Hành trình 175 năm không ngừng theo đuổi sự hoàn hảo của tập đoàn Carlsberg

Trong di chúc của nhà sáng lập tập đoàn Carlsberg, ông Jacob Christian Jacobsen đã nhấn mạnh: "Tôi muốn phát triển nghệ thuật làm bia lên đến độ hoàn hảo nhất có thể". Đúng như kim chi nam này, trong gần 2 thế kỷ qua, Carlsberg luôn nỗ lực đem đến cho tín đồ sành bia sự trọn vẹn trong cả hương vị và cảm xúc. Bằng chứng rõ ràng nhất là hãng bia Đan Mạch đã trở thành thương hiệu toàn cầu và được yêu thích tại hơn 150 thị trường.

Đại tiệc của Carlsberg tròn 175 năm

Nhìn lại 175 năm từ những giọt bia ngon đầu tiên

Với sứ mệnh theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật nấu bia, Carlsberg đã không ngừng nỗ lực để tạo ra chất bia thượng hạng nhất. Những giọt bia của Carlsberg được tạo nên nhờ sự kỳ công, trau chuốt và nghiên cứu kỹ lưỡng của người đứng đầu và các nhà khoa học.

Vào cuối thế kỷ 19, tạo được một loại bia chất lượng với hương vị phù hợp là câu chuyện không dễ bởi sản xuất bia là một quá trình không thể đoán trước, thường dẫn đến tình trạng bia không thể uống được do hiện tượng gọi là "bia xấu".

Với mong muốn thay đổi điều này, Jacobsen đã thành lập phòng thí nghiệm Carlsberg vào năm 1876 và tập hợp một số nhà khoa học vĩ đại để cùng nghiên cứu.

Với hàng trăm thí nghiệm được thực hiện trong suốt nhiều năm không ngừng, Carlsberg đã cho ra đời loại men bia tinh khiết. Theo đó, men bia tinh khiết được hình thành từ việc các nhà nghiên cứu của Carlsberg chọn ra những con men tốt, sau đó nuôi chúng thành men thuần chủng, không còn tạp chất. Dòng men này giúp mọi mẻ bia được ủ nấu hoàn hảo, đảm bảo chất lượng luôn đồng nhất.

Men bia tinh khiết vẫn có mặt trong những sản phẩm bia hiện nay

Hiện Carlsberg Danish Pilsner, Tuborg Green, Tuborg Ice… là một số dòng bia được ứng dụng kỹ thuật ủ men bia tinh khiết này. Thậm chí men bia tinh khiết còn là sáng kiến được công khai rộng rãi trên toàn thế giới. Bởi vậy, không chỉ các sản phẩm Carlsberg mà nhiều thương hiệu bia khác cũng hưởng lợi từ sáng kiến này.

Theo đuổi mục tiêu tạo ra loại bia ngon nhất, các nhà khoa học của Carlsberg còn phát minh ra thang đo pH vào năm 1909. Hiện đây là tiêu chuẩn khoa học toàn cầu được sử dụng để đo độ axit và độ kiềm của bất kỳ chất nào. Với thang đo pH, có thể đo được mức độ axit hoàn hảo của nước được sử dụng để sản xuất bia, từ đó sản xuất ra được hương vị bia tuyệt vời, đồng nhất.

Nỗ lực không ngừng nghỉ cho hiện tại

Tiếp bước những nỗ lực trong 175 năm qua, hiện Carlsberg vẫn không ngừng đem đến cho khách hàng trên toàn thế giới, trong đó có thị trường Việt Nam những sản phẩm tốt hơn, cao cấp hơn.

3 thập kỷ đồng hành cùng người Việt, Tập đoàn Carlsberg đã không ngừng nâng tầm trải nghiệm bia của người dùng, lần lượt cho ra mắt và cải tiến những dòng bia hảo hạng như Huda, Tuborg, Carlsberg, Halida…

Năm 2013, Carlsberg Việt Nam ra mắt sản phẩm Huda Gold được kết hợp từ loại hoa Hallertauer từ xứ Bavaria (miền Nam nước Đức) cùng loại đại mạch thượng hạng để tạo vị đắng thật dịu. Đúng như tên gọi "vàng" của mình, Huda Gold luôn có sắc vàng bắt mắt, chất bia sóng sánh được bao phủ bởi lớp bọt mịn khiến tín đồ của loại đồ uống này khó có thể bỏ qua.

