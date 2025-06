Hàng triệu người lao động lưu ý: Sổ BHXH sẽ có thay đổi quan trọng từ năm 2026

Nghị định 164/2025/NĐ-CP quy định rõ cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, sổ bảo hiểm xã hội được cấp bằng bản điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1/1/2026 và có giá trị pháp lý như sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy. Sổ bảo BHXH sẽ cấp dưới dạng điện tử, mỗi người có một mã số BHXH duy nhất và được tích hợp với tài khoản định danh điện tử của cá nhân.

Sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có các thông tin như sổ bảo hiểm xã hội bằng bản giấy; do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tạo lập, tích hợp, quản lý trên Tài khoản định danh điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an và bảo đảm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Nghị định nêu rõ, Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử thực hiện các giao dịch điện tử 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, thực hiện lập hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử trực tuyến và gửi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử đến Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính.

Trong thời hạn 02 giờ, kể từ khi nhận được hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Bộ Tài chính gửi Phiếu tiếp nhận, hẹn trả giải quyết qua địa chỉ thư điện tử cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Không còn sổ BHXH giấy, người dân sẽ dùng gì thay thế?

Người dân hoàn toàn có thể sử dụng Sổ bảo hiểm điện tử thay thế cho bản giấy khi cần xuất trình trong các thủ tục hành chính bởi bản điện tử và bản giấy đều có giá trị pháp lý và hiệu lực thi hành ngang nhau theo quy định.

Theo đó, ứng dụng VssID đã có mọi thông tin liên quan đến quá trình đóng BHXH, quá trình hưởng các chế độ BHXH của người tham gia đều đã được cập nhật. Người dân chỉ cần truy cập ứng dụng này có thể nắm được mọi được mọi thông tin như trong Sổ bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, người lao động cũng có thể tích hợp quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN lên ứng dụng VNeID.

Để tích hợp, người dân cần thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập màn hình chức năng

Bước 2: Nhập thông tin tích hợp

Công dân thực hiện:

- Nhập Mã số Bảo hiểm xã hội: nhập đủ 10 ký tự số

- Tích chọn ô “Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử”

Bước 3: Gửi yêu cầu tích hợp thông tin quá trình tham gia BHXH

- Ấn “Quay về trang chủ” để quay lại màn hình Trang chủ tài khoản định danh điện tử.

- Ấn “Xem lại yêu cầu” để xem lại tình trạng hồ sơ vừa gửi yêu cầu tích hợp.

Bước 4: Kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ

Sau khi gửi yêu cầu tích hợp thành công, công dân truy cập chức năng Bảo hiểm xã hội để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

- Đối với hồ sơ có tình trạng Cập nhật thất bại, công dân nhập Mã số Bảo hiểm xã hội và ấn Gửi lại yêu cầu để thực hiện gửi lại yêu cầu tích hợp.

Bước 5: Sau khi hệ thống rà soát dữ liệu xong sẽ hiển thị toàn bộ quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội.