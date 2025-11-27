Hành trình giải đáp nhu cầu căn hộ của thế hệ mới

Cần Thơ: "Thủ phủ Tây Đô" cùng cơn sốt nhu cầu căn hộ chất lượng

Cần Thơ đang chứng kiến tốc độ đô thị hóa nhanh chưa từng có, kéo theo làn sóng dân số trẻ đổ về trung tâm để làm việc và sinh sống. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu về một môi trường sống chất lượng ngày càng rõ nét, thì nguồn cung về nhà ở tiệm cận chuẩn mực của các đô thị lớn như ở TP HCM hay Hà Nội lại vô cùng hạn chế.

Nhiều dự án căn hộ tại Cần Thơ vẫn cần sự quy hoạch bài bản về cả không gian xanh, tiện ích và các khu vực nội khu để chạm đến kỳ vọng của nhóm cư dân trẻ đang tìm kiếm một cuộc sống cân bằng giữa công việc, nghỉ ngơi và trải nghiệm. Chính sự lệch pha giữa nhu cầu và nguồn cung đã tạo ra cơn sốt săn lùng căn hộ thượng hạng tại Cần Thơ.

Đến thời điểm hiện tại, dự án được thị trường Cần Thơ kỳ vọng sẽ là bước tiên phong của khu vực Cái Răng gọi tên An Phú Eco City. Sở hữu những tiêu chí "vàng" vượt trội, khu đô thị xanh đa tiện ích đầu tiên và duy nhất tại khu Nam thành phố Cần Thơ này mở ra những chuẩn mực mới, tiệm cận những khu đô thị thịnh vượng hàng đầu cả nước.

Greenluxy Home: Căn hộ chinh phục khách hàng thế hệ mới

Nằm tại khu vực "hạt nhân" của An Phú Eco City, Greenluxy Home, tổ hợp căn hộ cao cấp nhất, trở thành tuyên ngôn về phong cách sống mới của thế hệ biết hưởng thụ cuộc sống.

Sở hữu vị trí trái tim trung tâm, Greenluxy Home được bao quanh bởi hệ sinh thái 30 tiện ích như công viên Miracle, bể bơi ngoài trời, trường mầm non, khu thương mại, dịch vụ, đường dạo ven sông nội khu… tạo nên một không gian sống đáp ứng đầy đủ các nhu cầu giải trí, giáo dục, vận động và thư giãn.

Hơn hết, Greenluxy Home mở ra "tầm view bất tận" trực diện khu vườn Miracle Garden sống động với trăm hoa khoe sắc suốt bốn mùa, mang cho chủ nhân của các căn hộ khung cảnh thảm xanh bạt ngàn. Phía mặt sau của tòa tháp là khu vực lễ hội sôi động, điểm ngắm pháo hoa rực rỡ trong những dịp lễ hội và sự kiện sẽ được tổ chức tại An Phú Eco City.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan hiếm có, Greenluxy Home còn là chốn an cư nơi cư dân đắm mình vào những miền xanh trên cao - với những Sky Garden xinh xắn rợp bóng lá trải dài trên từng tầng căn hộ, tạo cảm giác tòa nhà được "phủ xanh theo chiều dọc", mở rộng trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên.

Theo chia sẻ từ phía đại diện Chủ đầu tư An Phú Land, căn hộ Greenluxy Home là kết quả của tâm huyết nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm đáp ứng những tiêu chí cao nhất về chất lượng, thẩm mỹ và thiết kế riêng cho khí hậu thổ nhưỡng Cần Thơ. Tại căn hộ, 100% phòng ngủ đều có cửa sổ lớn đón gió và nắng, duy trì liệu pháp thông khí kháng khuẩn tự nhiên cho không gian mỗi ngày. Thiết kế logia, ban công lớn, cùng ô văng thư giãn lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản giúp mở rộng diện tích sử dụng, đồng thời là điểm nhấn thú vị cho ngôi nhà ấm cúng.

Phòng khách và ban công, với logia thoáng đãng trở thành nơi gia đình gắn kết, tận hưởng những khoảnh khắc thư thái giữa nhịp sống đô thị.

Phòng tắm master ốp đá mosaic ngọc trai - một loại vật liệu thường thấy trong các villa và resort cao cấp. Cùng với đó, sàn gỗ SPC chống thấm - chống cháy, gạch kháng khuẩn an toàn cho sức khỏe, tấm đá nguyên khối ốp tường bế tinh xảo… tất cả phối hợp hài hòa để tạo nên tiêu chuẩn sống tựa resort 5 sao ngay trong căn hộ.

Phòng tắm với tấm mosaic ngọc trai sang trọng.

Mỗi điểm chạm trong căn hộ Greenluxy Home đều là một trải nghiệm mà chủ đầu tư gửi gắm đến cư dân.

Từ quy hoạch thông minh, cảnh quan xanh mát, hệ tiện ích đa tầng đến tiêu chuẩn bàn giao thượng hạng, Greenluxy Home đã vượt lên vị thế của một ngôi trú mưa tránh nắng, trở thành điểm đến của phong cách sống thượng lưu. Đại diện Chủ đầu tư An Phú Land khẳng định: "Được đầu tư về ý tưởng lẫn chất lượng thi công xây dựng và bàn giao, Greenluxy Home là lời giải cho bài toán khó của thị trường về việc cung cấp hệ thống nhà ở tiệm cận chất lượng của các đại đô thị đã định hình chuẩn sống tại TP.HCM và Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng rằng, Greenluxy Home cùng An Phú Eco City sẽ là bước tiên phong, kiến tạo nên chuẩn mực mới cho chất lượng đô thị tại khu vực phía Nam Cần Thơ."