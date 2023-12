Hàng loạt sổ tiết kiệm, xăng dầu, siêu xe, cổ phần... thậm chí là cả công ty Xuyên Việt Oil được nữ giám đốc dùng đăng ký tài sản đảm bảo tại các ngân hàng

Ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ, Nguyên Bí thư tỉnh Bến Tre để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Liên quan vụ án Xuyên Việt Oil, trước đó ngày 8/9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh tạm giam đối với 02 bị can Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, Phó Giám đốc. Hai bị can này bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Xuyêt Việt Oil nợ hơn 1.000 tỷ đồng tiền thuế

Hai bị can Hồng Hạnh và Như Phương trong vụ Xuyên Việt Oil.

Xuyên Việt Oil có trụ sở chính tại 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, là 1 trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu. Doanh nghiệp này được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu lần lượt vào các năm 2016 và 2021.

Xuyên Việt Oil là một trong những nhà phân phối xăng dầu lớn trên cả nước. Công ty thành lập tháng 5/2005 do bà Mai Thị Hồng Hạnh làm Giám đốc. Vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, trong đó bà Mai Thị Hồng Hạnh và Đỗ Thị Bảo Quyên mỗi người góp 50%.

Năm 2016 là lần đầu công ty thay đổi đăng ký kinh doanh, bà Hồng Hạnh nắm giữ 95% vốn góp, còn lại là bà Bảo Quyên. Sau nhiều lần tăng vốn và biến động cơ cấu cổ đông, mới đây nhất tháng 9/2022 Xuyên Việt Oil cập nhật thông tin công ty có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Bà Mai Thị Hồng Hạnh góp đến 98% tương ứng 2.940 tỷ đồng và bà Mai Thị Ngọc Trinh góp 2% còn lại.

Công ty này có 13 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu và 49 đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của Công ty. Tuy nhiên, năm 2022 Xuyên Việt Oil lại không được Hải quan TP. HCM giải quyết nhập khẩu xăng, dầu. Lý do được Bộ Tài chính nêu là do công ty chậm nộp thuế.

Theo Cục Thuế TP.HCM, tính đến hết ngày 30/6/2023, Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng tiền thuế. Đặc biệt, số tiền Quỹ Bình ổn xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp này cũng là con số rất lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sau thông tin chậm nộp thuế của công ty này, Bộ Công thương vào cuộc thanh tra doanh nghiệp và kết quả chỉ ra hàng loạt điểm bất thường.

Những tài sản Xuyên Việt Oil đã mang ra đăng ký giao dịch đảm bảo cho các khoản vay

Một cây xăng của Xuyên Việt Oil.

Liên quan đến năng lực tài chính của Xuyên Việt Oil, công ty đã đăng ký giao dịch đảm bảo hàng nghìn tỷ đồng tại các ngân hàng, được thế chấp bằng hàng loạt tài sản lớn như tiền gửi tiết kiệm, xăng dầu, xe hơi, cổ phần...

Tài sản được đăng ký giao dịch đảm bảo không mang nghĩa là đảm bảo cho toàn bộ các khoản vay. Những tài sản này chỉ mang tính chất giúp bên cho vay hưởng quyền ưu tiên khi xử lý tài sản đảm bảo.

Ví dụ trong thời gian tháng 2-9/2022, Xuyên Việt Oil đã ký nhiều hợp đồng với BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa để tài trợ cho gói vay 2.000 tỷ đồng. Tài sản được phía doanh nghiệp đăng ký giao dịch đảm bảo là các hợp đồng tiền gửi tiết kiệm 150 tỷ đồng, giá trị công trình xây dựng trên các thửa đất tại là trạm xăng dầu tại Ấp 4 xã Tóc Tiên, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Còn trước đó trong năm 2020 và 2021, chi nhánh BIDV này cũng từng là nhà tài trợ lớn cho Xuyên Việt Oil với các khoản vay 99 tỷ và 450 tỷ đồng. Tài sản được đăng ký đảm bảo lần lượt là các hợp đồng tiền gửi 97 tỷ đồng và hơn 32,7 triệu lít xăng dầu (đơn giá bình quân 13.751 đồng).

Tại ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank), Xuyên Việt Oil đã đăng ký 1 xe con thương hiệu Roll Royce và 5 xe chở xăng dầu thương hiệu Hyundai để đảm bảo cho một khoản vay của mình.

Một ngân hàng khác cũng cung cấp khoản vay là Ngân Hàng Sài Gòn Hà Nội (SHB) trung tâm kinh doanh. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay này là 56,4 triệu cổ phần của CTCP Cảng Việt Oil, tương đương 94% vốn điều lệ và 22 triệu cổ phần CTCP Dịch vụ thương mại Lâm Đồng, tương đương 55% vốn điều lệ, thuộc sở hữu của Xuyên Việt Oil.

Riêng bà Mai Thị Hồng Hạnh, vào tháng 8/2022, nữ đại gia sử dụng ôtô Lexus biển kiểm soát 51F–216.70 và các thiết bị liên quan để để đăng ký đảm bảo cho một khoản vay tại VietinBank chi nhánh 4 TP HCM.



Trong tháng 9/2022, bà Hạnh tiếp tục mang giấy chứng nhận toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại Xuyên Việt Oil (tức 98% vốn điều lệ) để đăng ký thế chấp cho SHB. Bà cũng mang phần vốn góp 96,7% tại Công ty TNHH Thành Phong (giá trị 11,7 tỷ đồng) cho chính chi nhánh ngân hàng này.