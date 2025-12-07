Hậu duệ gia tộc lẫy lừng miền Nam vừa ly hôn: Gánh 70 con người trên vai, không biết nấu cơm

Hậu duệ cuối cùng, gánh cả gia tộc trên vai, là trụ cột kiếm tiền nhưng không biết nấu cơm



Bình Tinh sinh năm 1981 tại Sài Gòn, trong gia tộc cải lương danh giá bậc nhất, ông bà ngoại Ngọc Huỳnh là bầu đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, cha là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai (thầy của nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng). Cô còn có hai cha nuôi là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long.

Bình Tinh và Kim Tử Long

Mới 4 tuổi, Bình Tinh đã bước lên sân khấu biểu diễn. Từ đó, cô được tạo điều kiện học hỏi để theo nghề.

Tuy cha mẹ đều là người theo nghề nhưng không ai dạy Bình Tinh cách diễn vì họ không muốn cô bị ảnh hưởng bởi nét diễn của họ. Bình Tinh học được nhiều từ nghệ sĩ ưu tú Bạch Long, coi anh như người thầy chỉ dạy nhiệt tình, uốn nắn, bảo ban cô trong từng động tác vũ đạo.

Và con đường đến với nghề của Bình Tinh cũng đầy khó khăn, không trải hoa hồng như nhiều người vẫn nghĩ. Dù là con nhà nòi nhưng Bình Tinh lại từng bị mẹ cắt hết công việc vì cãi lời đến với người chồng vừa ly hôn là ca sĩ Nhật Minh.

Cô từng chia sẻ: "Vì gia đình không chấp nhận nên tôi đã bỏ đi. Mẹ tôi khi ấy ở Mỹ đã rất giận và cắt hết mọi đường làm, công việc của tôi. Tôi không làm gì ra tiền, đến cái điện thoại cũng phải dùng chung. Khi thì bỏ sim anh dùng sim tôi, lúc lại bỏ sim tôi dùng sim anh, để cùng nhau tìm những show nhỏ nhỏ hát kiếm tiền".

Tới khi có được những thành công đầu tiên trong sự nghiệp, Bình Tinh lại gặp phải quá nhiều biến cố lớn khi lần lượt từng người trong gia đình ra đi liên tục.

Thời điểm Covid, chỉ trong hai tháng, Bình Tinh mất đi 4 người thân là nghệ sĩ Kim Phượng - người dì Bình Tinh luôn xem như mẹ thứ 2, nhạc sĩ Thanh Châu, mẹ ruột, nghệ sĩ Thanh Linh (cậu út của Bình Tinh). Trước đó, anh trai của Bình Tinh là Chinh Nhân cũng qua đời.

Mất đi toàn bộ người thân trong thời gian quá ngắn, Bình Tinh đã phải nén nước mắt để đứng lên làm trụ cột cho cả đoàn cải lương Huỳnh Long. Bình Tinh không thể buông xuôi vì cô biết rằng, nếu mình gục ngã thì không còn ai lo liệu, chống chọi đoàn Huỳnh Long và phía sau còn rất nhiều con người, cuộc đời đang trông đợi ở cô. Nếu cô không duy trì đoàn Huỳnh Long, rất nhiều nghệ sĩ sẽ phải ra đường và cải lương cũng mất đi một đoàn hát danh giá, gạo cội cuối cùng.

Cô từng chia sẻ tại chương trình Dưới ánh đèn sân khấu: "Tôi tự ý thức bản thân phải có trách nhiệm với nghề này. Ông bà tôi đã gầy dựng đoàn sân khấu cải lương tới 3, 4 đời nay mà giờ bị mai một thì uổng quá. Chưa kể nếu không có sân khấu thì lấy đâu chỗ cho mình hoạt động hát. Tôi phải giữ nghề bằng được.

Sau khi anh trai mất, mọi trách nhiệm và hy vọng đổ dồn hết vào một mình tôi. Nó khiến tôi có thêm nhiều suy nghĩ nặng nề cùng những trăn trở để tìm cách nối nghiệp và mang hào quang trở lại với đoàn cải lương của gia đình".

Và trong thời kỳ xuống dốc của cải lương, đi hát gần như không thu được lời, Bình Tinh buộc phải bán hàng online để kiếm sống và có tiền lo cho cả gia đình lẫn đoàn Huỳnh Long. Cô vừa là trụ cột gia đình, vừa là trụ cột cho cả một gia tộc, đoàn hát.

