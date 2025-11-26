Hệ thống hơn 4.000 điểm cửa hàng đón 1,5 triệu lượt khách mỗi ngày, CFO WinCommerce nói “chưa là gì cả”

Chia sẻ tại sự kiện IR Talk “Unlock” WinMart, ông Phan Nguyễn Trọng Huy, Giám đốc tài chính (CFO) WinCommerce (WCM) cho biết doanh thu năm 2025 dự kiến đạt 39.000 tỷ đồng, tăng gần 6.000 tỷ so với năm trước. Mỗi ngày, gần 1,5 triệu lượt khách tương đương 1,5% dân số Việt Nam bước vào cửa hàng WinCommerce.

Theo kế hoạch, WCM sẽ chạm mốc 4.500 cửa hàng vào cuối năm nay, với gần 750 cửa hàng dự kiến được mở mới trong năm nay. Tăng trưởng về số lượng cửa hàng đã trở lại sau 2 năm chủ động chậm lại để thích ứng với điều kiện thị trường. Quy mô tăng trưởng trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn điều chỉnh và tối ưu vận hành.

Kể từ thời điểm tái cơ cấu năm 2021, các cửa hàng mở mới sau giai đoạn này hiện chiếm khoảng 40% tổng số cửa hàng đang vận hành và đóng góp khoảng 30% vào tổng lợi nhuận hoạt động, một bước chuyển mạnh mẽ từ mức đóng góp âm trước đây sang mức đóng góp dương.

“Chúng tôi có một mô hình kinh doanh thành công, mô hình tài chính hiệu quả, cửa hàng mở mới có lời. Chuyện bây giờ chỉ là mở rộng càng nhanh càng tốt”, ông Phan Nguyễn Trọng Huy nhấn mạnh.

Trong năm tiếp theo, kế hoạch của WCM còn tham vọng hơn khi dự kiến mở mới từ 1.200 - 1.500 cửa hàng. “Với tốc độ này, đến năm 2026, chúng tôi dự kiến đạt gần 6.000 cửa hàng. Nghe có vẻ rất khổng lồ, nhưng nếu nhìn toàn bộ bản đồ Việt Nam, dư địa mở rộng vẫn còn rất lớn, chúng tôi chưa là gì cả” , CFO của WCM chia sẻ thêm.

Ông Phan Nguyễn Trọng Huy cũng cho biết, WCM là đơn vị duy nhất có sẵn dữ liệu tiêu dùng từ các chuỗi GT (General Trade - Kênh thương mại truyền thống) và dữ liệu nội bộ trên quy mô lớn, cho phép đánh giá tiềm năng từng khu vực một cách chính xác. Masan Consumer có hơn 400.000 điểm bán trên toàn quốc, WCM nhìn lớn nhưng chỉ bằng 1% con số trên.

Con số như 6.000 cửa hàng năm sau, hay 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới nghe có vẻ hoành tráng, nhưng với tiềm năng thị trường, vẫn còn rất nhiều chỗ trống để phát triển. “Chúng tôi sử dụng mô hình để đánh giá và cho điểm từng vị trí dựa trên dữ liệu tiêu dùng GT và các thông tin dân cư, nhân khẩu học khác được công khai trên thị trường. Điều này giúp mở mới đúng nơi, đúng thời điểm và hiệu quả hơn. Đây cũng là lợi thế mà hiện tại chỉ chúng tôi sở hữu”, CFO WCM cho biết.

Nhìn chung, thị trường còn rất lớn. Quy mô thị trường bán lẻ thực phẩm tại Việt Nam lên đến 70 tỷ USD trong khi 2 ông lớn (Bách Hóa Xanh và WCM) chỉ chiếm khoảng 3% thị phần. Tổng thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam là 12% trong khi ở Indonesia là 23%. WCM tin rằng, tương tự như Thái Lan và Indonesia, những người dẫn đầu thị trường đang và sẽ luôn là các đơn vị nội địa .