Hàn Quốc "sốt xình xịch" với bữa sáng giảm cân từ 2 thực phẩm mệnh danh là "bộ đôi giảm béo thần thánh": Giảm nhẹ nhàng 3kg trong một tuần

Trứng luộc từ lâu đã là món ăn sáng quen thuộc của nhiều người trẻ tuổi trong độ tuổi 30 và 40. Không chỉ dễ chế biến, chúng còn là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ mái tóc khỏe mạnh và tăng cảm giác no.

Gần đây, một xu hướng ăn sáng ở Hàn Quốc, được cư dân mạng đặt biệt danh là "phương pháp giảm cân tự nhiên", đã nhanh chóng trở nên phổ biến.

Sự kết hợp đơn giản giữa trứng luộc và chất béo lành mạnh được cho là giúp kéo dài cảm giác no, ổn định đường huyết, kiểm soát sự thèm ăn và thậm chí giảm khả năng ăn quá nhiều.

Rốt cuộc, tại sao bữa sáng này lại hot đến vậy? Và nên ăn như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

"Bữa sáng tiêm giảm cân tự nhiên" là gì?

Công thức bữa sáng được mệnh danh là "Bút tiêm giảm cân phiên bản tự nhiên" này do bác sĩ Woo Chang-yun, chuyên khoa Nội tiết tại Hàn Quốc, đề xuất và nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội xứ kim chi. Cốt lõi của phương pháp này là ăn "Trứng luộc + Chất béo tốt" vào bữa sáng hoặc trước bữa ăn chính để kéo dài cảm giác no và kiểm soát sự thèm ăn.

Bác sĩ Woo Chang-yun từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng, "trứng" là thực phẩm cực kỳ được khuyến khích trong giai đoạn giảm cân vì chúng giàu protein và cholesterol, mang lại cảm giác no lâu hơn tưởng tượng.

Ông cho biết, nếu kết hợp trứng với các loại chất béo tốt như dầu ô liu nguyên chất, cơ thể sẽ kích thích tiết ra các hormone liên quan đến cảm giác no, từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn. Đó là lý do vì sao công thức này được ví như "bút tiêm giảm cân tự nhiên".

Tất nhiên, hiệu quả của nó không thể so sánh với thuốc giảm cân chuyên dụng, nhưng đối với những ai muốn kiểm soát lượng ăn một cách ổn định và giảm ăn vặt, đây là một phương pháp ăn uống rất dễ thực hiện và ít áp lực.

Tại sao "thiếu protein" lại càng dễ thèm ăn và ăn vô độ?

Nhiều người bước vào giảm cân là nhịn ăn hoặc bỏ bữa chính, nhưng bác sĩ chỉ ra rằng đây chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại.

Ông lấy ví dụ, có người không ăn cơm nhưng lại thay bằng một miếng bánh ngọt, nhìn qua thì có vẻ ít calo nhưng thực tế lại rất nhanh đói. Khi cơ thể thiếu protein, chất xơ và chất béo, cảm giác no giảm xuống, não bộ sẽ càng khao khát các món ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ. Hệ quả là bạn sẽ rơi vào trạng thái "thèm ăn bù" và cuối cùng là ăn vô tội vạ.

Vì vậy, thay vì gồng mình chịu đói, việc bổ sung đủ protein vào bữa sáng lại là chìa khóa giúp ổn định sự thèm ăn cho cả ngày dài!

Hoàn thành trong 10 phút! Công thức "Bữa sáng tiêm giảm cân tự nhiên" cực dễ

Cách làm rất đơn giản, ngoài dùng làm bữa sáng, bạn cũng có thể ăn trước bữa chính hoặc những lúc thèm ăn vặt để lót dạ.

Nguyên liệu chuẩn bị:

Trứng gà: 2-3 quả

Dầu ô liu nguyên chất (Extra Virgin): 1 muỗng canh

Tiêu đen: Một ít

Các bước thực hiện

- Cho trứng vào nồi, đổ nước ngập trứng.

- Luộc khoảng 10 phút.

- Trứng chín thì vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh để hạ nhiệt rồi bóc vỏ.

- Rưới dầu ô liu nguyên chất lên, rắc thêm chút tiêu đen là hoàn thành.

Bác sĩ cũng gợi ý bạn không nhất thiết phải ăn mỗi trứng luộc, kết hợp với các nguyên liệu sau sẽ giúp dinh dưỡng cân bằng hơn:

Ăn kèm bắp cải: Tăng cường chất xơ, giúp no lâu và tốt cho tiêu hóa.

Ăn kèm cơm ngũ cốc (yến mạch, đậu lăng): Giúp cân bằng dinh dưỡng, giảm biến động đường huyết.

Ăn kèm sữa chua Hy Lạp + 1 thìa dầu tốt: Bổ sung thêm protein và chất béo, kéo dài cảm giác no.

Chìa khóa để giảm cân thành công không nằm ở một loại thực phẩm hay một bữa sáng duy nhất, mà là sự tổng hòa của chế độ ăn uống, vận động và giấc ngủ! Hãy bắt đầu thay đổi bằng việc "ăn đúng cách vào bữa sáng", kết hợp với ăn uống cân bằng và vận động hợp lý, bạn sẽ dễ dàng gầy đi một cách ổn định và không lo tăng cân trở lại!