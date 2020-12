Hé lộ các điện thoại Samsung được cập nhật Android 11

Dòng Galaxy S20 gồm S20 Plus và S20 Ultra là những sản phẩm đầu tiên nhận bản Android 11 ổn định vào đầu tháng này. Sang tháng 1/2021, dòng Galaxy Note 20, Z Flip và Z Fold 2, dòng Galaxy Note 10 và dòng Galaxy S10 tiếp theo được nâng cấp. Lộ trình cập nhật phần mềm hệ điều hành của Samsung kéo dài đến tháng 9/2021, theo đó, bản cập nhật Android 11 cuối cùng xuất hiện trên Galaxy Tab A 8.0 (2019).

Không phải tất cả điện thoại và máy tính bảng nổi bật của Samsung đều được đưa vào danh sách cập nhật. Galaxy S10e và Galaxy S20 FE là những cái tên bất ngờ, trong khi Galaxy Tab S7 Plus không được đưa vào danh sách. Những người dùng Galaxy S9 và Note 9 cũng không được lên đời Android 11, theo thông báo hiện tại của Samsung.

Bản cập nhật One UI 3.0 dựa trên Android 11 của Samsung bổ sung một số tính năng liên quan đến widget ở màn hình khoá, màn hình chính, Always on Display, trợ năng, bàn phím, Samsung DeX, báo cáo thời lượng sử dụng hàng ngày, hàng tuần...

Sau khi nâng cấp phần mềm, camera của một số máy lấy nét tốt hơn, tăng khả năng chụp phơi sáng... Ngoài ra theo Samsung, khả năng bảo mật và hiệu năng của các smartphone được lên Android 11 tốt hơn.

Lộ trình cập nhật Android 11 của điện thoại, máy tính bảng Samsung

Tháng 12/2020: Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20

Tháng 1/2021: Galaxy Note 10 Plus, Galaxy Note 10, Galaxy S10 Plus, Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Note 20

Tháng 2/2021: Galaxy Fold

Tháng 3/2021: Galaxy Tab S7, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy A51, Galaxy M31, Galaxy M30S, Galaxy M21

Tháng 4/2021: Galaxy A50, Galaxy M51

Tháng 5/2021: Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy A80, Galaxy A71, Galaxy A70, Galaxy A31, Galaxy A21S

Tháng 6/2021: Galaxy Tab A, Galaxy A11, Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy M11

Tháng 7/2021: Galaxy Tab S5e, Galaxy A30

Tháng 8/2021: Galaxy Tab Active Pro, Galaxy A 10.1, Galaxy A30S, Galaxy A20S, Galaxy A20, Galaxy A10S, Galaxy A10

Tháng 9/2021: Galaxy Tab A 8.0 (2019)