Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng

13-03-2026 - 08:31 AM | Doanh nghiệp

Bia Carlsberg đến từ Đan Mạch từng tự nhận định mình là hãng bia lớn thứ tư tại Việt Nam. Điều này cũng tương đồng với một số báo cáo từ ngành chứng khoán rằng 4 hãng bia lớn nhất Việt Nam là Heineken, Bia Sài Gòn, Bia Hà Nội, và Carlsberg.

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng- Ảnh 1.

Bia Carlsberg của Đan Mạch vừa có báo cáo thuế 2025. Báo cáo cho thấy doanh thu 171,6 tỷ krone (26,5 tỷ USD).

Doanh thu tại thị trường Việt Nam là 3,87 tỷ krone, tương đương 15.700 tỷ đồng. Con số này lớn thứ sáu trong các thị trường của Carlsberg, sau sân nhà Đan Mạch, Na Uy, Ba Lan, Thuy Điển, Pháp.

Các thương hiệu lớn của Carlsberg tại Việt Nam là Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc, Halida, Huda, và nước táo lên men Sombersby.﻿

Với doanh thu này, Carlsberg đạt lợi nhuận trước thuế là 6,54 tỷ krone﻿. Tuy nhiên, thị trường Việt Nam là "gánh nặng" với lỗ 199 triệu krone (808 tỷ đồng).

Hãng bia Carlsberg tại Việt Nam lỗ hơn 800 tỷ đồng năm 2025, dù doanh thu "khủng" gần 16.000 tỷ đồng- Ảnh 2.

Con số lỗ này cũng là lớn nhất trong tất cả các thị trường của Carlsberg. Trong khi đó, "mỏ tiền" lớn nhất của Carlsberg là sân nhà Đan Mạch với lãi 981 triệu krone, Na Uy với 623 triệu krone, Ba Lan với 313 triệu krone...

﻿Ngoài ra, nhân sự của Carlsberg tại Việt Nam lớn thứ ba toàn cầu với 1.681 người, chỉ sau Đan Mạch với 2.224 và Ba Lan với 1.747.

So với các doanh nghiệp lớn trong nước, doanh thu khoảng 15.700 tỷ đồng của Carlsberg thấp hơn ﻿25.888 tỷ đồng của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - HoSE: SAB).

Kết quả của Carlsberg ﻿cao hơn nhiều so với doanh thu 8.525 tỷ đồng của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - HoSE: BHN).

﻿Đáng chú ý, SAB và BHN đều ghi nhận lợi nhuận, khác biệt với Carlsberg ghi nhận lỗ.

Trí Đức

