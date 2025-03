Hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu ngành thực phẩm, đồ uống tham gia Food & Hospitality Hanoi 2025

"Toàn bộ không gian triển lãm đã được lấp đầy với 100% gian hàng được các doanh nghiệp đăng ký. Những giải pháp, sản phẩm tiên tiến trong ngành nhà hàng, khách sạn đang sẵn sàng để được giới thiệu đến khách hàng. Điều này có nghĩa hàng ngàn khách tham quan chuyên ngành sẽ được trải nghiệm một không gian trưng bày toàn diện, trải dài trên toàn chuỗi giá trị ngành, từ các mặt hàng thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu, thiết bị chế biến thực phẩm, cho đến các thiết bị phục vụ ăn uống, cung ứng dịch vụ phòng buồng. Cùng với đó, hàng loạt các chương trình hội thảo quốc tế, những màn trình diễn ẩm thực, những phiên kết nối giao thương, sẽ mang đến nhiều giá trị kinh doanh thực tiễn trong suốt ba ngày triển lãm." - Bà Annie Trần, quản lý cấp cao tại Informa Markets Việt Nam, phụ trách chuỗi triển lãm Food & Hospitality tại Hồ Chí Minh và Hà Nội cho biết.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, nhiều lĩnh vực kinh tế đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ. Đáng chú ý, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam trong tháng 1 đạt 4,33 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu dùng tăng cao dự kiến sẽ khuyến khích chi tiêu nhiều hơn, tạo động lực chính cho tăng trưởng ngành thực phẩm, đồ uống. Theo một báo cáo khác của Mordor Intelligence, quy mô thị trường ngành dịch vụ thực phẩm Việt Nam ước đạt 24,77 tỷ USD trong năm nay và dự kiến tăng trưởng với tốc độ CAGR là 10,73% trong giai đoạn 2025 - 2030. Ngành dịch vụ thực phẩm Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nhanh chóng, được thúc đẩy bởi sự thay đổi hành vi người tiêu dùng và ứng dụng công nghệ. Điều này vừa là tín hiệu tích cực, vừa là thách thức buộc những doanh nghiệp phải nắm bắt xu hướng, thích ứng linh hoạt.

Ngay trong tháng đầu tiên của năm 2025, du lịch Việt cũng lập kỷ lục mới với 2,1 triệu lượt khách ngoại, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2024 và cao hơn đến 37,8% so với cùng kỳ năm 2019 (Tổng cục Thống kê công bố, 06/02/2025). Đây được coi là kỷ lục mới của ngành du lịch Việt, vượt qua cột mốc gần 2 triệu lượt khách quốc tế vào tháng 01/2020, và cao hơn đến 37,8% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước đại dịch. Trong đó, khách Trung Quốc (575 nghìn lượt), Hàn Quốc (417 nghìn lượt), Campuchia (100 nghìn lượt), Mỹ (93 nghìn lượt), Đài Loan (Trung Quốc) (91 nghìn lượt) là những quốc gia có lượt khách quốc tế đến Việt Nam cao nhất, tiếp theo là các thị trường Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Malaysia và Thái Lan. Để đáp ứng sự tăng trưởng tích cực của ngành du lịch, các nỗ lực đổi mới, xúc tiến, quảng bá du lịch, trang bị cơ sở vật chất, công nghệ và sự kết nối giữa các hiệp hội, doanh nghiệp cần phải được đẩy mạnh hơn nữa.

Food & Hospitality Hanoi 2025 là một cơ hội để khách mua hàng kết nối trực tiếp cùng nhà phân phối, trải nghiệm văn hóa ẩm thực quốc tế, cập nhật xu hướng (Ảnh: Food & Hospitality Hanoi 2023)

Triển lãm Food & Hospitality Hanoi 2025 được đánh giá là một cơ hội quan trọng để khách mua hàng kết nối trực tiếp cùng nhà phân phối, tận hưởng các ưu đãi độc quyền hiếm gặp trong ngành. Đồng thời, khách tham quan còn được trải nghiệm một không gian văn hóa, ẩm thực độc đáo thông qua Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Hà Nội Lần III – 2025, cuộc thi tranh tài pha chế – Vietnam Barista Competition (VBC), cuộc thi thử mùi cà phê duy nhất tại Việt Nam – Vietnam Aromaster Championship (VAC) hay giải thưởng Asia's Excellent Taste Awards 2025 - nơi tôn vinh các cá nhân, tập thể có những đóng góp xuất sắc cho ngành ẩm thực, nhà hàng, khách sạn Việt Nam.

