Hãng pizza đình đám tung phiên bản pizza "siêu to khổng lồ" khiến người dùng thích thú, chỉ mở bán duy nhất tại một quốc gia này

Ảnh minh họa

Pizza Hut đang nhận được sự yêu thích và quan tâm của khách hàng hơn bao giờ hết sau 25 năm qua khi thông báo sẽ mở bán lại chiếc bánh cực đặc biệt.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, chiếc pizza với tên gọi “Big New Yorker” sẽ có mặt tại các cửa hàng trên khắp nước Mỹ trong khoảng thời gian giới hạn. Chiếc pizza này đã từng được mở bán 1 thời gian ngắn vào năm 1999, nhanh chóng trở thành món ăn được yêu thích và khách hàng đã liên tục yêu cầu hãng mở bán lại kể từ đó.

Chiếc bánh có kích thước gây “choáng” với khách hàng với kích thước hơn 40 cm được chia thành 6 lát và có thể gập lại, lớn hơn đến 30% so với cỡ lớn nhất đang được bán tại các cửa hàng Pizza Hut.

Theo Pizza Hut, chiếc bánh này được truyền cảm hứng từ tinh thần của thành phố New York với một chiếc bánh pizza to và táo bạo như thành phố không bao giờ ngủ.

Chiếc bánh pizza được phủ sốt marinara, thêm pho mát và gia vị để bắt chước cách xây dựng tiệm bánh pizza chính hiệu ở New York, chuỗi cửa hàng này cho biết. Topping bao gồm xúc xích gấp đôi so với bình thường hoặc topping khác do khách hàng lựa chọn. Giá của mỗi chiếc bánh này bắt đầu từ 13,99 USD – tương đương với hơn 300.000 đồng tiền Việt.

Kể từ khi biến mất hơn hai thập kỷ trước, chiếc bánh pizza đã phát triển thành một sự “sùng bái” trên mạng. Có một bản kiến ​​nghị trên Change.org yêu cầu Pizza Hut mang nó trở lại đã thu thập được gần 4.000 chữ ký. “Đó là chiếc bánh pizza ngon duy nhất mà Pizza Hut từng cung cấp,” một người ký tên cầu. Một người khác nói thêm: “Tôi cần cái này cho tâm hồn mình”.

Ảnh minh họa

Pizza luôn luôn phải đau đầu trước với việc khách hàng thường thay đổi sở thích của họ tùy thuộc vào các ưu đãi và các món mới trong thực đơn. Các chuỗi thức ăn nhanh nhận thấy rằng khai thác sự hoài cổ cũng là một công thức thành công khi khách hàng khao khát sự quen thuộc.

Yum Brands, công ty sở hữu của Pizza Hut cho biết họ đang trong quá trình tái cơ cấu nhắm mục tiêu đến người tiêu dùng trẻ tuổi, bao gồm cập nhật ứng dụng và bán các mặt hàng hấp dẫn hơn. Điều đó bao gồm cả Melts - những lát bánh pizza riêng lẻ giống như chiếc pizza calzone đã mang lại doanh thu tốt cho chuỗi.

Theo CNN