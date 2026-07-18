Hành khách đi Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có tin vui

Nằm trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm và mang đến sự thuận tiện tối đa cho hành khách, hãng hàng không quốc gia đã quyết định tăng tần suất hàng loạt đường bay trọng điểm.

Khởi hành từ Hà Nội, đường bay đến Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) hiện đã được nâng từ 7 lên 11 chuyến mỗi tuần. Đặc biệt, hành trình Hà Nội đi Osaka (Nhật Bản) cũng được điều chỉnh tăng mạnh mẽ lên 11 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn cuối năm từ ngày 26/10 đến 30/11/2026. Bắt đầu từ tháng 12/2026, đường bay này sẽ tiếp tục bứt phá lên mức 14 chuyến mỗi tuần, tương đương bình quân 2 chuyến mỗi ngày, giúp hành khách thoải mái lựa chọn khung giờ di chuyển ưng ý nhất.

Không chỉ tập trung ở thủ đô, đầu cầu miền Trung cũng đón nhận những tín hiệu vô cùng tích cực. Từ Đà Nẵng, mạng bay Đông Bắc Á trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi đường bay thẳng đến thủ đô Seoul (Incheon, Hàn Quốc) chính thức được nâng lên 14 chuyến mỗi tuần kể từ đầu tháng 7/2026.

Bên cạnh đó, những tín đồ yêu thích xứ sở hoa anh đào có thể dễ dàng khởi hành từ Đà Nẵng đến Tokyo (Narita) và Osaka (Kansai) với tần suất được tăng cường lần lượt là 11 chuyến và 5 chuyến mỗi tuần. Sự mở rộng này hứa hẹn sẽ biến Đà Nẵng thành trạm trung chuyển sầm uất, kết nối du khách miền Trung với các điểm đến hàng đầu của châu Á.

Niềm vui nhân đôi cho các tín đồ xê dịch khi Vietnam Airlines đồng thời tung ra chương trình khuyến mãi vé khứ hồi cực kỳ hấp dẫn nhân dịp tăng chuyến. Hành khách có thể sở hữu ngay tấm vé Hà Nội - Đài Bắc với mức giá chỉ từ 7.724.000 đồng , hoặc tận hưởng hành trình Hà Nội - Osaka với giá từ 14.660.000 đồng (mức giá đã bao gồm toàn bộ thuế và phí).

Để không bỏ lỡ cơ hội này, hành khách cần nhanh tay xuất vé từ nay đến hết ngày 31/7/2026. Cụ thể, các chuyến bay đi Đài Bắc cần hoàn thành trước ngày 31/7/2026, trong khi hành trình đi Osaka có thời hạn hoàn thành muộn nhất vào ngày 31/12/2026. Ngoài ra, hành khách là hội viên Bông Sen Vàng sẽ được hưởng thêm đặc quyền cộng dặm thưởng giá trị tùy thuộc vào hạng đặt chỗ, mang lại lợi ích thiết thực cho những chuyến đi tiếp theo.