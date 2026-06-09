Hàng loạt cây xà cừ cổ thụ bị chặt hạ bên dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2
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Theo Minh Đức 09-06-2026 - 14:56 PM |
Xã hội
Những ngày gần đây, nhiều cây xà cừ lâu năm trên tuyến đường Mễ Trì, đoạn qua phường Đại Mỗ (Hà Nội), đã được hạ giải để phục vụ thi công dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2. Sự thay đổi cảnh quan khu vực thu hút sự quan tâm của người dân khi dự án bước vào giai đoạn triển khai cao điểm.
Từng là những hàng cây tỏa bóng mát suốt nhiều năm dọc tuyến đường, các cây xà cừ có đường kính lớn nay chỉ còn lại những gốc cây và thân gỗ đã được hạ giải. “Trước đây đi qua đoạn đường này rất mát, nhất là vào buổi trưa. Bây giờ nhiều cây bị chặt hạ nên cảm giác nắng nóng hơn hẳn”, anh Đỗ Minh Hoàng, người dân sinh sống ở phường Hà Đông chia sẻ.
Theo anh Nguyễn Văn Dũng, các cây xà cừ tại đây đã hiện diện từ nhiều năm trước, không chỉ tạo bóng mát mà còn góp phần định hình cảnh quan và cải thiện vi khí hậu khu vực. Theo anh, việc hình thành lại một tuyến cây xanh có quy mô tương đương sẽ cần rất nhiều thời gian, trong khi việc hạ giải chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ảnh hàng cây trước khi bị chặt hạ.
Dưới góc độ chuyên môn, anh Phạm Tuấn Minh, kiến trúc sư đô thị, cho rằng trong các dự án hạ tầng hiện đại, không gian xanh cần được xem là một cấu phần quan trọng của thiết kế chứ không phải yếu tố phụ trợ. Theo anh Minh, ngay từ giai đoạn lập quy hoạch và thiết kế kỹ thuật, chủ đầu tư cần khảo sát kỹ hiện trạng cây xanh, đánh giá giá trị cảnh quan, môi trường của từng khu vực để đưa ra các giải pháp bảo tồn phù hợp. Ảnh những thân cây cổ thụ khi chưa bị chặt hạ.
Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh khu vực cây xanh bị chặt hạ, công trường xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) đang hoạt động với cường độ cao. Hàng chục máy xúc, xe tải cùng nhiều thiết bị cơ giới được huy động để triển khai các hạng mục đào đắp, vận chuyển vật liệu và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Đây là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm của Hà Nội, có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập úng tại khu vực phía Tây Thủ đô trong mùa mưa.
Khởi công từ đầu tháng 2 năm 2026, dự án hiện đã bước vào giai đoạn nước rút. Theo thiết kế, khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, hồ điều hòa Đồng Bông 2 sẽ đóng vai trò hồ chứa điều tiết quan trọng của khu vực phía Tây Hà Nội. Công trình không chỉ giúp giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu mà còn kết nối với kênh dẫn và trạm bơm Đồng Bông, góp phần điều hòa dòng chảy, hạn chế nguy cơ ngập úng trong những trận mưa lớn.
Theo
Tiền Phong
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