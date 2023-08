Hành trình rực màu cùng thế hệ Why not chinh phục đam mê

Thước phim trọn vẹn cảm xúc về khát khao và nỗ lực



Tuổi trẻ là khoảnh khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời, là thời gian mà chúng ta đầy ắp đam mê và sự tò mò về thế giới xung quanh. Chúng ta dám mơ ước và không ngần ngại đối mặt với những thách thức để thực hiện những ước mơ đầy bản lĩnh. Đó là thời gian chúng ta dám sống hết mình, bùng cháy cùng những ý tưởng sáng tạo, khám phá những con đường mới và đối mặt với những khó khăn để đạt được mục tiêu.

Với tinh thần ấy, ngày 18/8/2023 vừa qua, Techcombank Inspire chính thức ra mắt đoạn phim ngắn khắc họa rõ nét chân dung của những người trẻ thế hệ "Why not" trên hành trình rực rỡ hướng đến thành công theo cách của riêng mình.

Mở đầu đoạn phim, chúng ta bắt gặp một Hoa hậu Thùy Tiên rất khác - giản dị đời thường so với hình ảnh hào quang rực rỡ cùng với chiếc vương miện thường thấy khi xuất hiện ở các sự kiện. Một Thùy Tiên đại diện cho thế hệ "Why not" - đồng hành cùng Techcombank Inspire truyền cảm hứng và lan tỏa những giá trị nhân văn đến với cộng đồng thông qua những câu chuyện rực rỡ sắc màu của những con người "luôn sống là chính mình" trên mọi nẻo đường đất nước.

Mỗi câu chuyện trong thước phim là một mảnh ghép cuộc đời đầy sắc màu của những con người dám nghĩ, dám làm, sống hết mình vươn tới ước mơ. Một "công chúa tuyết" Quỳnh Ngô mong manh là thế nhưng đầy nghị lực khi can đảm đương đầu với khó khăn để bước ra ánh sáng tìm "cái tôi" của chính mình. Tuổi thơ đầy ám ảnh gắn liền với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, Quỳnh Ngô từng là một cô bé nhút nhát, tự ti đầy sợ hãi về sự khác biệt ngoại hình. Bên cạnh đó, vấn đề sức khỏe cũng mang lại không ít khó khăn khi làn da trắng dễ bỏng rát cùng đôi mắt bị rung giật nhãn cầu rất yếu trước ánh sáng khiến cô luôn phải chạy trốn ánh mặt trời. Thế nhưng bằng tất cả nghị lực và sự dũng cảm, Thúy Quỳnh bản lĩnh bước ra khỏi góc nhỏ tăm tối, từng bước vươn lên khẳng định dấu ấn bản thân từ vẻ đẹp khác biệt, trở thành "thỏi nam châm" thu hút các nhiếp ảnh gia hàng đầu săn đón và là "nàng thơ" của các trang bìa tạp chí thời trang nổi tiếng. Câu chuyện của cô là minh chứng rõ nét cho tinh thần sống là chính mình như chính thông điêp mà Techcombank Inspire luôn hướng tới, khuyến khích thế hệ trẻ tự tin với những khác biệt của bản thân và bản lĩnh đối mặt với cuộc sống.

Người mẫu Quỳnh Ngô tự tin với những bức hình chuyên nghiệp

Một mảnh ghép nổi bật khác là câu chuyện kể về hành trình xê dịch trên chiếc xe nhà di động của gia đình nhỏ. Bắt nguồn từ niềm đam mê du lịch, muốn đi thật nhiều nơi cùng nhau với cách chill nhất, đôi vợ chồng trẻ 9x Doãn Nguyễn Duy Tân và Hà My đã dùng số tiền tiết kiệm cải tạo chiếc xe cũ thành chiếc xe đa năng, một ngôi nhà di động để đưa gia đình nhỏ đi chu du khắp muôn nơi. Hành trình hơn 2 năm trên chiếc xe nhà di động mang lại cho gia đình nhỏ nhiều khó khăn không chỉ về việc thích nghi với không gian hạn chế và điều kiện sống khác biệt, mà còn trong việc tìm kiếm các điểm dừng chân, nguồn tài chính và xử lý các vấn đề hằng ngày trên đường. Thêm vào đó, việc có con nhỏ cùng tham gia cũng khiến cho đôi vợ chồng trẻ phải lo lắng về việc đảm bảo cho bé Kin môi trường an toàn và thuận lợi để phát triển, đồng thời giữ cho bé khỏe mạnh trong suốt hành trình dài. Mặc dù có nhiều thử thách, gia đình Mobile Home vẫn không ngừng lạc quan, bản lĩnh và đam mê. Cuộc sống hằng ngày vẫn tiếp nối những hành trình trên chiếc xe di động, để thấy mỗi ngày mới không chỉ "giàu" kiến thức văn hóa mới mẻ của những vùng đất riêng mà còn "giàu" những trải nghiệm đáng nhớ.



Gia đình Mobile Home Tân và My hạnh phúc bên "tổ ấm"

Và còn thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng xuyên suốt thước phim của những người trẻ đầy đam mê mà qua đó Techcombank Inspire mong muốn truyền tải thông điệp đến tất cả người xem hãy khám phá những trải nghiệm mới trong cuộc sống và tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của cuộc đời mình.



Techcombank Inspire - Tiếp nối nguồn cảm hứng mới cho giới trẻ

Không có hành trình nào là giống nhau, nhưng dù bạn là ai, phía sau mỗi con đường thành công đều có bóng dáng của người bạn đồng hành để khuyến khích, cổ vũ bản thân vượt qua mọi chông gai. Là thương hiệu tài chính dành riêng cho giới trẻ, Techcombank Inspire đang nỗ lực từng ngày trở thành một ngân hàng luôn làm hết sức để bạn sống hết mình và là khởi nguồn động viên, khích lệ giúp mỗi cá nhân không ngừng khám phá và trải nghiệm, theo đuổi đam mê. Có Techcombank Inspire truyền lửa, thế hệ "Why not" sẽ không chỉ xây dựng được nền móng tài chính vững mạnh mà còn tạo dựng nên những khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu cột mốc trưởng thành trên con đường bản thân đã chọn.

Là ngân hàng tiên phong dẫn dắt số hóa trong lĩnh vực tài chính, Techcombank Inspire không ngừng nỗ lực để thực hiện sứ mệnh mang lại giá trị thiết thực với những đặc quyền dành riêng cho thế hệ "Why not", xứng đáng trở thành người đồng hành truyền cảm hứng, tối đa hóa những giá trị và chuẩn bị nguồn lực tài chính vững vàng để chinh phục từng mục tiêu trong cuộc sống.

Techcombank Inspire là chương trình hội viên thân thiết của Techcombank. Hứa hẹn mang đến cho bạn những giải pháp tài chính và đặc quyền khác biệt, đồng hành cùng bạn chinh phục những mục tiêu và trải nghiệm cuộc sống rực rỡ sắc màu.