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Hãng hàng không thuộc sở hữu của Bầu Hiển tiếp tục gia tăng đội bay

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hãng hàng không thuộc sở hữu của Bầu Hiển tiếp tục gia tăng đội bay

Sáng 24-6, Vietravel Airlines công bố tiếp nhận máy bay Airbus A321 mới mang số hiệu VN-A290, cấu hình 230 ghế, và đưa vào khai thác ngay trong ngày.

Đây là máy bay sở hữu thứ tư của hãng, đánh dấu bước tiến trong chiến lược gia tăng tỉ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động.

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Máy bay mới của Vietravel Airlines thuộc dòng Airbus A321, mang số hiệu VN-A290

Theo kế hoạch, hãng dự kiến đưa thêm 7 máy bay vào khai thác trong 6 tháng cuối năm 2026 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng và phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường hàng không.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó tổng giám đốc điều hành Vietravel Airlines, cho biết việc tiếp nhận máy bay mới là sự chuẩn bị cho mùa du lịch hè và chiến lược mở rộng dài hạn của hãng.

"Việc tiếp nhận thêm máy bay mới thuộc sở hữu vào thời điểm này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng nhằm đón đầu làn sóng du lịch hè. Bên cạnh việc nâng cao năng lực vận tải, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất"- ông Tuấn Anh nói.

Việc liên tục bổ sung máy bay sở hữu cũng phản ánh chiến lược tăng trưởng mới của Vietravel Airlines dưới sự đồng hành của cổ đông chiến lược T&T Group. Hãng kỳ vọng việc mở rộng đội bay và mạng bay sẽ tạo điều kiện kết nối sâu hơn với hệ sinh thái hàng không, logistics và hạ tầng mà tập đoàn này đang phát triển.

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Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Phó Chủ Tịch HĐQT Vietravel Airlines, tặng hoa cho tổ bay

Song song với việc tăng quy mô đội bay, Vietravel Airlines đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự phục vụ khai thác. Ngày hội tuyển dụng Đại sứ Cánh Sen Vàng khóa 9 dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 15-7 và TP HCM ngày 22-7.

Về hoạt động khai thác, hãng hiện duy trì các đường bay nội địa kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch lớn và từng bước mở rộng mạng bay quốc tế. Ngoài các chuyến bay thường lệ từ Hà Nội và TP HCM đến Bangkok (Thái Lan), Vietravel Airlines đã khai thác các chuyến bay charter Hà Nội - Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ ngày 20-6.

Từ tháng 8, hãng dự kiến mở đường bay TP HCM - Thâm Quyến và tiếp tục khai thác tuyến Hà Nội - Ma Cao trong năm nay. Trước đó, ngày 15-6, Vietravel Airlines khai trương đường bay Hà Nội - Buôn Ma Thuột và nối lại khai thác chặng Hà Nội - Cam Ranh trong cao điểm hè.

Bên cạnh mở rộng năng lực vận chuyển, hãng cũng triển khai ứng dụng làm thủ tục trực tuyến trên thiết bị di động, tích hợp xác thực sinh trắc học nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

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Để kích cầu du lịch hè, Vietravel Airlines triển khai nhiều chương trình ưu đãi như vé từ 8.000 đồng trong khung giờ 12 giờ -14 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, giảm trực tiếp 15% giá vé vào cuối tuần, hay mở bán vé chặng TP HCM - Thâm Quyến từ 668.000 đồng cùng ưu đãi giảm 50% cước hành lý.

Theo Dương Ngọc

Người Lao Động

Từ Khóa:
bầu Hiển

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