Hàng Tết Ất Tỵ 2025 bắt đầu lên kệ, giỏ quà rẻ chưa từng thấy

Giỏ quà Tết giá 99.000 đồng

Khảo sát tại các điểm bán của hệ thống Co.opmart, BigC Go, Bách Hóa Xanh, Lotte mart, loạt sản phẩm phục vụ Tết Ất Tỵ 2025 đã được bày bán như bánh kẹo, bia rượu, bún phở… Xôm tụ nhất và cũng đã bắt đầu có khách mua là giỏ quà Tết. Năm nay, theo chia sẻ của các nhà bán hàng, giỏ quà Tết phần lớn được thiết kế theo yêu cầu của khách với những sản phẩm thiết thực, đơn giản và mức giá rẻ chưa từng có.

Hàng Tết Ất Tỵ 2025 đã được lên kệ tại các siêu thị thuộc hệ thống Central Group. (Ảnh: HL)

Tại các siêu thị Co.op mart, mẫu giỏ quà Tết 2025 có mức giá chỉ từ 99.000 đồng được thiết kế khá đa dạng. Trong đó, nhóm mặt hàng trong giỏ quà là hàng tiêu dùng thiết yếu với bún mì, dầu ăn, trái cây, rau củ…

Central Retail Việt Nam từ đầu tháng 12, các siêu thị bắt đầu triển khai chương trình “Đặc Sản Việt cho Tết Việt” với loạt món ăn, đặc sản từng vùng miền bày bán sớm, và đây cũng là nhóm hàng có trong giỏ quà. 100 sản phẩm đặc sản nổi tiếng như thịt trâu gác bếp, thịt heo sấy gác bếp, khô bò, khô trâu, măng khô Tây Bắc; phở, miến dong, các loại gạo đặc sản, mực, ghẹ rim, cá chỉ vàng; kẹo dừa, bánh phồng tôm… đang áp dụng giá khuyến mại đến 49%.

Hệ thống này cũng đẩy mạnh bán quà Tết với chương trình "Quà Tết thân tình". Các giỏ, hộp quà đã lên kệ phục vụ biếu tặng và mua sắm sớm dịp Tết Dương lịch với mức giá cũng chỉ từ 100.000 đồng.

Còn hệ thống MM Mega Market từ cuối tháng 11 đã giới thiệu sản phẩm hộp quà Tết 2025 đồng thời với chương trình tặng phiếu mua hàng điện tử cho hóa đơn mua quà Tết từ 1.499.000 đồng trở lên. Hệ thống này cũng có chương trình thiết kế hộp quà thương hiệu riêng với giá từ 299.000 đồng/hộp phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Giỏ quà Tết cũng được các siêu thị tung ra thị trường từ đầu tháng 12 với mức giá từ 100.000 đồng. (Ảnh: T. Tân)

Nhân viên một siêu thị ở Thủ Đức cho biết khách hàng thời điểm này chủ yếu là doanh nghiệp nhưng siêu thị phải chủ động liên hệ, chào giỏ quà Tết với nhiều yêu cầu khắt khe hơn từ khách hàng. Năm nay, dường như doanh nghiệp có xu hướng giảm giá trị giỏ quà tặng, mỗi giỏ quà chỉ 200.000-300.000 đồng; và để giỏ quà có vẻ “xôm” hơn, các nhà bán phải chọn sản phẩm thông dụng, giá trị vừa phải.

Tại các chợ lớn như Bến Thành, An Đông, giỏ quà Tết 2025 cũng đã được tiểu thương chào bán cho khách sỉ. Bà Phan Thủy, một hộ kinh doanh ở chợ An Đông, cho biết bà mới chốt hợp đồng hơn 310 giỏ quà cho một khách hàng là doanh nghiệp ở Khu công nghiệp VSIP – Bình Dương. Đây là khách hàng quen nhưng năm nay, khách yêu cầu giá giảm đến hơn 100.000 đồng/giỏ so với năm trước. Các sản phẩm trong giỏ quà cũng thiết thực hơn với bánh kẹo, chocolate, hạt dinh dưỡng các loại và không còn trà, nước ngọt.