Nữ nghệ sĩ tiết lộ tại chương trình Đời nghệ sĩ: "Tôi cũng là trụ cột chính kiếm tiền, gánh vác về kinh tế trong gia đình. Ngược lại, chồng tôi mới là người đứng phía sau hỗ trợ cho tôi, ở nhà chăm sóc con cái và lo toan chuyện nhà cửa. Chính nhờ có một hậu phương vững chắc nên tôi luôn yên tâm để làm nghề.

Tôi không biết nấu ăn, nấu một nồi cơm ra sao tôi còn chưa từng làm được mặc dù đã cố gắng hết sức.

Khó khăn trong cuộc sống của tôi nhiều hơn cả ăn cơm. Có khó khăn thì mới thành công, có thất bại thì mới có sự trưởng thành".

Chu cấp hàng tháng cho thầy mình, lo cho một đàn anh tới cuối đời

Không chỉ là trụ cột kiếm tiền chính trong gia đình, Bình Tinh còn sống vô cùng hiếu đạo, tình nghĩa với các mối quan hệ đồng nghiệp, thầy trò, xã hội.

Điều đặc biệt là Bình Tinh giúp đỡ mọi người một cách âm thầm và lặng lẽ, không khoe khoang, không quay clip hay đăng lên mạng, nên hầu như không ai biết tới những hành động của cô, trừ phi người trong cuộc kể ra.

Nghệ sĩ Hồng Sáp (người chuyên làm phục trang cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long) từng tâm sự trên kênh Youtube của bà: "Bình Tinh cũng thương tôi lắm. Tôi nói thật, tôi đi bao nhiêu gánh hát chỉ có mình Bình Tinh là kính trọng, quý mến tôi thực lòng nên tôi cũng quý nó lắm.

Tiền nhà của tôi là Bình Tinh trả cho. Tháng nào Bình Tinh cũng trả tiền nhà cho tôi. Tôi nhớ cái ơn nghĩa đó lắm. Tôi đi đoàn Huỳnh Long từ lúc Bình Tinh còn nhỏ, giờ nó lớn vẫn kính trọng tôi".

Đến hiện tại, Bình Tinh vẫn chu cấp hàng tháng cho nghệ sĩ ưu tú Bạch Long thầy mình. Cô tiết lộ tại chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Ở bên cải lương, tôi có được hai người cha nuôi là ba Vũ Linh và ba Kim Tử Long. Ba Vũ Linh không còn nữa, tôi chỉ còn ba Kim Tử Long và một người thầy tôi coi như cha vì đã dạy dỗ, cho tôi cái tên Bình Tinh.

Hàng tháng tôi vẫn chu cấp cho cho ba, có bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng đều có mặt. Đó là NSƯT Bạch Long".

Một tay Bình Tinh phải lo lắng cho đoàn tuồng cổ Huỳnh Long với hơn 70 con người nhưng cô vẫn duy trì được đoàn tồn tại tới ngày hôm nay. Cô tâm sự tại chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Tôi không hiểu sao cái nghiệp tôi nó như vậy. Tôi sợ lắm nên cố gắng làm mọi thứ. Tôi không phải lo một người là chú Hiếu Cảnh, mà phải lo cho rất nhiều nghệ sĩ lớn tuổi trong đoàn. Họ không có ai chăm sóc và phải sống dựa vào đoàn Huỳnh Long.

Tôi coi đây là trách nhiệm thiêng liêng của mình. Không phải ai cũng có phước được trách nhiệm đó. Cái phước của tôi là được Tổ nghề cho mình có điều kiện để làm được. Nếu tôi không có điều kiện thì cũng lực bất tòng tâm, muốn mà chẳng làm được.

Đoàn Huỳnh Long hiện tại đang có trên 70 con người, phải dựa vào nhau mà sống. Nói thật, trong đoàn chẳng có ai giàu có gì, cứ ôm nhau mà sống thôi".

Thậm chí, Bình Tinh còn hứa lo cho một đàn anh trong đoàn tới lúc cuối đời, là nghệ sĩ Hiếu Cảnh. Cô nói tại chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Chú Hiếu Cảnh bây giờ tôi phải lo từ A tới Z vì bây giờ chú bệnh tật, không gia đình người thân. Thậm chí, đến một ngày chú Hiếu Cảnh già yếu, qua đời thì mọi việc đều thuộc trách nhiệm của tôi hết, tôi phải có trách nhiệm lo hết.

Hôm trước đoàn đi hát ở Châu Đốc chú Hiếu Cảnh đổ bệnh phải nhập viện, tôi cũng phải lo một trăm mấy chục triệu để mổ cho chú. Tôi cũng không hiểu sao cái nghiệp lại như thế. Tôi sợ lắm nên ráng cố gắng mọi thứ".