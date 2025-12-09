Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã nhập khẩu 454 tấn quế trong tháng 11 với kim ngạch gần 1 triệu USD, tăng 45% về lượng và tăng 19% về trị giá so với tháng trước. Indonesia là quốc gia cung cấp quế lớn nhất cho Việt Nam chiếm 80,6% đạt 366 tấn.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 4.028 tấn quế với kim ngạch đạt 9,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu giảm 2,3%, kim ngạch giảm 4,4%. Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu từ Indonesia đạt 2.903 tấn, chiếm 72,1%, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều xuất khẩu, tính đến hết tháng 11/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 108.929 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 272,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 20,7%, kim ngạch tăng 9,4%. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu quế lớn nhất chiếm 15,3%, tương đương 16.693 tấn. Những kết quả tích cực này phản ánh sự phát triển mạnh của cây quế - loại cây được xem là "vàng xanh" của nhiều vùng miền núi. Ngoài giá trị kinh tế cao, quế còn góp phần quan trọng trong hoạt động phủ xanh rừng, chống xói mòn và cải thiện vi khí hậu.

Lợi thế nổi bật của cây quế nằm ở khả năng khai thác toàn diện: lá và cành dùng để chưng cất tinh dầu; vỏ là nguyên liệu gia vị và dược liệu; gỗ được ứng dụng trong sản xuất đồ dùng và vật liệu xây dựng. Cây có chu kỳ thu hoạch từ 6 - 7 năm, mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định cho người trồng. Nhờ đầu ra đa dạng và doanh nghiệp thu mua tận nơi, thu nhập của các hộ trồng quế tại nhiều địa phương được cải thiện đáng kể.

Sản lượng quế của Việt Nam chiếm khoảng 41.000 tấn/năm, chỉ bằng 1/2 so với Trung Quốc và Indonesia tuy nhiên hiện nay nước ta đã dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu quế. Năm 2022, quế Việt Nam chiếm 18,2% về sản lượng nhưng chiếm 34,4% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu với kim ngạch đạt trên 292 triệu USD. Bên cạnh sản lượng nội địa, nước ta còn nhập khẩu một lượng lớn quế từ Indonesia.

Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu để chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong ngành thực phẩm, đồ uống (cà phê, trà, bánh kẹo), dược phẩm (tinh dầu quế), mỹ phẩm, và sản xuất các sản phẩm giá trị cao như bột quế, quế ống, nhằm xuất khẩu lại và sử dụng trong nước, nhất là khi sản xuất nội địa chưa đủ cung cấp cho các thị trường lớn đòi hỏi chất lượng cao (organic).

Dù có được vị trí cao trên thị trường quốc tế, các chuyên gia đánh giá rằng tiềm năng, lợi thế của ngành quế còn chưa được phát huy tương xứng. Nguyên nhân là do sản xuất còn manh mún, thiếu các sản phẩm chất lượng cao, tồn dư nhiều kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật… dẫn tới kém lợi thế cạnh tranh.