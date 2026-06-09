Hé lộ thủ đoạn vận hành đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng do người Trung Quốc cầm đầu

Liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc 4000 tỷ đồng xuyên biên giới, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến hệ thống cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN. Từ những manh mối ban đầu, bức tranh về một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia dần hiện rõ.

Nhận định đây là đường dây có quy mô lớn, hoạt động tinh vi, liên quan đến yếu tố nước ngoài, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Toàn bộ 56 người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới được lực lượng chức năng Lào bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

'Trạm trung chuyển dòng tiền' tinh vi

Từ các tài liệu xác định, sau khi Campuchia tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, những kẻ cầm đầu tổ chức tội phạm người Trung Quốc chuyển địa bàn hoạt động sang Lào từ khoảng tháng 2/2026. Tại đây, chúng thành lập Công ty ASM nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Dưới lớp vỏ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính, ASM thực chất là “trạm trung chuyển” dòng tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc. Mọi giao dịch nạp tiền, rút tiền đều được thực hiện thông qua hệ thống này.

Các tang vật thu giữ từ quá trình đấu tranh chuyên án. (Ảnh: Minh Khôi - Công an tỉnh Quảng Trị)

Khi người chơi nạp tiền vào tài khoản đánh bạc, ASM tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, ASM tiếp tục thực hiện việc thanh toán tiền thắng bạc. Đổi lại, tổ chức này được hưởng lợi từ 0,3% đến 0,8% trên tổng số tiền giao dịch mỗi ngày.

Để vận hành hệ thống, các đối tượng cầm đầu người Trung Quốc tuyển dụng nhiều công dân Việt Nam sang làm việc tại Lào theo mô hình quản lý khép kín.

Nhân viên được bố trí ăn ở tập trung, hạn chế tiếp xúc bên ngoài và được phân chia thành các bộ phận chuyên trách gồm: điều hành, quản lý; chăm sóc khách hàng; cho thuê tài khoản ngân hàng; gom quỹ; xuất nhập khoản và tài vụ.

Đáng chú ý, bộ phận chăm sóc khách hàng hoạt động liên tục 24/24 giờ. Mỗi nhân viên được trang bị máy tính cài đặt sẵn tài khoản Telegram và phần mềm ASM PAY để xử lý các giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo công tác phá án tại Lào. (Ảnh: Trần Tuấn - Công an tỉnh Quảng Trị)

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 2/2026, mỗi ngày hệ thống của tổ chức tội phạm này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Số tiền này được các đối tượng chuyển lên sàn MIA, mua đồng UST và hợp thức hóa dòng tiền bằng nhiều đường dẫn để che dấu và cuối cùng chuyển về Trung Quốc.

Cuộc truy bắt nghẹt thở xuyên biên giới

Quá trình đấu tranh chuyên án cũng làm rõ vai trò của hai đối tượng người Việt Nam là Triệu Khắc Luân (SN 1987, trú tại phường An Đông, TP.HCM) và Vày Lền Phat (SN 1995, trú tại ấp Thuận Hoà, xã Bàu Hàm, tỉnh Đồng Nai). Đây là những mắt xích quan trọng trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống dưới sự chỉ đạo của những kẻ cầm đầu người Trung Quốc.

Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat là mắt xích quan trọng trong tổ chức tội phạm. (Ảnh: Trần Tuấn - Công an tỉnh Quảng Trị)

Ngày 13/5, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cùng các cơ quan chức năng của Việt Nam và Lào tổ chức tiếp nhận 56 đối tượng người Việt Nam cùng 140 thiết bị điện tử có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an TP.HCM, Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai các biện pháp truy xét đối với những kẻ quản lý đang bỏ trốn.

Sau 4 ngày triển khai lực lượng truy bắt, lực lượng phá án bắt được Triệu Khắc Luân và Vày Lền Phat khi đang lẫn trốn tại Việt Nam. Đồng thời, phối hợp công an các địa phương trên cả nước rà soát các tài khoản giao dịch, xác minh những người tham gia đánh bạc thông qua các cổng game liên quan. Công tác điều tra mở rộng hiện vẫn đang được tiếp tục triển khai.

Những người trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoạt động tại nước bạn Lào. (Ảnh: Minh Khôi - Công an tỉnh Quảng Trị)

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, tổ chức đánh bạc xuyên biên giới do những người Trung Quốc cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại nước ngoài, vận hành hệ thống thanh toán cho các cổng game cờ bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại trên không gian mạng là cả một “cỗ máy” trung chuyển dòng tiền được tổ chức chặt chẽ, vận hành xuyên quốc gia với sự tham gia của hàng chục người.

Thành công của đấu tranh với tổ chức này không chỉ ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trị giá hàng nghìn tỷ đồng mà còn tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia. Đây cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ đối với những cá nhân tiếp tay hoặc tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến núp bóng công nghệ trên không gian mạng.