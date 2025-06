Hành trình kiến tạo dòng sữa tươi sạch tại Nga từ đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của một doanh nghiệp tử tế

Buổi sáng ngày 11/5/2025 tại hai “đầu cầu” Kaluga và Moscow - Nga, trong tiếng vỗ tay không ngớt của đông đảo đại diện cộng đồng doanh nhân Việt, Nga, người dân, các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga đã cùng tham gia nhấn nút khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch đầu tiên của TH true MILK tại Liên bang Nga - cột mốc lịch sử đánh dấu hành trình vươn ra thế giới của một doanh nghiệp Việt Nam, kiến tạo một biểu tượng nông nghiệp hiện đại trên xứ sở Bạch Dương.

Lễ khánh thành Nhà máy này được đánh giá là một điểm sáng, như minh chứng về thành quả hợp tác giữa 2 nước, đặc biệt là khi Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp hai bên không bỏ lỡ thời cơ, nhanh chóng nắm bắt và tận dụng cơ hội để phát triển xứng đáng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.”

Năm 2016, giữa lúc nước Nga đang chịu sức ép nặng nề từ các lệnh cấm vận của phương Tây, người dân Nga bị thiếu hụt sữa và các sản phẩm từ sữa, Tập đoàn TH - nổi tiếng với thương hiệu sữa tươi sạch TH true MILKk tại Việt Nam - đã làm điều không ai ngờ tới: Đầu tư hàng tỷ USD vào ngành chăn nuôi và chế biến sữa tại Nga.

Khi những cánh đồng cỏ, ngô, đỗ tương,... hàng chục ngàn hec-ta của TH tại nhiều vùng ở Nga (Kaluga, Moscow, Primorye,...) đã mọc lên xanh mướt, những trang trại bò sữa cao sản thuần chủng đã bắt đầu đưa ra thị trường dòng sữa tươi nguyên liệu với năng suất và chất lượng vượt trội, thì đại dịch COVID-19 ập đến. Sau đại dịch lại là những biến động về địa, chính trị và đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khó khăn chồng chất khó khăn vẫn không thể cản lại quyết tâm lớn của TH. Những trang trại mới được khánh thành, những đàn bò sữa được nhập khẩu về các trang trại ở Nga. Đến tháng 5/2025, Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga được khánh thành. Công trình nhà máy rộng 15ha tại huyện Borovsk, tỉnh Kaluga chính thức góp thêm một mắt xích hoàn thiện chuỗi sản xuất khép kín từ trang trại đến bàn ăn của TH tại Liên bang Nga.

“Tôi chọn nước Nga vì đạo lý rất tự nhiên của một con người tử tế - ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, Anh hùng Lao động Thái Hương - Nhà sáng lập Tập đoàn TH từng chia sẻ. Với bà, đây là cách để tri ân một đất nước từng giúp đỡ Việt Nam chí tình trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt và xây dựng đất nước.

“Đầu tư vào Nga cũng là cách để Tập đoàn TH bày tỏ lòng tri ân và vun đắp thêm cho tình hữu nghị giữa hai nước. TH đến nước Nga để trao đi những giá trị đích thực, từ trái tim và bằng năng lực”, ông Ngô Minh Hải, Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn TH, phát biểu tại Lễ Khánh thành Nhà máy chế biến sữa tươi sạch của TH tại Kaluga.

Nga có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, khí hậu lý tưởng cho nông nghiệp sạch, cùng chính sách khuyến khích mạnh mẽ phát triển ngành sữa. Đây là những điều kiện gần như lý tưởng để triển khai mô hình nông nghiệp công nghệ cao mà TH từng tiên phong ở Việt Nam.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, nông nghiệp có vai trò nền tảng quan trọng trong một quốc gia, là ngành gắn liền với sinh kế của nhiều người dân. “Liên bang Nga có lợi thế to lớn về nông nghiệp, đủ điều kiện đảm bảo an ninh lương thực và an toàn thực phẩm. Đi trên lợi thế thực chất đó sẽ đem lại những giá trị không giới hạn mà thế giới đang mơ ước và hướng tới - đó là nền nông nghiệp sạch hữu cơ phục vụ cho đời sống con người”, bà Thái Hương từng chia sẻ.

Việc Tập đoàn TH đầu tư vào Liên bang Nga không chỉ đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược đầu tư của doanh nghiệp mà còn góp phần mở ra xu hướng mới trong dòng vốn đầu tư của Việt Nam sang Nga. Nếu trước đây, hợp tác đầu tư song phương thường thường tập trung vào các lĩnh vực truyền thống và là thế mạnh của Nga như dầu khí, thì nay, nông nghiệp công nghệ cao đang nổi lên như một hướng đi mới đầy tiềm năng.

Các dự án nông nghiệp quy mô mà Tập đoàn TH đang triển khai tại Nga được xem là minh chứng cho tầm vóc và năng lực của thế hệ doanh nhân Việt Nam mới. Cách tiếp cận khoa học, chuyên nghiệp và bài bản trong tổ chức, triển khai dự án đã khẳng định khả năng hội nhập và cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp Việt trong một lĩnh vực đòi hỏi tiêu chuẩn cao.

