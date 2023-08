Hàng dệt may, da giày Việt Nam thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Mỹ

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Dệt may Eclat Việt Nam. Ảnh minh họa: Công Phong/TTXVN

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến Thương mại năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt và là một trong chuỗi các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường Mỹ được tổ chức định kỳ hàng năm.

Magic Show là hội chợ tập trung các mặt hàng dệt may, da giày với sự tham gia của hàng nghìn nhà xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ từ Mỹ và các nước khác nhau trên thế giới, với mục tiêu thiết lập quan hệ buôn bán và hợp tác ổn định, bền vững, phục hồi và duy trì chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt giai đoạn hậu COVID-19.

Trong sự kiện năm nay, đoàn Dệt may Việt Nam có sự tham gia của Phó Chủ tịch VITAS Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký LEFASO Phan Thị Thanh Xuân và 28 doanh nghiệp thành viên. Hỗ trợ đoàn còn có các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ.

Hơn 20 gian hàng Việt Nam tập trung tại hai khu vực trung tâm của Hội chợ được thiết kế và trang trí đồng bộ, hiện đại với đa dạng các mặt hàng, phong phú về mẫu mã và bao bì. Các gian hàng này là điểm nhấn, thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo khách tham quan, thể hiện vị thế của một đối tác truyền thống và uy tín tại thị trường Mỹ.

Trao đổi bên lề Hội chợ, Tham tán Thương mại - Trưởng cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ, Đỗ Ngọc Hưng, cho biết, trong bối cảnh chung của kinh tế toàn cầu, nhiều yếu tố tác động đến tổng cầu tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, theo thống kê của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, 5 tháng đầu năm 2023, Việt Nam tiếp tục duy trì là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong giai đoạn này, thặng dư thương mại Mỹ - Việt Nam đạt xấp xỉ 40 tỷ USD, chỉ sau Trung Quốc và Mexico (Mê-hi-cô).

Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp Mỹ mà mang tính bổ trợ, giúp người tiêu dùng tại thị trường khó tính này có nhiều lựa chọn với mẫu mã, chất lượng ngày càng được cải thiện và giá cả cạnh tranh, qua đó phấn đấu cân bằng cán cân thương mại.

Riêng về ngành hàng dệt may và da giày, hiện Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách các nước xuất khẩu lớn nhất vào Mỹ, chỉ sau Trung Quốc. Những đơn hàng mới trong hai quý cuối năm 2023 cho thấy các sản phẩm “Made in Vietnam” ngày càng trở nên phổ biến trên các kệ hàng tại Mỹ… Đây là tín hiệu đáng mừng khi các doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam tiếp tục được các nhà nhập khẩu Mỹ lựa chọn đặt hàng.

Phó Chủ tịch VITAS Trương Văn Cẩm chia sẻ: “Tình hình đơn hàng từ nay đến cuối năm sẽ cải thiện và kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sẽ đạt 8 tỷ USD trong năm 2023”. Ông Trương Văn Cẩm cho biết thêm: “Đáp ứng tiêu chuẩn xanh hoá là xu hướng tất yếu trong tương lai đối với ngành dệt may Việt Nam. Tuy đây không phải quy định bắt buộc, nhưng việc đạt được các tiêu chuẩn này sẽ nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt Nam trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, nâng cao đời sống người lao động, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp”.

Nhận định về tình hình thị trường cũng như dự báo triển vọng xuất khẩu các sản phẩm da giày sang Mỹ, Phó Chủ tịch LEFASO Phan Thị Thanh Xuân nói: “Thị trường Mỹ tiếp tục là thị trường tiềm năng và truyền thống của ngành da giày Việt Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Tín hiệu thị trường cho thấy đơn hàng giày dép sẽ quay trở lại, đặc biệt tập trung vào những tháng cuối năm, trùng với thời điểm các kỳ nghỉ tại Mỹ”. Bà Phan Thị Thanh Xuân chia sẻ thống kê cho thấy lượng hàng tồn kho tại Mỹ đã sụt giảm, tạo điều kiện cho các chuỗi phân phối bổ sung các đơn hàng mới. Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ với các khách hàng truyền thống thông qua các đơn hàng với khách hàng lớn như Nike, Skechers…

Để hỗ trợ hơn nữa cho các doanh nghiệp và ngành hàng trong nước, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ khẳng định sẽ tăng cường hoạt động khai thác thị trường, kết nối đối tác mà cụ thể là hỗ trợ tham dự Hội chợ Magic Show 2023 một cách thành công, hiệu quả.

Ông Trương Văn Cẩm nhận định: “Bộ Công Thương và các cơ quan Thương vụ đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng Hiệp hội và doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát cũng như trong thời gian tới, giúp doanh nghiệp, hiệp hội cập nhật và nắm bắt thông tin kịp thời về thị hiếu tiêu dùng và chính sách tại thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam”.

Sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Magic Show 2023 sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Việt Nam như một đối tác uy tín và tin cậy đối với các bạn hàng trên thế giới.

Dự báo khả quan về nền kinh tế Mỹ là cơ sở cho thấy triển vọng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung cũng như kim ngạch mặt hàng dệt may, da giày sẽ sớm phục hồi, qua đó đảm bảo an sinh xã hội và góp phần tạo đà tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.