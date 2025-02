Hàng không dự báo tăng trưởng "nóng", yêu cầu hãng bay bảo đảm chất lượng

Để chuẩn bị cho năm 2025 được dự báo là năm tiếp tục có sự tăng trưởng tích cực của ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị để tiếp tục nâng cao hiệu quả vận tải hàng không nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, trong bối cảnh là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, tình trạng thiếu hụt máy bay vẫn tồn tại do lệnh triệu hồi động cơ và khan hiếm máy bay cho thuê, khí tài vật tư trên toàn thế giới.

Năm 2025 sẽ là một năm nhộn nhịp của ngành hàng không. Ảnh: VATM

Tại chỉ thị Cục trưởng Uông Việt Dũng vừa ký ngày 25-2, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục mở rộng và phát triển hoạt động khai thác vận tải hàng không quốc tế; đặc biệt đẩy mạnh hoạt động khai thác quốc tế đến các cảng hàng không ở địa phương có các điểm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Phú Quốc, Vân Đồn, Cát Bi, Đà Lạt. Thúc đẩy khai thác vận tải hàng không nội địa, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của hành khách, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30-4, 1-5, cao điểm hè 2025 và lễ Quốc khánh 2-9.

Tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay; tiếp tục tối ưu hóa công tác xây dựng lịch bay, điều hành, quản lý chuyến bay linh hoạt, phù hợp với thực tiễn cơ sở hạ tầng, năng lực phục vụ của từng sân bay.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ, tỉ lệ sử dụng và sử dụng đúng giờ hạ cất cánh tại các sân bay. Xây dựng, sắp xếp kế hoạch bay bảo đảm thời gian quay đầu máy bay, giãn cách hợp lý; nghiên cứu, bố trí dự phòng máy bay trong điều kiện cho phép để ứng trực, sẵn sàng thay thế, điều chỉnh phương án khai thác; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác bảo dưỡng, sửa chữa kỹ thuật máy bay; bổ sung nhân lực phù hợp; làm việc với nhà cung ứng để bảo đảm nguồn vật tư, khí tài, trang thiết bị sẵn sàng, đáp ứng hoạt động khai thác để hạn chế tối đa tình trạng chuyến bay chậm, hủy.

Thực hiện đúng các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, triển khai bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá vận chuyển nội địa của hãng và theo dõi tình hình bán vé, đặt chỗ để có giải pháp bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách. Tăng cường kiểm soát công tác bán vé của đại lý bán vé; đảm bảo giá bán của đại lý bán vé theo đúng quy định. Xử lý nghiêm việc các đại lý bán vé không đúng quy định; phối hợp với cơ quan chức năng xử lý các đại lý bán vé thu tiền ngoài quy định nếu có phản ánh của hành khách.

Các hãng thực hiện nghiêm trách nhiệm và nghĩa vụ đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị hủy, chuyến bay bị chậm kéo dài. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin phản hồi về khiếu nại, thắc mắc của hành khách liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của hãng hàng không.

Chủ động phối hợp với các UBND các địa phương có cảng hàng không và các đơn vị du lịch, lữ hành trong việc phát động thị trường và xây dựng sản phẩm hàng không - du lịch.

Tăng cường cung cấp thông tin hướng dẫn hành khách đi lại bằng đường hàng không, các chính sách về dịch vụ, giá vé của hãng và hoạt động của ngành hàng không.

Tránh sửa chữa sân bay lúc cao điểm

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các Cảng hàng không trực thuộc; Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện nhằm duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại cảng hàng không, phục vụ tốt, an toàn các chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong các giai đoạn cao điểm.

Có các giải pháp tránh xung đột, ùn tắc trong khu vực sân bay; tránh việc sửa chữa, bảo dưỡng vào các giai đoạn cao điểm làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến, tiếp thị khai thác đến các sân bay thông qua các chính sách ưu đãi, hỗ trợ về khai thác đối với các hãng hàng không, đặc biệt là các sân bay chưa được khai thác tương xứng với năng lực về hạ tầng…

Kiểm tra, giám sát liên tục

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng thuộc Cục, các cảng vụ hàng không kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài,...

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát liên tục việc sử dụng giờ hạ cất cánh của các hãng hàng không. Theo dõi, giám sát việc bảo đảm tuân thủ các quy định về bán vé, kê khai và niêm yết vé máy bay, nghĩa vụ của nhà vận chuyển và quyền lợi của hành khách.

"Bên cạnh sự nỗ lực của ngành hàng không, cũng rất mong sự vào cuộc tích cực của các tỉnh thành phố là điểm đến du lịch hấp dẫn, tiềm năng, các đơn vị lữ hành và các cơ sở dịch vụ du lịch sẽ đồng hành có những giải pháp, chính sách ưu đãi, hấp dẫn để thu hút khách du lịch"- Cục trưởng Uông Việt Dũng chia sẻ.