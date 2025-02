Hàng loạt khu công nghiệp nghìn tỷ được chấp thuận đầu tư chỉ trong tháng 1 năm 2025

Ảnh minh họa

Cụ thể, ngày 1/1/2025, Phó Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) , thành phố Cần Thơ.

Quy mô diện tích của dự án là 540,58 ha, nằm tại các xã Vĩnh Trinh và xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Vốn đầu tư của dự án là 7.850 tỷ đồng. Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ là chủ đầu tư.

Cùng ngày, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) , thành phố Hải Phòng cũng được chấp thuận đầu tư. Dự án có quy mô diện tích 197,16 ha, thuộc các xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương.

Tổng vốn đầu tư là 2.782 tỷ đồng, do Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Đến ngày 5/1/2025, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1) , thành phố Hải Phòng. Quy mô diện tích là 226,01 ha.

Vốn đầu tư của dự án 3.550 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Idico Vinh Quang là chủ đầu tư.

Ngày 8/1/2025, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Bình 3 , tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có quy mô 295,34 ha được triển khai tại xã Điềm Thụy và xã Nga My, huyện Phú Bình. Tổng nguồn vốn đầu tư là 4.139 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn BMK là chủ đầu tư.

Ngày 15/1/2025, Phó Thủ tướng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nam Tràng Cát , thành phố Hải Phòng.

Dự án được triển khai tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng với quy mô sử dụng đất 200,39 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.252 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes là chủ đầu tư dự án.

Ngày 16/1/2025, Phó Thủ tướng ký Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (giai đoạn 2) , tỉnh Bình Phước.

Dự án được thực hiện tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú và xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước với quy mô sử dụng đất 317 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án 1.360 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.

Ngày 21/01/2025, Phó Thủ tướng ký Quyết định về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nghĩa Hưng tại xã Đào Mỹ và xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Quy mô diện tích của dự án 148,68 ha. Vốn đầu tư của dự án 2.200 tỷ đồng. Công ty cổ phần khu công nghiệp Gilimex Bắc Giang là chủ đầu tư.

Ngày 22/01/2025, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1) , tỉnh Hải Dương.

Dự án được thực hiện tại xã Đại Đức và xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với quy mô diện tích 234,63 ha (bao gồm phần diện tích sông 18,68 ha được giữ nguyên hiện trạng).

Vốn đầu tư là 3.403 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên là chủ đầu tư.

Cũng trong ngày 22/1/2025, dự án khu công nghiệp HD được chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô 450 ha, nằm tại phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển khu công nghiệp HD làm chủ đầu tư.