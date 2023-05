Hàng loạt điểm du lịch ngập trong “biển người” dịp lễ 30/4 - 1/5, lên rừng hay xuống biển đều tắc nghẽn

Dịp lễ 30/4 – 1/5 là kỳ nghỉ giữa năm mà mọi người rất mong đợi sau một quãng thời gian dài từ đầu năm đến giữa năm, đồng thời đây cũng là thời điểm du lịch mùa hè lên ngôi. Vì thế không quá khó hiểu nếu như hầu hết các gia đình đều lên kế hoạch đi chơi và hàng loạt các điểm du lịch từ các bãi biển đến vùng núi cao hay cả các thành phố lớn, nhỏ trở nên đông nghịt người.

Chụp được ảnh 1 mình trên biển Sầm Sơn thời điểm này là kỳ tích!

Nằm trong danh sách những bãi biển "hot" nhất nhì khu vực phía Bắc, năm nào cứ vào những dịp lễ biển Sầm Sơn cũng không thể tránh khỏi cảnh tượng đông nghịt người chen chúc nhau như vỡ trận.

Bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người. (Ảnh: @Beat Sầm Sơn)

Thời tiết tại Thanh Hóa khá mát mẻ, một số nơi có mưa dông. Mặc dù tiết trời không thuận lợi nhưng lượng du khách đổ về Sầm Sơn nghỉ ngơi, tắm biển vẫn rất đông. Theo nhiều nguồn thông tin cho biết trước ngày nghỉ lễ, hầu hết các khách sạn, khu lưu trú ở Sầm Sơn đã kín phòng.

Du khách đến vui chơi tắm biển dày đặng dường như không còn chỗ trống. Ảnh: @Beat Sầm Sơn

Quảng Ninh nhiều địa điểm nổi tiếng chứa hàng nghìn du khách tham quan

Không quá lạ lẫm khi Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành đón tiếp lượng khách du lịch khủng khi sở hữu nhiều địa điểm nổi tiếng cả với người dân trong nước và du khách quốc tế. Trong những ngày qua hàng chục nghìn du khách đã đổ về Hạ Long, Móng Cái, Cô Tô mang đến không khí vô cùng sôi động.

Đường phố tại Hạ Long ùn tắc, đông nghịt xe cộ từ khắp nơi đổ về. (Ảnh: @Huyền Trang, @Hạ Long thả gió)

Tại thành phố Hạ Long, các địa điểm vui chơi đều rất đông khách du lịch tham quan check-in. Trên các tuyến đường di chuyển trong thành phố xuất hiện tình trạng tắc nghẽn nhưng không quá lâu, bên cạnh đó do thời tiết có mưa vào buổi sáng, nước biển rút và khá lạnh nên khu vực biển Bãi Cháy được cho là không quá dày đặc du khách tắm biển như các dịp lễ trước.

Khu vực bãi tắm Bãi Cháy cũng đông không kém. Ảnh: @Tin tức Quảng Ninh

Ngoài tọa độ quá quen thuộc như Hạ Long thì dịp lễ năm nay phần lớn nhiều du khách ghé thăm Móng Cái. Dường như thành phố sát cửa khẩu Trung Quốc này lại đang "hot" trở lại. Chỉ trong vài ngày qua có khoảng 80.000 du khách đã đến vui chơi tại mốc địa đầu Tổ quốc này. Đặc biệt, khu vực cửa khẩu Móng Cái sang Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn liên tục tấp nập du khách xếp hàng, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để làm thủ tục xuất cảnh.

Móng Cái thu hút lượng lớn khách du lịch trong những ngày lễ. Ảnh: @Móng Cái News

Một địa điểm nổi bật không kém được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Quảng Ninh Ninh Trong dịp lễ năm nay chính là đảo Cô Tô. Nàng thơ ngủ quên này dường như đang lan tỏa sức hút, vẻ đẹp mê hoặc những đôi chân đam mê xê dịch phải khám phá một lần.

Cảng cao cấp Ao Tiên khách chen chúc nhau để lên tàu. (Ảnh: @Thúy Hằng, @tripvandoncoto)

Khu vực cảng Ao Tiên (Vân Đồn, Quảng Ninh) để du khách di chuyển ra đảo đông nghịt người. Có thể nói không chỉ riêng dịp lễ mà mùa hè năm nay, Cô Tô sẽ là một trong những điểm du lịch biển đảo hot nhất nhì khu vực phía Bắc Này.

