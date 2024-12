Hàng trăm người dân “sập bẫy” nhóm lừa đảo đặt trụ sở ở nước ngoài

Ngày 28-12, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin kết quả đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng. Đặc biệt, các đối tượng đã xây dựng kịch bản lừa đảo bài bản, với sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Một trong những thủ đoạn đáng chú ý nhất là việc các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra video giả mạo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam.

Trong video này, các đối tượng dàn dựng nội dung Công ty Nam Miền Trung - Ninh Thuận trúng đấu giá lô xe ôtô nhập lậu thanh lý hải quan, với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Video được phát tán rộng rãi trên nhiều nền tảng, kết hợp với các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá, khiến hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe.

Qua nhiều ngày điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ 18 đối tượng, trong đó Dương Văn Thạnh (38 tuổi, trú TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) cầm đầu nhóm lừa đảo. Tang vật thu giữ gồm 29 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều giấy tờ giả mạo.

Bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hơn 100 tỉ đồng, với 200 nạn nhân ở 29 tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng hoạt động dưới sự chỉ đạo của một nhóm người nước ngoài tại Campuchia, sử dụng mạng internet và các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Dương Văn Thạch tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, đây là vụ án lừa đảo với thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ cao, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia.

Để triệt xóa nhóm tội phạm này, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an 16 tỉnh, thành phố, lập đoàn công tác đặc biệt đến Campuchia phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng nước bạn truy bắt các đối tượng liên quan.