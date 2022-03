Hằng Túi kiếm tiền tỷ từ khi chớm 20, hiện tại có trong tay bất động sản trải dài cả nước: Mẹ 5 con gây dựng sự nghiệp từ công việc có nhiều tranh cãi, thu nhập hiện tại gây "choáng"

Trong giới bán hàng online, cái tên Hằng Túi không còn quá xa lạ. Bà chủ của chuỗi cửa hàng, dịch vụ tên thật là Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 1987.

Bắt đầu con đường kinh doanh từ khi còn đi học, tính đến hiện tại, hot mom đã có khoảng 20 năm kinh nghiệm trong nghề và khối tài sản “cực khủng”.

Trên mạng xã hội, nữ đại gia thường đăng tải những thông tin như cho thuê, bán lại rồi tậu nhà mới tiền tỷ. Số xe sang hay những chiếc đồng hồ đắt tiền của "bà trùm" bán hàng online cũng khiến người bình thường hoa mắt.

Hot mom Hằng Túi sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 35

Sớm bén duyên với nghề kinh doanh, Hằng Túi đã có được thu nhập từ khi mới học cấp 2. Trong một bài chia sẻ trên trang cá nhân, cô tiết lộ mình đã kinh doanh kể từ khi 15 tuổi.

Đến những năm 20, Hằng Túi đã có trong tay tiền tỷ. Bất ngờ hơn, cô thậm chí có thể “tậu xe” ngay từ năm 3 đại học.

Một số "xế hộp" mà Hằng Túi đã tậu cho mình.

Sau gần 2 thập kỷ lăn lộn trên thương trường, nữ doanh nhân đã là bà chủ của một thẩm mỹ viện, chuỗi cửa hàng chuyên kinh doanh quần áo, đồ bầu và trẻ em nổi tiếng tại Hà Nội. Chồng của Hằng Túi cũng không thua kém, làm giám đốc công ty nội thất tự thành lập.

Với số tiền kiếm được, cô không ngại đầu tư cho bản thân và gia đình. Ngoài đồng hồ, trang sức đắt đỏ, cô còn sở hữu nhiều “xế hộp” tiền tỷ, biệt thự, penthouse, chung cư, building… trải dài từ Bắc vào Nam.

Chiếc đồng hồ này có giá gần 2 tỷ, được cô sắm nhân dịp kỷ niệm lần mang bầu thứ 4.

Chiếc đồng hồ Richard Mille RM007 đính kim cương, phối đá Jasper đỏ.

Nhẫn kim cương.

Theo tìm hiểu, hiện Hằng Túi là chủ của nhiều căn chung cư ở Đà Nẵng, Sài Gòn... rồi biệt thự, penthouse, building, nhà đất, chung cư ở Hà Nội. Đặc biệt, mới đây cô đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bài đăng rao bán căn nhà diện tích tận 123m2 ở ngã tư Phố Huế - Tô Hiến Thành. Đây vị trí đắt đỏ nhất nhì trung tâm Hà Nội.

Hot mom 8X chia sẻ: "Nhà này là bố mẹ mới tặng lại cho mình, do không có nhu cầu sử dụng nên mình đành bán. Căn này cùng phố với ngôi nhà nơi đã sinh ra Hằng, vị trí rất đẹp và độc. Cả phố gần như không có ai bán nhà, hoặc có thì giá trên trời siêu đắt".

Cô từng chia sẻ về bất động sản ấp ủ mua từ 11 năm trước ở Đà Nẵng. Từ phía cô đã cho biết rằng căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp và có view cực rộng, nhìn thẳng ra cầu Thuận Phước.

Chưa hết, đầu tháng 3, Hằng Túi còn thông báo chốt mua 5 căn biệt thự nghỉ dưỡng ở biển Hội An với mức giá lên đến cả trăm tỷ đồng. Hot mom không ngại chia sẻ lý do khiến cô quyết định xuống tay chơi lớn đầu tư bất động sản ở biển An Bàng.