Tại lễ khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch của TH tại Nga, bà Thái Hương khẳng định: “Con người là chủ thể của xã hội, nguồn lực để nuôi dưỡng sức khỏe phải duy trì từ lợi thế của đất. Dự án của TH tại Nga cũng mở ra một xu hướng mới trong hợp tác đầu tư Việt Nam và quốc tế. Đất sẽ nở hoa, với tình hữu nghị được củng cố. Những người nông dân, công dân Việt Nam và Nga sẽ trở thành những người bạn trên những cánh đồng màu mỡ và đời đời sẽ ấm no hạnh phúc.”

Dự án của TH tại Nga được triển khai bài bản theo mô hình chuỗi giá trị khép kín từ trồng cỏ, chăn nuôi bò sữa, cho đến chế biến, phân phối. Một mắt xích quan trong của chuỗi này chính là Nhà máy chế biến sữa tươi sạch TH tại Kaluga - công trình quy mô gần 15 hecta, sử dụng công nghệ hiện đại từ Đức, Nhật Bản, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác.

Với công suất tối đa 1.000 tấn sữa/ngày, đây là một trong những nhà máy sữa có quy mô hàng đầu tại Nga. Đàn bò sữa cao sản thuần chủng tiệm cận 10.000 con của TH tại Nga được nhập khẩu từ Mỹ, cho năng suất đến 40 - 41 lít/con/ngày - mức năng suất cao nhất cả nước Nga. Nhiều con 60 - 90 lít/ngày, cá biệt có con đạt 104 lít/ngày. Chất lượng sữa tươi từ các trang trại TH được đánh giá ở mức “hảo hạng” với lượng đạm và béo cao (độ béo 4,0% và độ đạm 3,2%).

Nhà máy mới khánh thành của TH sẽ chế biến sữa tươi sạch từ các trang trại TH tại vùng Kaluga và vùng Moscow thành các sản phẩm đa dạng sữa tươi, yogurt, kefir, smetana, phô mai… Các sản phẩm sẽ được sản xuất theo quy trình khép kín, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Nga.

Đặc biệt, nhà máy này của TH đã góp phần giải bài toán hóc búa của tỉnh Kaluga - một “vựa sữa” có năng lực tự cung 162% sữa tươi nguyên liệu nhưng lại thiếu cơ sở chế biến.

Không chỉ là những con số đầu tư hay công suất sản xuất, thành quả lớn nhất mà TH mang đến chính là niềm tin và sinh kế cho hàng trăm người dân địa phương - những người đã cùng TH kiến tạo những kỳ tích mới và góp phần phát triển nền nông nghiệp Nga.

Ông Viktor, một người thợ máy 54 tuổi đang làm việc tại trang trại TH ở Kaluga chia sẻ: “Trước kia những vùng đất nông nghiệp từng canh tác đã bị bỏ hoang 30 năm, bị phủ kín bởi rừng cây. Khu vực này hầu như không có ai làm việc. Nhưng từ khi trang trại TH được xây dựng, mọi người bắt đầu đến đây làm việc. Tại trang trại TH, mọi thứ đều ổn định - lương trả đúng hạn, điều kiện làm việc tốt. Mức lương cao hơn mặt bằng chung của toàn quận. Trước khi TH đến, không có nơi nào trong quận có mức lương như vậy.”

Ông Mitrokhin Gennadi, từng là tài xế lái máy nông nghiệp của nông trường tập thể thời Liên Xô, xúc động kể: “Khi người Việt Nam đến đây, công nghệ hiện đại cũng đến với những máy móc công suất lớn mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy. Chúng tôi rất hài lòng với môi trường làm việc tại TH.”

Còn bà Tonka - một kế toán tại trang trại - chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: “Lương ở đây rất tốt. Giờ tôi có thể đi nghỉ ngơi, đổi xe, sửa nhà, trang trí nhà cửa. Cuộc sống đã khác trước rất nhiều.”

Tại Kaluga, sau khi hoàn thành trang trại K1, TH đang khởi động giai đoạn 2 với trang trại K2. Tập đoàn cũng tiếp tục phát triển dự án ở vùng Viễn Đông và cộng hòa Bashkortostan và mở rộng xuất khẩu sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

TH không chỉ hướng tới 145 triệu dân Nga, mà còn đặt mục tiêu vươn ra thị trường BRICS và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các sản phẩm từ nhà máy bao gồm sữa tươi, smetana, kefir, ryazhenka, yogurt, bơ, kem, phô mai… cùng nhiều dòng sản phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe hợp thời đại như giảm béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Hơn 500 việc làm đã được tạo ra, người dân có cuộc sống tốt hơn, hàng chục ngàn hecta đất nông nghiệp bị bỏ hoang được hồi sinh, thị trường sữa Nga có thêm lựa chọn chất lượng cao. TH không chỉ sản xuất sữa, họ gieo hy vọng, vun tình hữu nghị và trao đi niềm tin.

TH true MILK tại Liên bang Nga giờ đã trở thành một điển hình, không chỉ là một dự án đầu tư nước ngoài. Đó là câu chuyện về một doanh nghiệp Việt Nam dám đi xa để gieo mầm giá trị, về một triết lý sống đẹp được hiện thực hóa bằng hành động, và về một tình hữu nghị được bồi đắp bằng sự kiên trì, tận tâm và trách nhiệm.

Từ những trang trại và nhà máy hiện đại trên khắp nước Nga, TH lại tiếp tục kiến tạo một hành trình mới - hành trình của sữa tươi sạch, của lòng biết ơn, và của một Việt Nam với thế hệ doanh nhân có khát vọng vươn mình hội nhập và có trách nhiệm.