Bà Thủy cho biết thêm năm nay cửa hàng của bà chỉ thiết kế giỏ quà Tết theo đặt hàng của khách. Giá phổ biến ở mức 200.000 - 300.000 đồng/giỏ và các sản phẩm trong giỏ quà cũng đơn giản, thuộc nhóm tiêu dùng thiết yếu.

Sắm Tết 2025 thiết thực, tiết kiệm

Theo báo cáo Xu hướng mua sắm Tết 2025 vừa được Kantar Worldpanel Việt Nam công bố, Tết Ất Tỵ 2025, hành vi mua sắm Tết của người Việt sẽ có nhiều thay đổi. Giữa kinh tế khó khăn, người dân chi tiêu cho Tết tiết kiệm, đơn giản hơn. Báo cáo cũng cho thấy thói quen tặng quà với các sản phẩm thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trong dịp Tết đang có dấu hiệu giảm sút về lâu dài, nhất là ở khu vực thành thị.

Xu hướng sắm Tết ngày càng đơn giản, tiết kiệm với những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu, tốt cho sức khỏe. (Ảnh: H.L)

Nhóm bia, rượu, nước ngọt, kẹo là những mặt hàng tác động đầu tiên khi đang vắng dần trong giỏ quà. Ngược lại, dầu ăn, gia vị, mì gói, bún phở, bột ngọt, nước yến là nhóm hàng ngày càng được ưu tiên, xuất hiện nhiều trong biếu tặng cũng như mua sắm dịp Tết.

Bên cạnh tiết kiệm thì người tiêu dùng cũng ngày càng chuộng sự tiện lợi và đơn giản. Họ ưu tiên những sản phẩm hướng tới tính tiện lợi, tốt cho sức khỏe và tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.

Bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao thuộc công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel Việt Nam, cho biết người tiêu dùng đang có xu hướng đơn giản hóa những thủ tục ngày Tết, dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình hơn. Cùng với đó, họ chi tiêu tiết kiệm hơn cho mùa Tết.

Tuy nhiên, xu hướng chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất ngày càng được ưu tiên. Trong dịp Tết 2025, bên cạnh việc giữ gìn những ý nghĩa truyền thống văn hóa, người tiêu dùng sẽ tìm kiếm những sản phẩm mang ý nghĩa sum vầy, thể hiện sự quan tâm đến chất lượng cuộc sống.

Đáng chú ý, nhãn hiệu riêng của doanh nghiệp bán lẻ với lợi thế giá cạnh tranh so với mặt hàng cùng loại của các thương hiệu khác, nên đang được ưa chuộng hơn, nhất là trong ngành hàng thực phẩm và chăm sóc nhà cửa. Nắm bắt được xu thế, các nhà bán lẻ đang tăng cường sản phẩm nhãn hàng riêng để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhóm hàng Tết nào bán mạnh ở chợ thương mại điện tử? Theo báo cáo "Hành vi mua sắm dịp Tết 2025 trên Shopee và TikTok Shop" của Metric, thời trang, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và đồ uống sẽ là nhóm có doanh thu lớn nhất mùa Tết 2025. Với thời trang, áo dài vẫn đột phá tương tự Tết 2024 nhưng giảm chi tiêu cho sản phẩm có giá cao. Tết năm nay, người tiêu dùng có xu hướng chi mua sản phẩm áo dài ở mức giá 200.000 - 500.000. Tết 2024, người Việt đã chi hơn 213 tỷ đồng mua 924.000 áo dài qua 2 sàn thương mại điện tử, mức chi cho mỗi sản phẩm áo dài ở tầm giá 200.000 - 350.000 đồng. Ở nhóm sản phẩm quà tặng dịp Tết 2025, khảo sát của Metric cho thấy người tiêu dùng lựa chọn quà trong tầm giá 500.000 - 700.000 đồng. Báo cáo dự đoán Shopee và TikTok Shop có thể đạt doanh số 71.000 tỷ đồng trong dịp Tết 2025, với 792 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Mùa Tết 2024, doanh số bán hàng của các sàn thương mại điện tử đạt 48.700 tỷ đồng, với hơn 538,8 triệu sản phẩm bán ra, gấp đôi so với dịp Tết 2023. Dẫn đầu vẫn là 2 sàn Shopee và Tik Tok Shop.