Biệt thự ở Hội An

Để có được những tài sản lớn như vậy, nữ doanh nhân phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ. Nhiều người thắc mắc nguồn thu nhập của cô đến từ đâu? Cô đã làm thế nào để kiếm được số tiền “khủng” như vậy?



Công việc gây tranh cãi đến thu nhập tiền tỷ

Trước đây từng có tranh cãi làm nghề nail, bán hàng online là bị nghi ngờ học vấn không cao. Tuy nhiên Hằng Túi là một dẫn chứng điển hình rằng những người kinh doanh online vẫn có bằng cấp và học vấn đáng nể.

Cô từng tốt nghiệp Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Trước đó, cô từng theo học tại trường Việt Đức và Trưng Vương. Đây đều là những trường nổi tiếng về chất lượng giáo dục.

Trước khi được biết đến với những thành công trong nghiệp kinh doanh, Hằng Túi từng theo học tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội và tập tành buôn bán từ khi còn đi học.

Vốn được biết đến là một người phụ nữ xinh đẹp, lại mát tay trong việc buôn bán nên sự nghiệp của hot mom sinh năm 1987 rất thuận lợi. Thời gian mới lập nghiệp, cô từng mở shop chuyên kinh doanh túi hiệu nên biệt danh Hằng Túi cũng từ đó mà ra.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, nữ doanh nhân sinh năm 1987 hé lộ cô kiếm được 1 tỷ đầu tiên nhờ kinh doanh online từ khi mới 20 tuổi.

Sau gần 20 năm kinh nghiệm, cô đã trở thành nữ doanh nhân có vị thế trong lĩnh vực đồ mẹ bé. Sau đó Hằng Túi âm thầm mở rộng ra một số lĩnh vực khác như làm đẹp, spa và đặc biệt là đầu tư bất động sản.

Cô hiện đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trên trang cá nhân, Hằng Túi cũng thường xuyên livestream bán hàng và thu hút hàng chục nghìn lượt xem, hàng chục nghìn bình luận chốt đơn vì tương tác khéo léo và tư vấn nhiệt tình với khách hàng.



Năm 2019, cô vô tình để lộ mức doanh thu hàng tháng của 1 thương hiệu do mình quản lý. Con số khi đó lên đến 7,7 tỷ đồng!

Mặc dù Hằng Túi đã khéo che đi con số lãi, nhưng vẫn để lộ số doanh thu. Một số ý kiến cho rằng nếu tính tổng doanh thu từ toàn bộ hệ thống do cô làm chủ thì con số còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Cho đến đầu năm 2022, Hằng Túi tiếp tục khiến “dân tình” trầm trồ khi khoe số tài khoản ngân hàng. Cụ thể, tổng doanh thu tại các cửa hàng trong một ngày lên tới hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, cô còn khoe thêm những tin nhắn khách hàng chuyển khoản trực tiếp, cộng sơ con số đã lên tới hơn nửa tỷ đồng.

Nguồn thu nhập của cô là mơ ước của nhiều người.

Trong suốt hành trình lập nghiệp của mình, nữ doanh nhân đã thu về những thành quả mà nhiều người mơ ước. Cô không ngại chia sẻ rằng "mải kiếm tiền quá nên cũng bị cuốn theo đà và theo guồng tiền ra mỗi ngày, cứ làm rồi tích lại và cất đi". Số tiền này được Hằng Túi lấy 1 phần mua nhà và 1 phần để tái đầu tư, phát triển shop online.



Khi được hỏi về điều làm nên thành công như hiện nay, hot mom khẳng định: "Bán hàng online có nền tảng kiến thức và học thức khác rất nhiều với kinh doanh bằng bản năng. Ngựa giỏi là ngựa chạy đường xa, giàu nhanh nhờ kinh doanh online thì dễ nhưng duy trì và phát triển nó trở nên chuyên nghiệp lại cần có tri thức, tìm tòi học hỏi rất lớn để luôn làm chủ và khai thác được thị trường".