Đây cũng là dịp để khách tham quan cập nhật các xu hướng, thông tin mới nhất, tham dự các hội thảo về ngành thực phẩm, đồ uống và nhà hàng, khách sạn thông qua các chương trình hội nghị được đồng tổ chức bởi Informa Markets và các tổ chức có sức ảnh hưởng lớn như Hiệp hội Khách sạn Việt Nam (VHA), Câu lạc bộ Quản lý Buồng Việt Nam (VEHA), Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Tp Đà Nẵng (DCCA), Báo Đầu tư (VIR),...

Food & Hospitality Hanoi luôn vinh dự nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các hiệp hội, bộ, ban ngành trong và ngoài nước (Ảnh: Food & Hospitality Hanoi 2023)

Sự kiện nằm trong chuỗi hơn 40 triển lãm thương mại quốc tế - Food & Hospitality dành cho ngành thực phẩm, đồ uống và dịch vụ lưu trú trên toàn cầu do Informa Markets tổ chức. Với hai phiên bản luân phiên tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, năm nay, Food & Hospitality Hanoi 2025 thu hút hơn 170 nhà trưng bày từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhiều nhóm gian hàng quốc tế nổi bật sẽ tham gia như Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang Đức (BMEL), Cơ quan xúc tiến thương mại Italia (ICE), Hiệp hội Thủy sản Nhật Bản (JFA), Hiệp hội tư vấn sữa California, Hiệp hội Xuất khẩu Thực phẩm Trung Tây và Đông Bắc Mỹ, Hội đồng Hải sản Na Uy, Hội đồng Xuất khẩu Nông nghiệp California (CAEC), Hội đồng Xuất khẩu Trứng và Gia Cầm Hoa Kỳ, Hội đồng Việt Quất Hoa Kỳ (UHBC), Liên đoàn xuất khẩu thịt Mỹ (USMEF), Thịt Heo Châu Âu (EU Pork), Tổ chức Khoai Tây Hoa Kỳ (Potatoes US), Hiệp hội Nho Khô Bang California (Raisin Administrative Committee), Ủy ban Táo Washington,...

Triển lãm dự kiến sẽ thu hút 7.200 khách tham quan chuyên ngành trong ba ngày, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 3. Nhiều sản phẩm phục vụ cho ngành thực phẩm như nguyên liệu, thiết bị sản xuất bánh mì, bánh ngọt & kem; trà, cà phê; thịt, trứng, sữa, ngũ cốc, hải sản, gia vị,... sẽ được trưng bày tại triển lãm. Bên cạnh đó, sự kiện còn tập trung các thiết bị, dịch vụ phục vụ ngành nhà hàng, khách sạn, công nghệ thực phẩm, đóng gói bao bì,...

Cuộc thi Đầu bếp Tài năng Hà Nội Lần II – 2023 thành công rực rỡ với sự tham gia của nhiều đầu bếp trong nước và quốc tế (Ảnh: Food & Hospitality Hanoi 2023)

Vietnam Barista Competition (VBC) (Ảnh: Food & Hospitality Hanoi 2023)

Với những hoạt động trên, Food & Hospitality Hanoi 2025 sẽ là cơ hội tuyệt vời để các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm, đồ uống, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ kết nối, cập nhật những xu hướng mới, khám phá các sản phẩm mới. Sự kiện sẽ chính thức diễn ra từ ngày 18 đến 20/03/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội, 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm.

Thông tin chi tiết Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về ngành Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và Cung ứng dịch vụ – Food & Hospitality Hanoi 2025:

Thời gian: 18 – 20.03.2025

Thời gian mở cửa tham quan: 09:00 – 17:00

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E), 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội

Đơn vị tổ chức: Informa Markets Việt Nam

Link đăng ký tham quan: https://fhv.imasia-passport.com/vi/user/register?utm_source=PR&utm_medium=Partners&utm_campaign=VP