3 năm sau đó, 2016, Carlsberg cho ra mắt tại Việt Nam dòng sản phẩm Tuborg. Dòng sản phẩm này đại diện cho phong cách sống năng động và tiên phong, mang đến cho giới trẻ Việt những trải nghiệm khác biệt, kỳ thú chỉ với một lần giật nắp.

Tiếp tục hành trình nâng tầm trải nghiệm cho người thưởng thức, để đánh dấu cột mốc hành trình 175 năm thành lập và phát triển, Carlsberg còn đem đến những dòng bia cao cấp hơn như Carlsberg Danish Pilsner, 1664 Blanc, nước táo lên men tự nhiên Somersby… Đặc biệt Carlsberg Danish Pilsner là loại bia thượng hạng từ Đan Mạch, nổi bật với mùi thơm đặc trưng cùng hương vị cân bằng hoàn hảo, cho một vị bia êm mượt đẳng cấp.

Với Carlsberg, thành công của người làm bia không chỉ được đánh giá bằng sắc, vị, hương của thức uống mà còn đến từ chính những trải nghiệm làm hài lòng người thưởng thức. Để đảm bảo một sản phẩm có chất lượng tuyệt hảo khi đến tay người dùng, việc kiểm soát lưu lượng oxy trong chai càng trở nên quan trọng. Khi tiếp xúc với oxy, bia sẽ bị oxy hoá, khiến hương vị không được tươi ngon như mong đợi. Để khắc phục điều này, Carlsberg đã phát minh ra một sáng kiến mới: Nắp chai ZerO2.

Nắp chai ZerO2 được thiết kế với lớp lót mang công nghệ scavenger hấp thụ oxy, giúp loại bỏ khí oxy tích trữ ở khoảng không giữa nắp chai và bia. Qua đó, quá trình oxy hóa được giảm thiểu, giúp lưu giữ hương vị bia tươi lâu hơn, hiệu quả đến 15% so với những nắp chai truyền thống.

Nắp chai ZerO2 – chiếc nắp có những tác dụng lớn

Không chỉ dừng lại ở nắp chai ZerO2, Carlsberg còn mang công nghệ Nucleation Stamp với đáy ly chạm nổi bằng laser giúp thúc đẩy quá trình hình thành lớp bong bóng khí, tạo bọt mịn, mang đến cảm giác sảng khoái cho người uống. Vành ly mỏng đặc trưng cũng giúp lưu giữ trọn vẹn lớp bọt dày xốp, mịn màng cùng hương hoa bia.

Với thiết kế dáng cong, "ly bia hảo hạng" còn là chiếc ly được "đo ni đóng giày" cho trải nghiệm rót bia êm mượt.

Tương lai bền vững nhờ sự sẻ chia

Gắn liền với việc mở rộng kinh doanh, Carlsberg đã, đang và sẽ viết nên những câu chuyện phát triển bền vững và đóng góp cho xã hội. Nổi bật là sáng kiến Together Towards Zero and Beyond – một trong những chương trình trọng điểm của tập đoàn với sáu mục tiêu lớn: Không tai nạn lao động; Không khí thải carbon; Không khí thải canh tác; Không uống thiếu trách nhiệm; Không chất thải bao bì; Không dùng nước lãng phí.

Sau nhiều năm nghiên cứu Carlsberg đã sử dụng bột gỗ - vật liệu có thể tái chế sản xuất những chai bia bằng giấy. Đối với Carlsberg, sự đổi mới này là một cách để giảm thiểu tác động tới môi trường và mang đến cho tiêu dùng một lựa chọn mới thú vị.

Chai đựng bia bằng giấy

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam luôn quan tâm đến trách nhiệm với cộng đồng, thể hiện qua nhiều dự án của nhãn hàng Huda nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung trong những thời điểm khó khăn, đóng góp không nhỏ vào đời sống ổn định, phong phú của người dân nơi đây. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chương trình vì cộng đồng dài hạn "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương" - chương trình cung cấp nước sạch cho hàng nghìn hộ gia đình nông thôn, hay trao tặng các suất quà Tết cho các gia đình khó khăn vào mỗi dịp cuối năm…

Có thể nói, sau 175 năm hình thành và phát triển, tập đoàn Carlsberg đã mang hương bia của Đan Mạch đến muôn nơi. Trong suốt hành trình theo đuổi sự hoàn hảo, Carlsberg vẫn luôn chú ý đến các hoạt động vì cộng đồng và sự phát triển bền vững. Theo như chia sẻ của Chủ tịch Tập đoàn Carlsberg, tại thị trường Việt Nam hãng bia 175 năm tuổi này đã, đang và sẽ kiên trì theo đuổi con đường phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".