Hé lộ thông tin "chiến đấu" của 3 liên danh trong bản mở thầu gói 35.000 tỷ đồng của sân bay Long Thành

Theo thông tin chúng tôi có được, biên bản mở thầu gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng, thi công xây dựng nhà ga hành khách của sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hé mở những thông tin dự thầu của 3 liên danh đã nộp hồ sơ gồm Liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors, Liên danh Hoa Lư và Liên danh VIETUR.

Nguồn: VDSC.

Với liên danh CHEC-BCEG-Vietnam Contractors , China Harbour Engineering Comopany Limited (CHEC) là công ty đứng đầu liên danh, có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Liên danh này đã gửi đến ACV 36 thùng hồ sơ đề xuất kỹ thuật, số lượng bộ gốc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 1 bộ gồm 24 cuốn.

Thời hạn thực hiện hợp đồng là 1.107 ngày, tương đương 37 tháng . Ngân hàng sẽ bảo lãnh cho CHEC-BCEG-Vietnam Contractors là BIDV với số tiền là 370 tỷ đồng với thời hạn 240 ngày.

Liên danh Hoa Lư do CTCP Xây dựng Coteccons dẫn đầu tập hợp nhiều nhà thầu xây dựng có tiếng của Việt Nam bao gồm: Unicons, Thành An, Delta, Central, An Phong, Hoà Bình.

Liên danh này đã gửi tổng cộng 38 thùng hồ sơ đề xuất kỹ thuật, số lượng bộ gốc hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 1 bộ gồm 38 cuốn. Các nhà thầu kể trên cũng đề xuất thời hạn thực hiện hợp đồng là 36 tháng , ít nhất trong 3 liên danh. BIDV cũng đứng ra bảo lãnh cho liên danh với số tiền 370 tỷ đồng với thời hạn 180 ngày.

Còn liên danh VIETUR cũng là liên danh có nhà thầu ngoại đứng đầu - Tập đoàn Công nghiệp và Thương Mại Xây Dựng IC ISTAS – thuộc tập đoàn IC holding của Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên danh này đã gửi tổng cộng 30 thùng hồ sơ đề xuất kỹ thuật, ít nhất trong 3 liên danh. Số lượng hồ gốc đề xuất kỹ thuật là 1 bộ gồm 60 cuốn. Thời gian dự kiến thi công sẽ là 39 tháng , cũng nhiều nhất trong 3 liên danh.

Vietinbank và BIDV sẽ bảo lãnh cho các thành viên của liên danh này. Trong đó, Vietinbank bảo lãnh cho Ricons (48,7 tỷ đồng), Newtecons (37,4 tỷ đồng), SOL E&C (22,8 tỷ đồng), Xây dựng số 1 (25,9 tỷ đồng), Kết cấu ATAD (65,8 tỷ đồng), Hawee Cơ điện ( 10,7 tỷ đồng). Còn BIDV sẽ bảo lãnh cho Vinaconex (40,7 tỷ đồng), Phục Hưng Holdings (15,5 tỷ đồng), Xây dựng Hà Nội (16,6 tỷ đồng) và tập đoàn Công nghiệp và Xây dựng IC ISTAS (85,7 tỷ đồng).

Một thông tin quan trọng là hồ sơ đề xuất tài chính chưa được tiết lộ.