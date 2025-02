Hệ thống y tế tư nhân có 6 bệnh viện đạt chứng nhận ACHSI

Các bệnh viện này bao gồm: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hạnh Phúc. Với sự công nhận này, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

ACHSI là tổ chức hàng đầu và uy tín trên thế giới về kiểm định tiêu chuẩn chất lượng trong chăm sóc sức khỏe. Chứng nhận từ ACHSI được Hiệp hội Quốc tế về Chất lượng Chăm sóc sức khoẻ (ISQua) công nhận. Với các tiêu chí nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, chất lượng dịch vụ và cải tiến liên tục, tiêu chuẩn quốc tế này giúp đảm bảo sự an toàn và hài lòng của người bệnh.

Đáng chú ý, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ trở thành hệ thống y tế tư nhân tiên phong có nhiều bệnh viện thành viên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế ACHSI, góp phần thiết lập chuẩn mực mới về xuất sắc trong chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Hướng đến tiêu chuẩn chăm sóc xuất sắc tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam ngày càng tăng và yêu cầu cao hơn về chất lượng, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ luôn nỗ lực đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế và các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới.

Trong các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, bộ tiêu chuẩn của ACHSI được thiết kế theo bộ tiêu chí EquIP-7 mới nhất, giúp các tổ chức y tế phát triển hệ thống quản lý chất lượng toàn diện, tối ưu hóa dịch vụ, và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là thước đo để công nhận các bệnh viện có quy trình đạt hiệu suất cao và cam kết cải tiến liên tục. Chương trình hiện được áp dụng tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

TS. Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại lễ trao chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe ACHSI của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ.

Chung tay vào đổi mới y tế tại Việt Nam

Những năm gần đây, các bệnh viện trong hệ thống y khoa Hoàn Mỹ tập trung vào nâng cấp cơ sở hạ tầng, áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại.

Bên cạnh việc đầu tư hàng loạt máy móc thiết bị hiện đại trong hỗ trợ chẩn đoán và điều trị, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã liên tục cải tiến các quy trình, quy định, chính sách, trong thực hành chuyên môn và vận hành tại bệnh viện, giám sát tuân thủ của đội ngũ y tế,… theo sát bộ tiêu chuẩn EQuIP-7 của ACHSI.

Trải qua các vòng đánh giá và thẩm định từ các chuyên gia của ACHSI, sáu bệnh viện thuộc Hoàn Mỹ đã thành công đáp ứng các tiêu chí này.

Hệ thống máy Chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA 2 bình diện hiện đại tại bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn

"Việc sáu bệnh viện được đánh giá và công nhận bởi ACHSI chứng minh các cơ sở y tế của Hoàn Mỹ đã xây dựng được một hệ thống quản lý chất lượng chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất về chuyên môn và an toàn người bệnh. Trong năm 2025, Hoàn Mỹ tiếp tục triển khai bộ tiêu chuẩn ACHSI tại tất cả các bệnh viện và phòng khám còn lại trong hệ thống, hướng đến chuẩn hóa chất lượng dịch vụ và an toàn người bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế. Điều này đồng nghĩa với việc khi đến với hệ thống y khoa Hoàn Mỹ trên khắp cả nước, người dân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao với phương pháp điều trị theo kỹ thuật hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, cùng đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm", bà Huỳnh Bích Liên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ cho biết.

Ngoài ra, đối với các cơ sở đã đạt được công nhận, Hoàn Mỹ cũng tiếp tục duy trì và cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế để hướng tới các mức độ chất lượng cao hơn.

Đối với các cơ sở y tế, việc đạt được chứng nhận ACHSI không chỉ là một cột mốc thành tựu mà còn là một cam kết mạnh mẽ đối với chất lượng và an toàn. Để duy trì chứng nhận này, tổ chức y tế cần tiếp tục đầu tư vào đào tạo, cải tiến quy trình, và tuân thủ các tiêu chuẩn đánh giá định kỳ.