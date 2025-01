Hàng nghìn giáo viên ngóng thưởng

Mỏi mòn chờ đợi

Hiện các trường trên cả nước đã triển khai chuyển mức tiền thưởng theo Nghị định 73 đến giáo viên . Tuy nhiên, tại Hà Nội, có hơn 119 trường THPT công lập và hơn 200 trường Tiểu học, THCS thuộc nhóm đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên không được tiếp cận nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định này.

Ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà Tết cho giáo viên khó khăn. Ảnh: H.H

Nguyên nhân của tình trạng này là do Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND TP Hà Nội, quy định thu nhập tăng thêm chỉ dành cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên. Điều này đồng nghĩa với việc, giáo viên tại các trường học trên không được tiếp cận nguồn thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73.

Từ tháng 12/2024, hơn 600 giáo viên đã có đơn kiến nghị gửi Sở GD&ĐT Hà Nội vì thấy không hợp lí. Theo họ, đều là viên chức giáo dục, được biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo viên có nghĩa vụ và quyền lợi như bao viên chức giáo dục trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên toàn quốc.

Đầu tháng 1/2025, Sở GD&ĐT Hà Nội và Sở Tài chính đã họp bàn, thống nhất phương án báo cáo UBND thành phố có phương án hỗ trợ các cơ sở giáo dục thực hiện thí điểm đặt hàng giá dịch vụ giáo dục. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Hiệu trưởng một trường thuộc nhóm các trường tự chủ cho biết, vẫn đang ngóng thông tin từ UBND TP Hà Nội. Khoản thưởng theo Nghị định 73 không nhiều nhưng lần đầu tiên, viên chức công chức, giáo viên có một khoản thưởng theo quy định, đặc biệt là đúng dịp Tết đến Xuân về. Vị hiệu trưởng này hi vọng trong một, hai ngày tới sẽ có thông tin để giáo viên trong trường có được cái Tết đầy đủ hơn.

Chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên

Trước dịp Tết Nguyên đán hằng năm, ngành GD&ĐT Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn các trường mầm non và chuyên biệt trực thuộc. Năm nay, ngành GD&ĐT Hà Nội đã tặng quà cho 170 giáo viên và nhân viên khó khăn của 5 trường gồm: Mầm non B Hà Nội, Mầm non Việt - Triều Hữu nghị, Tiểu học Bình Minh, Phổ thông Cơ sở Xã Đàn và Phổ thông Cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên thuộc diện chính sách; thưởng Tết cho người lao động theo quy định. Toàn ngành có hơn 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hỗ trợ dịp Tết với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng. Trong đó, ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà 106 học sinh là con cán bộ, giáo viên, nhân viên vượt khó, học giỏi.

Đặc biệt, thành truyền thống, ngành đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và “Gặp mặt tặng quà giáo viên và học sinh là vợ, con các chiến sĩ công tác tại biên giới, hải đảo". Theo thống kê, Hà Nội hiện có 36 nhà giáo là vợ, 126 học sinh là con cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại nơi biển đảo. Trong số này, chỉ có một nhà giáo có niềm vui trọn vẹn khi Tết này được đón chồng về sum họp.