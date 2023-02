HDBank dự kiến tiếp tục tăng trưởng cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đại diện HDBank đã có báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh năm 2022 và chia sẻ nhận định về một số chương trình của ngân hàng trong năm 2023.



Năm 2022 là năm ngân hàng đã đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay với 10.268 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Trong đó tổng doanh thu của ngân hàng cán mốc 21.967 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, thể hiện tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Chất lượng tài sản của HDBank cũng được duy trì ở mức tốt với tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ là 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất là 1,67%, thấp hơn nhiều so với mức 1,92% của toàn ngành. Tỷ lệ dư nợ trên tiền gửi thấp so với mức tối đa của ngân hàng nhà nước. Điều này xuất phát từ việc ngân hàng luôn thận trọng trong việc quản trị rủi ro thanh khoản, huy động vốn từ thị trường 1 đạt kết quả cao.

Đến ngày 31/12/2022, HDBank có 374 chi nhánh và phòng giao dịch, hơn 24,5 nghìn điểm giao dịch tài chính tiêu dùng và trên 16000 cán bộ nhân viên phục vụ trên 14 triệu khách hàng. Bên cạnh đó, HDBank có hệ sinh thái khách hàng rộng lớn và tiềm năng bao gồm khách hàng của HDBank, Vietjet Air và HD Saison.

Để đạt được những kết quả nêu trên, ngân hàng đã thực hiện một số chiến lược như đẩy mạnh phát triển ngân hàng số, khai thác lợi thế hệ sinh thái, kinh doanh bảo hiểm và quản trị doanh nghiệp và rủi ro môi trường, xã hội theo các chuẩn mực quốc tế tốt nhất. Đáng chú ý, đối với chuyển đổi số, HDBank đã đạt được những thành quả tích cực như số lượng giao dịch qua kênh số tăng gần gấp đôi, giá trị giao dịch qua kênh số tăng 547%.

Bước sang năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, quản trị hiệu quả rủi ro, đảm bảo chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn hoạt động trong nhóm ngân hàng dẫn đầu đồng thời triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đang đẩy mạnh việc ký kết hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền và huy động nguồn vốn quốc tế với chi phí hợp lý nhằm nâng cao hơn nữa các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động, sẵn sàng áp dụng Basel III.