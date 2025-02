‘Hàng’ mới nhà Đất Xanh vốn 1.800 tỷ vừa được cấp mã chứng khoán: Lãi quý 4 gấp 3 lần cùng kỳ

Dự án Regal Legend

CTCP Regal Group vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 273 tỷ đồng, tuy nhiên, điều chỉnh giảm do trả hàng gần 172 tỷ đồng, do đó, doanh thu thuần của công ty hơn 101 tỷ đồng, giảm 41% so với doanh thu thuần của cùng kỳ.

Cũng do điều chỉnh giảm do trả hàng, giá vốn hàng bán của Regal Group giảm gần 190 tỷ. Công ty lãi gộp gần 165 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm 2023.

Trừ đi các chi phí, công ty lãi sau thuế quý 4 gần 93 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với quý 4/2023. Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng cao so với cùng kỳ chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi có sự cải thiện nhờ bàn giao sản phẩm từ các dự án cho khách hàng như dự án Regal Legend, đồng thời nhiều dự án đến thời điểm ghi nhận doanh thu.

Lũy kế cả năm 2024, doanh thu thuần Regal đạt 550 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2023, lợi nhuận sau thuế đạt 162 tỷ đồng, tăng 36%.

Tại thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản của Regal Group ở mức 4.813 tỷ đồng, tăng nhẹ 8 tỷ so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản là hàng tồn kho 3.531 tỷ đồng (chiếm 73% tổng tài sản).

Thành phẩm bất động sản chiếm phần lớn hàng tồn kho của công ty với hơn 2.163 tỷ đồng, trong đó, dự án Bảo Ninh 1 với 1.309 tỷ đồng. Dự án Bảo Ninh 1 có tên thương mại là Regal Legend tại Quảng Bình, có quy mô 21ha, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với các sản phẩm như trung tâm thương mại, căn hộ, shop villa, nhà liền kề và biệt thự ven hồ...

Regal Group tiền thân là Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung, thành lập vào tháng 3/2011. Công ty đổi tên thành CTCP Regal Group vào tháng 3/2023.

Regal Group có vốn điều lệ 1.800 tỷ đồng, trong đó, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh góp 990 tỷ, chiếm 55% vốn điều lệ, ông Trần Ngọc Thành góp 270 tỷ, chiếm 15% vốn điều lệ, ông Lương Trí Thìn góp hơn 93 tỷ, chiếm 5% vốn điều lệ.

Đáng chú ý, Regal Group đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. Theo đó, cổ phiếu Regal Group được cấp mã chứng khoán RGG, có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2025.

Trước đó, ngày 5/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng của Regal Group.

Các dự án nổi bật của Regal Group bao gồm Regal Legend (Đồng Hới) với quy mô 21ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng; dự án Pavillon quy mô 2,1 ha, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; dự án Castia Dragon quy mô 78ha, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ do Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là chủ đầu tư và Regal Group là đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án; dự án cao tầng Regal Complex Đà Nẵng là khu phức hợp cao tầng đến với quy mô xây dựng 8.874m2, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng; dự án Regal Maison với quy mô 4,1ha tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng...

Ngày 26/12/2024, HĐQT Regal Group thống nhất thông qua việc chuyển nhượng 10,2 triệu cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ tại Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam cho Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS).

Tiếp đó, ngày 27/12/2024, HĐQT Regal Group thống nhất thông qua việc chuyển nhượng hơn 3,1 triệu cổ phần tại Công ty CP BĐS Nam Miền Trung (51% vốn điều lệ) và hơn 1 triệu cổ phần tại Công ty CP Phát triển BĐS Emerald (51% vốn điều lệ) cho Công ty CP Đô Thị Thông Minh Việt Nam.