Hãng tàu lớn nhất thế giới vừa cập Cảng Phước An – Đồng Nai, mang theo hơn 1.300 Teu hàng may mặc, thời trang…

Cảng Phước An của tỉnh Đồng Nai vừa đón chuyến tàu đầu tiên của MSC - hãng tàu lớn nhất thế giới cập cảng. Cụ thể, chuyến tàu mang tên M/V MSC BEIRA IV khởi hành từ Singapore, mang theo hơn 1.300 Teu hàng hóa, chủ yếu là hàng may mặc, thời trang, vải nhuộm. Theo lãnh đạo tỉnh, đây là bước đi chiến lược mở ra kỷ nguyên mới trong hoạt động vận tải biển và chuỗi cung ứng của cảng.

Được biết, MSC (Mediterranean Shipping Company S.A.) thành lập từ năm 1970 bởi thuyền trưởng người Ý Gianluigi Aponte. Theo số liệu thống kê của Công ty phân tích vận tải biển Alphaliner, tính đến ngày 5/1/2022, MSC đã sở hữu hoặc thuê lượng tàu có thể chuyên chở được 4.284.728 container, vượt qua tổng khả năng chuyên chở 4.282.840 container của Maersk.

Cũng từ thời điểm này, MSC đã vượt qua Maersk để trở thành hãng vận tải đường biển chở hàng container lớn nhất thế giới sau 25 năm Maersk nắm giữ vị trí này. MSC đã hiện diện trên tất cả các cảng quan trọng nhất toàn cầu cùng thị phần khoảng 18% trong ngành vận tải biển.

Trước khi lần đầu cập bến Cảng Phước An, MSC đã và đang có rất nhiều hoạt động tại Việt Nam. Đơn cử cuối năm 2023, MSC đã cũng đối tác Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC) và Cảng Sài Gòn đề xuất đầu tư Dự án Cảng cửa ngõ trung chuyển quốc tế Sài Gòn tại khu vực quy hoạch khu bến Cần Giờ (cảng Cần Giờ).

Theo giới thiệu, dự án này rất lớn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 6 tỷ USD . Dự án có quy mô khoảng 7,2km cầu cảng, tiếp nhận được tàu container trọng tải lớn nhất thế giới hiện nay (24.000 TEU), công suất thông qua 10 - 15 triệu TEU.

Về Cảng Phước An, cảng nằm tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cảng Phước An là một cảng container hiện đại, với quy mô 3 phân kỳ gồm 9 bến container, tổng chiều dài 2.830 mét. Đây là cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu container lên đến 4.500 TEU (~ 60.000 tấn) và có công suất khai thác 5 triệu TEU mỗi năm.

Theo quy hoạch, Cảng Phước An được chia thành các phân khu cảng và phân khu dịch vụ hậu cần (550ha). Trong đó, phân khu cảng có tổng diện tích 164,5ha, tổng chiều dài bến 2.830m, gồm 9 bến container có khả năng đón tàu có tải trọng 100.000 DWT với quy mô, năng lực khai thác 6 triệu TEUs (1 TEU tương đương container 20 feet).

Năm 2025, dự kiến sẽ đạt 0,2 triệu TEUs, sau đó tăng dần và sẽ đạt 1,2 triệu TEUs vào năm 2026.

Cuối năm 2024, Cảng Phước An vừa thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng phân kỳ 2 của dự án cảng Phước An với quy mô diện tích xây dựng khoảng 50,9 ha, chiều dài cầu cảng 1.070 m, chiều rộng cầu cảng 48 m và dự kiến đầu tư từ năm 2024 đến năm 2026. Tổng vốn lên tới 7.572,5 tỷ đồng (gồm vốn vay và vốn chủ sở hữu).

Tại sự kiện đón con tàu đầu tiên của hãng MSC, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai Nguyễn Dương Hoài nhấn mạnh, cảng Phước An được xây dựng với hạ tầng hiện đại, có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai. Chuyến tàu đầu tiên cập cảng là ngày vui trọng đại, thời khắc khai thông dòng chảy thương mại, hàng hóa giữa địa bàn tỉnh Đồng Nai ra thế giới và ngược lại.

Cảnh Phước An được đầu tư và khai thác bởi CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (mã chứng khoán PAP). Doanh nghiệp này hiện cũng khai thác khu dịch vụ hậu cần càng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và tinh Đồng Nai thỏa thuận hợp tác đầu tư.

Để huy động vốn mở rộng cầu cảng, mới đây PAP đã công bố kế hoạch họp ĐHĐCĐ. Theo tài liệu, Công ty dự kiến trình phương án chào bán 60 triệu cổ phiếu, nhằm tăng vốn từ 2.320 tỷ lên 2.920 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Hiện, PVN đang nắm 35 triệu cổ phần PAP, tương đương 15,08% vốn. Công ty TNHH MTV Hoành Sơn nắm hơn 40 triệu cổ phần, tương đương 17,33% vốn. Nếu phát hành thành công, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông lớn hiện hữu này sẽ lần lượt giảm xuống còn 11,98% vốn và 13,77% vốn.