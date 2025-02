Hé lộ thủ đoạn của đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, tiếp cận phụ nữ Việt, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh chiều 13/2 cho hay, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh vừa phối hợp với Cơ quan CSĐT Bộ công an, Cảnh sát các nước Philippines, Campuchia và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 50 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, từ cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, nhiều công dân Việt Nam đã sang Philippines làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu tại Thủ đô Manila, Philippines. Nhóm này tổ chức các văn phòng lừa đảo chuyên nghiệp, phân chia thành nhiều bộ phận với quản lý, tổ trưởng, nhân viên và đội kỹ thuật hậu thuẫn. Các đối tượng liên tục thay đổi nơi làm việc và chỗ ở để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Các đối tượng chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ trái qua phải: Nguyễn Thế Anh, Bùi Quang Minh và Nguyễn Văn Đồng - Ảnh: Bộ Công an

Nguyễn Thế Anh (SN 1996, trú tại Yên Bái) tham gia tổ chức lừa đảo tại Philippines từ tháng 4/2023 và giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo của hơn 80 người Việt Nam dưới sự chỉ đạo của chủ người Trung Quốc.

Một mắt xích quan trọng trong hệ thống này là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000, trú tại thôn Nhân Lý, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) thuộc bộ phận kỹ thuật viên, chuyên trách "nuôi Facebook" để phục vụ toàn bộ đường dây lừa đảo. Theo đó, Nguyễn Văn Đồng chịu trách nhiệm tiếp quản các ID tài khoản Facebook mua lại, chiếm quyền đăng nhập và chuyển đổi thành tài khoản lừa đảo, giao cho nhân viên sử dụng.

Nguyễn Quang Phương (SN 1995, trú tại Bắc Giang) trong vỏ bọc "doanh nhân thành đạt" trên nền tảng facebook là nhân viên trực tiếp sử dụng các tài khoản ảo để tiếp cận nạn nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với những cách thức hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, tổ chức lừa đảo quốc tế này đã lừa đảo hàng nghìn bị hại là người Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Lộ thủ đoạn tiếp cận, lôi kéo "đầu tư kinh doanh"

Thông tin trên báo Hà Tĩnh cho hay, các đối tượng trong đường dây này thường tạo ra những tài khoản mạng xã hội giả mạo, sử dụng hình ảnh của những doanh nhân thành đạt, khoe khoang về cuộc sống xa hoa, thành công trong kinh doanh. Thông qua các nền tảng trực tuyến, các đối tượng tiếp cận nạn nhân phần lớn là phụ nữ trung niên Việt Nam, đặc biệt những người đơn thân, thiếu thốn tình cảm.

Đối tượng Phương áp dụng kịch bản "7 ngày xây dựng lòng tin", tạo dựng mối quan hệ tin cậy bằng cách chia sẻ những câu chuyện thành công, lời khuyên về đầu tư và kinh doanh.

Sau khi đã xây dựng được lòng tin, các đối tượng bắt đầu mời gọi nạn nhân tham gia vào các dự án đầu tư "hấp dẫn" với lợi nhuận cao. Bọn chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát, hứa hẹn sẽ chia sẻ lợi nhuận sau khi dự án thành công.

Bước đầu, bọn chúng cho phép rút lợi nhuận đến 30% để tạo sự tin tưởng. Khi nạn nhân tiếp tục rót tiền vào hệ thống, đường dây lừa đảo sẽ đưa họ vào danh sách theo dõi diễn biến tâm lý. Đến khi nạn nhân có dấu hiệu nghi ngờ hoặc không đầu tư nữa, các đối tượng nhanh chóng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Toà nhà tại Manila, Philipines, nơi ẩn náu của các đối tượng lừa đảo làm nhiệm vụ Tiktok - Ảnh: Bộ Công an

Cuối năm 2024, sau khi Bộ Công an Việt Nam phối hợp, cung cấp thông tin, đề nghị cảnh sát Philippines kiểm tra, truy quét, đẩy đuổi, tổ chức lừa đảo này đã dịch chuyển địa bàn về thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau một thời gian dài theo dõi và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã phối hợp với cảnh sát quốc tế tiến hành đồng loạt các cuộc truy quét tại Philippines và Campuchia, bắt giữ 56 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo này. Cụ thể, ngay tại Phnôm Pênh, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nơi trú ẩn của các đối tượng, khống chế, bắt giữ 30 nghi phạm khi chúng còn chưa kịp trở tay. Cùng thời điểm, tại các sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, những tổ công tác bí mật chốt chặn, nhanh chóng khống chế thêm 26 đối tượng vừa từ Philippines đặt chân về nước trước khi sang Campuchia.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài, hoạt động trong các tổ chức tội phạm có cấu trúc chặt chẽ và phân công nhiệm vụ rõ ràng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động lừa đảo, bao gồm máy tính, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và các tài liệu chứng minh việc chuyển tiền của nạn nhân. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ cao để che giấu danh tính và hoạt động của mình, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Các đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, đường dây lừa đảo này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước. Nhiều người đã mất số tiền lớn, dẫn đến tình trạng kinh tế khó khăn và tâm lý hoang mang. Các đối tượng đã lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để thực hiện hành vi phạm tội.

Trước tình hình này, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, đặc biệt là khi tiếp xúc với những người tự xưng là doanh nhân thành đạt và mời gọi đầu tư. Người dân nên kiểm tra kỹ thông tin, không nên tin tưởng và chuyển tiền cho những người không rõ lai lịch. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.