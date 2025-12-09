Hết năm 2025, cả nước sẽ có 3.345 km tuyến chính cao tốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có các dự án quan trọng, trọng điểm, một số doanh nghiệp, nhà thầu tham gia các dự án.

Năm 2025, Ban Chỉ đạo đã họp 7 phiên và Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ, địa phương… thường xuyên, định kỳ đôn đốc, kiểm tra và đã tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm, thúc đẩy tiến độ thực hiện.

Tại phiên họp thứ 21, Thủ tướng Chính phủ đã giao 28 nhiệm vụ cho các bộ ngành, địa phương, đến nay 11 nhiệm vụ đã hoàn thành. Trong đó, Bộ Xây dựng hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vào 19/12; TPHCM, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành các thủ tục để khởi công cao tốc TPHCM - Mộc Bài, Tân Phú - Bảo Lộc vào 19/12.

Tỉnh Hưng Yên đã làm việc với các địa phương lân cận để thống nhất phương án khai thác vật liệu phục vụ dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng; tỉnh Nghệ An đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu triển khai sân bay tại đảo Thổ Chu để báo cáo cấp có thẩm quyền phương án đầu tư.

Các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ (8 nhiệm vụ thường xuyên, 8 nhiệm vụ chưa đến hạn); còn 1 nhiệm vụ liên quan giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng và các ý kiến tại phiên họp, thời gian qua, nhiều dự án thuộc Ban Chỉ đạo như cao tốc Bãi Vọt - Cam Lộ, Vân Phong - Nha Trang, nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất,… đã hoàn thành và về đích sớm hơn so với tiến độ, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, vào mục tiêu tăng trưởng trên 8% của năm 2025.

Mặc dù năm 2025 thời tiết diễn biến bất thường, nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều nơi, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản nhưng các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các ban quản lý dự án, nhà thầu, tư vấn, cán bộ, công nhân, người lao động đã hăng say, tích cực làm việc, không quản khó khăn, hy sinh, đặt chất lượng, tiến độ lên trên hết.

Về mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm 2025, Bộ Xây dựng cho biết dự kiến đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.803 km (gồm 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km đường dẫn). Đến ngày 19/8, đã hoàn thành, đưa vào khai thác 2.620 km cao tốc (gồm 2.476 km tuyến chính và 144 km đường dẫn).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự kiến ngày 19/12/2025 sẽ hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.513 km đường bộ cao tốc (gồm 3.188 km tuyến chính và 325 km đường dẫn); đồng thời hoàn thành 1.700 km đường bộ ven biển, Cảng Hàng không quốc tế Long Thành hoàn thành các dự án thành phần để triển khai bay kỹ thuật.

Ngoài ra, từ năm 2021-2025, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 59 dự án quốc lộ với tổng chiều dài 1.586,5 km, riêng năm 2025 hoàn thành 21 dự án dài 456 km.

Những kết quả này bảo đảm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đã đề ra.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình vào ngày 19/12 tới đây, Bộ Xây dựng cho biết đến ngày 8/12 đã tổng hợp 245 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư 1.345.415 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thần tốc, táo bạo hơn nữa

Phát biểu kết luận, thay mặt Chính phủ và Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo nhiệt liệt biểu dương sự vào cuộc, chủ động, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kỹ sư, người lao động trên công trường, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ lịch sử vừa qua với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", làm việc "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên lễ, xuyên Tết", lấy lại tiến độ bị chậm do thiên tai, bão lũ; cảm ơn sự đồng thuận, hỗ trợ, giúp đỡ của nhân dân trong triển khai các dự án, công trình.

Qua đó, góp phần bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, góp phần giải ngân đầu tư công, tạo công ăn việc làm cho người dân, cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo không gian phát triển mới, các khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ mới cho đất nước và các vùng, các địa phương, nâng cao giá trị gia tăng của đất đai, giảm chi phí đầu vào, chi phí vận tải, thời gian đi lại, nâng sức cạnh tranh của hàng hóa, doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp đi lại, nhất là dịp Tết dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần công trình khánh thành phải bảo đảm cảnh quan khang trang, sạch đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thời gian còn lại của năm 2025 chỉ còn 20 ngày và đến ngày 19/12 chỉ còn 10 ngày, trong khi nhiều dự án, công trình còn khối lượng lớn cần phải hoàn thành; Thủ tướng yêu cầu với tinh thần thần tốc, táo bạo hơn nữa, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý, nhà thầu tập trung cao độ, chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan mặt bằng, vật liệu xây dựng… một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Các chủ thể liên quan tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường các dự án; giải quyết đầy đủ, dứt điểm chế độ, chính sách, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xử lý nghiêm vi phạm, những người làm không tốt và khen thưởng, động viên những người làm tốt, đặc biệt là các kỹ sư, công nhân đã lăn lộn trên công trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, thậm chí có cả hy sinh vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của nhân dân.

Các chủ thể liên quan tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong triển khai các dự án với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", vì lợi ích chung. Lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ triển khai tất cả các dự án trên cả nước có nhu cầu hỗ trợ.

Đại diện các đơn vị thi công phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc và khoảng 1.700 km đường bộ ven biển.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, các bộ, cơ quan, cơ quan chủ quản các dự án thành phần, nhất là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẩn trương rà soát các công việc còn lại, xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết để bảo đảm khai thác chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12/2025 và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình, tổ chức khai thác thử để bảo đảm khai thác thương mại vào đầu năm 2026.

Về công tác chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành dịp 19/12, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan tiến hành rà soát, đăng ký bổ sung các công trình, dự án bảo đảm các thủ tục, điều kiện khánh thành, khởi công theo quy định. Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương liên quan tổng hợp danh mục các dự án, công trình; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác chuẩn bị chương trình Lễ khởi công, khánh thành. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần công trình khánh thành phải bảo đảm cảnh quan khang trang, sạch đẹp.

Về thi đua khen thưởng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành địa phương đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân đã tích cực, nỗ lực triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định, nhất là các công trình hoàn thành, đưa vào khai thác vượt tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả; trình Bộ Nội vụ tổng hợp, xem xét trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Về nguồn vốn, Bộ Tài chính căn cứ tiến độ các dự án và các đề xuất để bố trí nguồn lực; các địa phương cũng phải chủ động bố trí. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện bảo hành, bảo trì các dự án theo quy định

Để đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản khẩn trương lập và trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Kon Tum; đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án Bắc Kạn - Cao Bằng, Hòa Bình - Mộc Châu (Km0 - Km19), Cam Lộ - Lao Bảo, Vinh - Thanh Thủy, Quảng Ngãi - Kon Tum, mở rộng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, đường kết nối sân bay Gia Bình. Các địa phương căn cứ mốc tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định liên quan về lựa chọn nhà thầu để quyết định chỉ định thầu, đáp ứng tiến độ đề ra.

Với các dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng và các địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư huy động nhân sự, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công, bảo đảm tiến độ hoàn thành. Các bộ, ngành chủ động triển khai các nhiệm vụ, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc trong triển khai, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng tổng hợp đầy đủ ý kiến, dự thảo Thông báo kết luận bảo đảm 6 "rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm để tổ chức triển khai hiệu quả, chất lượng./.