Hé lộ dàn diễn giả ngành Dược và Marcom tại PMASS 2022

Ngành Dược & tầm quan trọng của điểm chạm khách hàng thời 4.0



Hơn 2 năm qua, đại dịch Covid đã làm thay đổi Hành trình mua hàng trong ngành Dược với sự xuất hiện thêm nhiều điểm chạm (touch point) mới trên nền tảng công nghệ số thay thế cho những kênh truyền thống trước đây và vai trò của mỗi điểm chạm cũng dần hoán đổi, truyền hình dần yếu thế hơn Youtube, Facebook cũng đang thoái trào trước sự lên ngôi của Tiktok.

Đây chính là lý do vì sao, nhiều doanh nghiệp Dược dù vẫn đổ ngân sách lớn cho Marketing nhưng nếu vẫn duy trì cách làm cũ, không bắt kịp sự thay đổi trong hành trình khách hàng để tạo ra những trải nghiệm liền mạch thì họ mãi không "chạm" được tới khách hàng và vẫn loay hoay với bài toán tăng trưởng doanh số.

Do đó, để thành công, các doanh nghiệp Dược không chỉ tập trung vào chất lượng sản phẩm còn phải chú trọng xây dựng trải nghiệm hành trình khách hàng hiệu quả, bao gồm tất cả các điểm tiếp xúc mà khách hàng sẽ trải qua, các tương tác chính, vai trò của từng kênh, cũng như các thông điệp truyền tải.

Với những thay đổi trong hành trình mua hàng, cùng những điểm chạm mới xuất hiện sẽ được vẽ lại qua những góc nhìn, trải nghiệm của những diễn giả dày dặn kinh nghiệm trong ngành Dược trên sân khấu PMASS 2022.

PMASS 2022 - Nơi quy tụ dàn diễn giả "gạo cội"

Điểm khác biệt của PMASS năm nay ngoài các diễn giả nhiều kinh nghiệm, đang giữ vị trí quản lý cấp cao tại các tập đoàn, công ty Dược phẩm lớn, còn có sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng trong giới Marcom, và lần đầu tiên có diễn giả nước ngoài đến từ Mỹ.

Ông Nguyễn Thành Danh: General Manager Besins Healthcare Vietnam



Hơn 27 năm trong lĩnh vực Y Dược, ông Nguyễn Thành Danh từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại nhiều tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia như AstraZeneca, Sanofi, Pfizer. Ngoài ra, ông còn tư vấn, đào tạo cho Dược Hậu Giang, Traphaco, Imexpharm…

Bà Đào Thuý Hà: Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Traphaco

Với hơn 26 năm gắn bó, bà nắm giữ nhiều cương vị quan trọng tại Traphaco, trực tiếp dẫn dắt các chiến dịch truyền thông đưa Boganic trở thành Thuốc bổ gan số 1 Việt Nam, đưa Tottri dẫn đầu trong phân khúc các sản phẩm trị trĩ tại nhà thuốc (theo dữ liệu IMS health)

Bà Lê Phương Dung: Founder - CEO MPG Academy, Pharmaco Agency

Bà là người sáng lập, đồng thời đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức của PMASS nhiều năm qua. Với hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Dược, bà từng nắm giữ vị trí quản lý cấp cao tại Glaxo Smith Kline (GSK), CVI Pharma và tư vấn chiến lược cho các doanh nghiệp, nhãn hàng nổi tiếng như Bidiphar, Vietlife, Mama sữa non, Nature’s Way, Golden Health… Bà Lê Phương Dung cũng là tác giả cuốn sách nổi tiếng "Marketing Dược: Zero to Hero"

Ông Hồ Công Hoài Phương: Co-founder & Strategic Partner, The Partners Agency

Tốt nghiệp Thạc sĩ Marketing - Solvay Business School (Bỉ), với hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên môn về quảng cáo, ông là một trong những chuyên gia có sức ảnh hưởng lớn với giới Marcom tại Việt Nam. Ông cũng là tác giả cuốn sách "Quảng cáo không nói láo".

Ông Đặng Quốc Hưng: CEO LiveSpo

Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh - La Trobe University, Australia, nổi tiếng với chiến lược tăng trưởng doanh số cho sản phẩm Bào tử lợi khuẩn lên tới 8 triệu USD/năm. Con số ấn tượng này đã thuyết phục Quỹ đầu tư Mekong Capital rót vốn vào Livespo Pharma.

Ông Yaroslav Dyshkant: Regional Head MGID SEA - Giám đốc khu vực MGID SEA

Khác biệt lớn nhất của PMASS năm nay, đó chính là sự xuất hiện của diễn giả Yaroslav Dyshkant, chuyên gia trong lĩnh vực Digital ads có hơn 22 năm kinh nghiệm, từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao trong các tập đoàn toàn cầu.

Bà Naree Nguyen: Head of Key Account Partnerships, TikTok Vietnam

Hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại nhiều Agency, bà Naree Nguyen hiểu rõ những giải pháp để tiếp cận khách hàng hiệu quả và đưa ra những giải pháp mới, dẫn đầu xu hướng từ TikTok.

Bà Huyền Dư - Giám đốc kinh doanh, Bizfly, VCCorp:

Hơn 15 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ sale thực chiến, trực tiếp tư vấn cho các "ông lớn" trong nhiều lĩnh vực, hơn ai hết, bà rất thấu hiểu "nỗi đau" của khách hàng, nỗi khó khăn của Sale/Quản lý. Từ đó, bà cùng các cộng sự đã đưa ra những giải pháp tư vấn để giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp.