Ga Hải Phòng 1 mét vuông có cả hàng chục người

Trong những ngày nghỉ lễ, du khách từ các tỉnh bắt đầu đổ về Hải Phòng đặc biệt là khu vực nhà ga đã xuất hiện ồ ạt du khách check-in. Nhiều người dành thời gian này để thực hiện một chuyến foodtour quanh thành phố, bên cạnh đó cũng không ít du khách hướng về biển Đồ Sơn để giải nhiệt.

Khu vực ga Hải Phòng cùng tuyến đường đến biển Đồ Sơn chật cứng. (Ảnh: @Beatvn)

Dù không đến mức ken đặc người thế nhưng khung cảnh tấp nập trên bãi biển trong suốt dịp lễ cũng khiến nhiều người choáng váng.

Nhiều địa điểm tại bãi tắm Đồ Sơn khách đông kín chỗ. Ảnh: @page Hải Phòng

Tràng An (Ninh Bình) du khách đợi 3 tiếng mới lên được thuyền vì quá đông

Năm nay, do thời gian nghỉ lễ kéo dài tới 5 ngày nên phần lớn các gia đình đều cố gắng thu xếp các chuyến đi du lịch và Tràng An Ninh Bình cũng nằm trong danh sách địa điểm được nhiều người du khách "chọn mặt gửi vàng" để vui chơi dịp lễ. Dù tại Ninh Bình nhiều thời điểm có mưa nhưng lượng du khách đổ về Tràng An tham quan rất lớn.

Dòng người chen chúc nhau tại Hang Múa, Ninh Bình. Ảnh: @Ninh Bình 24h

Khi thời tiết trở nên tươi sáng hơn thì lượt khách đổ về nơi đây ngày càng đông, những ghe thuyền chở khách tại Tràng An trở nên quá tải, nhiều người phải chờ đợi khoảng 3-4 tiếng mới có thể đến lượt lên thuyền tham quan.

Khách đợi thuyền hàng giờ đồng hồ. (Ảnh: @Ninh Bình 24h, @Ney flowers)

Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Đồng Văn (Hà Giang) ken đặc người

Khu vực miền núi phía Bắc năm nay nhận được sự quan tâm yêu thích của rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Không chỉ sở hữu thời tiết mát mẻ mà vào dịp lễ những địa điểm như thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) hay huyện Đồng Văn (Hà Giang) còn tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc, hấp dẫn nên đã thu hút lượng khách lớn đến tham quan, trải nghiệm.

Tam Đảo vỡ trận với lượng khách du lịch quá đông. Ảnh: @Nhà tôi Vĩnh Phúc

Dẫu biết cảnh tượng đông đúc này dường như đã trở thành 1 "đặc sản" tại các điểm du lịch nổi tiếng, thế nhưng chứng kiến những hình ảnh trong những ngày lễ qua khiến không ít người phải choáng váng, giật mình.

Hà Giang cũng không kém cạnh khi dòng người vẫn nườm nượp đổ xô đến. (Ảnh: @Tuấn Hà Giang tour, @Hưng Taxi Hg)

Sa Pa, Mộc Châu dù thời tiết không "chiều lòng người" nhưng du khách vẫn bất chấp vui chơi

Cũng thuộc những địa danh du lịch nổi tiếng ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Trong dịp lễ dài ngày này, Sa Pa hay Mộc Châu đều thu hút lượng lớn du khách lại đổ để tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ của núi rừng. Thế không ít du khách phải "méo mặt" khi có những cơn mưa ập đến bất ngờ, thậm chí trên địa bàn thị trấn Sa Pa có nơi còn xảy ra ngập lụt, kèm theo mưa đá.

Thời tiết Sa Pa bất chợt đổ mưa kèm không khí lạnh khiến nhiều người bất ngờ. (Ảnh: @baolaicai, @Lào Cai 24h)

Với tình cảnh như vậy, ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, vui chơi của các du khách. Tuy nhiên sau cơn mưa, trời lại sáng dù thời tiết vẫn chưa quá đẹp còn kèm theo gió lạnh thế nhưng lượng khách vẫn tiếp tục đổ về các địa điểm trên, nhiều du khách còn theo trend mặc áo mưa đi du lịch bất chấp mưa gió, tận hưởng một kỳ nghỉ lễ đầy kỷ niệm khó quên.