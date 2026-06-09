Hàng loạt cây xà cừ cổ thụ bị chặt hạ bên dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2

Theo anh Nguyễn Văn Dũng, các cây xà cừ tại đây đã hiện diện từ nhiều năm trước, không chỉ tạo bóng mát mà còn góp phần định hình cảnh quan và cải thiện vi khí hậu khu vực. Theo anh, việc hình thành lại một tuyến cây xanh có quy mô tương đương sẽ cần rất nhiều thời gian, trong khi việc hạ giải chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Ảnh hàng cây trước khi bị chặt hạ.