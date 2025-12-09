Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam xuất khẩu quế top đầu thế giới, thu trăm triệu USD nhưng đang phụ thuộc nặng vào Indonesia?

09-12-2025 - 06:05 AM | Thị trường

Việt Nam xuất khẩu quế top đầu thế giới, thu trăm triệu USD nhưng đang phụ thuộc nặng vào Indonesia?

Hiện nay Việt Nam và Trung Quốc là những 'ông trùm' ở mặt hàng này.

Hàng nghìn tấn hàng từ Indonesia vừa đổ bộ giúp Việt Nam thống lĩnh ‘mỏ vàng’ triệu đô của thế giới: Chiếm 72% nguồn cung, là cây từ thân đến lá đều mài ra tiền - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), Việt Nam đã nhập khẩu 454 tấn quế trong tháng 11 với kim ngạch gần 1 triệu USD, tăng 45% về lượng và tăng 19% về trị giá so với tháng trước. Indonesia là quốc gia cung cấp quế lớn nhất cho Việt Nam chiếm 80,6% đạt 366 tấn.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 4.028 tấn quế với kim ngạch đạt 9,5 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu giảm 2,3%, kim ngạch giảm 4,4%. Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu từ Indonesia đạt 2.903 tấn, chiếm 72,1%, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều xuất khẩu, tính đến hết tháng 11/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 108.929 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 272,6 triệu USD, so với cùng kỳ năm ngoái lượng xuất khẩu tăng 20,7%, kim ngạch tăng 9,4%. Prosi Thăng Long là doanh nghiệp xuất khẩu quế lớn nhất chiếm 15,3%, tương đương 16.693 tấn. Những kết quả tích cực này phản ánh sự phát triển mạnh của cây quế - loại cây được xem là "vàng xanh" của nhiều vùng miền núi. Ngoài giá trị kinh tế cao, quế còn góp phần quan trọng trong hoạt động phủ xanh rừng, chống xói mòn và cải thiện vi khí hậu.

Lợi thế nổi bật của cây quế nằm ở khả năng khai thác toàn diện: lá và cành dùng để chưng cất tinh dầu; vỏ là nguyên liệu gia vị và dược liệu; gỗ được ứng dụng trong sản xuất đồ dùng và vật liệu xây dựng. Cây có chu kỳ thu hoạch từ 6 - 7 năm, mang lại giá trị kinh tế cao và ổn định cho người trồng. Nhờ đầu ra đa dạng và doanh nghiệp thu mua tận nơi, thu nhập của các hộ trồng quế tại nhiều địa phương được cải thiện đáng kể.

Sản lượng quế của Việt Nam chiếm khoảng 41.000 tấn/năm, chỉ bằng 1/2 so với Trung Quốc và Indonesia tuy nhiên hiện nay nước ta đã dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu quế. Năm 2022, quế Việt Nam chiếm 18,2% về sản lượng nhưng chiếm 34,4% về thị phần xuất khẩu quế toàn cầu với kim ngạch đạt trên 292 triệu USD. Bên cạnh sản lượng nội địa, nước ta còn nhập khẩu một lượng lớn quế từ Indonesia.

Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu để chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong ngành thực phẩm, đồ uống (cà phê, trà, bánh kẹo), dược phẩm (tinh dầu quế), mỹ phẩm, và sản xuất các sản phẩm giá trị cao như bột quế, quế ống, nhằm xuất khẩu lại và sử dụng trong nước, nhất là khi sản xuất nội địa chưa đủ cung cấp cho các thị trường lớn đòi hỏi chất lượng cao (organic).

Dù có được vị trí cao trên thị trường quốc tế, các chuyên gia đánh giá rằng tiềm năng, lợi thế của ngành quế còn chưa được phát huy tương xứng. Nguyên nhân là do sản xuất còn manh mún, thiếu các sản phẩm chất lượng cao, tồn dư nhiều kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật… dẫn tới kém lợi thế cạnh tranh.

Vừa tuyên bố sẽ không từ bỏ năng lượng Nga chưa được bao lâu, quốc gia châu Á lại sắp phải ‘quay xe’, nguyên nhân đến từ đâu?

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chưa từng có trong lịch sử: Trung Quốc tạo ra ‘cỗ máy thần kỳ’ biến nước biển thành nước ngọt - giá bằng đúng gói mì tôm mỗi m3, rẻ bằng 1/8 công nghệ Mỹ

Chưa từng có trong lịch sử: Trung Quốc tạo ra ‘cỗ máy thần kỳ’ biến nước biển thành nước ngọt - giá bằng đúng gói mì tôm mỗi m3, rẻ bằng 1/8 công nghệ Mỹ Nổi bật

Đây là mẫu xe không cần xăng hay điện – Muốn mua phải trả gần 1,4 tỷ đồng nhưng chạy 6 năm không mất một đồng tiền nhiên liệu nào

Đây là mẫu xe không cần xăng hay điện – Muốn mua phải trả gần 1,4 tỷ đồng nhưng chạy 6 năm không mất một đồng tiền nhiên liệu nào Nổi bật

Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" về đại lý

Xe máy điện giá 25 triệu đồng khiến Honda SH "bất ngờ" về đại lý

08:32 , 09/12/2025
Một công ty trả gần 1 tỷ chỉ để công nhân chuyển chỗ làm – Tưởng ‘sộp’ lắm rồi nhưng nhân viên vẫn phản đối dữ dội

Một công ty trả gần 1 tỷ chỉ để công nhân chuyển chỗ làm – Tưởng ‘sộp’ lắm rồi nhưng nhân viên vẫn phản đối dữ dội

05:01 , 09/12/2025
VKS truy tố và kêu gọi Lê Trung Khoa ra đầu thú

VKS truy tố và kêu gọi Lê Trung Khoa ra đầu thú

21:53 , 08/12/2025
Vào showroom mua ô tô, khách mất trắng tiền

Vào showroom mua ô tô, khách mất trắng tiền

21:48 , 08/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên