'Hé lộ' những cái tên đầu tên ghi nhận tăng trưởng GRDP đạt hai con số trong 2025: Duy nhất một thành phố trực thuộc Trung ương lọt top

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2025 diễn ra sáng 6/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tháng 11, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, như: căng thẳng thương mại, bất ổn địa chính trị trong khu vực; thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa thế giới biến động, tiềm ẩn nhiều rủi ro; thiên tai, bão lũ lịch sử tại Thái Lan, Indonesia, Philippines… và Nam Á gây thiệt hại nặng nề.

Trong nước, thiên tai, bão lũ hết sức phức tạp, khó lường, đặc biệt từ đầu Quý III đến nay. Tình trạng "bão chồng bão, lũ chồng lũ" hiếm thấy, gây ra lũ lụt vượt mức lịch sử trên diện rộng, đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương và cả nước nói chung.

Tuy nhiên, dù chịu tác động kép" từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, nền kinh tế tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện, được thế giới ghi nhận, đánh giá cao.

Ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức lớn, kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 11 tháng tăng khoảng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, bằng 121,9% dự toán và tăng 30,9% so với cùng kỳ với cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng bền vững. Bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được giữ vững.

Đáng chú ý, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới. Tổng vốn FDI đăng ký 11 tháng đạt gần 33,7 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, vốn FDI thực hiện khoảng 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt gần 840 tỷ USD, tăng 17,2%, xuất siêu đạt 20,53 tỷ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng tăng 9,1%; khách quốc tế đạt 19,15 triệu lượt người, tăng 20,9%.

Đồng thời, sản xuất kinh doanh tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 11 tháng tăng 9,3%.

Xét theo tăng trưởng của các địa phương, ước tính có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 từ 8% trở lên, trong đó 6 địa phương tăng trưởng 2 con số là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP quý IV của một số địa phương giảm khoảng giảm khoảng 0,2-0,3% trong năm 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng phân tích rõ các khó khăn, thách thức hiện hữu. Cụ thể, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức. Thời gian còn lại của năm 2025 là rất ngắn, trong khi các động lực tăng trưởng về đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu tiếp tục đối mặt với rủi ro, khó khăn từ thị trường bên ngoài, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ… và các vấn đề nội tại của nền kinh tế.

Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng mới đạt 60,6% kế hoạch; tiến độ một số dự án trọng điểm chịu nhiều ảnh hưởng do sạt lở, mưa lũ, ngập lụt kéo dài. Đầu tư tư nhân chưa được như kỳ vọng; việc xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án FDI quy mô lớn còn gặp vướng mắc.

Ước tính chưa đầy đủ, thiên tai khiến tốc độ tăng trưởng GRDP trong quý IV của TP. Huế, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa… giảm khoảng 1%, cả năm giảm khoảng 0,2-0,3% và làm giảm khoảng 0,1% tăng trưởng GDP cả nước Quý IV.

Ngoài ra, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, nhưng chịu nhiều sức ép. Công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Tình hình thiên tai trong tháng cuối năm tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả… thường diễn biến phức tạp trong dịp cuối năm. Ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn tiếp tục cần quan tâm.