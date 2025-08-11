Hàng hóa của một tỉnh ngay gần Hà Nội "cắm cờ" tại hơn 80 thị trường toàn cầu

Theo số liệu từ Cục Thống kê (GSO) tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7 đạt 82,27 tỷ USD, tăng 8% so với tháng 6 và tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 7 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 514,7 tỷ USD , tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, xuất khẩu tháng 7 đạt 42,3 tỷ USD - cao nhất trong 1 tháng kể từ trước đến nay. Tổng chung, trong 7 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 262,44 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay có 28 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Xe hàng hóa thông quan tại Cửa khẩu Bắc Luân II.

Là một tỉnh biên giới, cách Hà Nội tầm 200km, Quảng Ninh nổi lên là một trong những địa phương tình hình xuất nhập khẩu ổn định trong những năm gần đây.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, ông Lê Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, cho biết, kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Ninh liên tục tăng trưởng ổn định những năm gần đây với tốc độ trung bình khoảng 12%/năm.

Tính đến ngày 15/6/2025, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên toàn tỉnh đạt gần 1,2 triệu tấn, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng hóa xuất khẩu của tỉnh đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quảng Ninh xuất khẩu nhiều loại hàng hóa sang thị trường quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Pakistan, EU (Đức, Anh, Pháp, Italia) và các thị trường khác.

Hoạt động xuất khẩu của Quảng Ninh đặc biệt chú trọng vào việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch, gắn với xây dựng thương hiệu và tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại đa phương và song phương.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh phải kể đến hoa quả, bột sắn, thủy sản đông lạnh, hạt khô, tôm, cua, cá sống, xi măng, clinker, xơ sợi, hàng may mặc, gạch ốp lát, gốm sứ, nến cao cấp và các sản phẩm nông sản thực phẩm khác.

Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh.

Để nâng cao hơn nữa việc xuất khẩu hàng hóa, Quảng Ninh đã áp dụng nhiều biện pháp, giảm thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp.

Tại Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai, các nhóm mặt hàng như: Dầu thực vật, kẹo, muối, thiết bị vệ sinh, vật liệu xây dựng, thậm chí cả sản phẩm kỹ thuật như ống nước, gạch ốp lát... được đề xuất số hóa toàn bộ quy trình kiểm tra. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, góp phần giảm gánh nặng hành chính và đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa.

Còn tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, 8 nhóm thủ tục hành chính được công khai số hóa thông qua mã QR giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin, giảm thiểu tình trạng thiếu minh bạch và bị động trong quá trình thực hiện thủ tục.

Trong khi đó, Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn chi cục thu hút 726 doanh nghiệp mới đến làm thủ tục, nộp ngân sách trên 315 tỷ đồng. Đây là kết quả của việc cải cách hành chính, nâng cao sự chủ động của doanh nghiệp.

Để mở rộng hơn nữa thị trường cũng như tăng kim ngạch xuất khẩu, phía Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối thị trường quốc tế thông qua các hội chợ, diễn đàn thương mại, tư vấn xuất khẩu; đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin thị trường, chính sách XNK đến doanh nghiệp...

Cùng với đó, Sở sẽ phối hợp với ngành hải quan, địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy ứng dụng công nghệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.