Hi vọng 2025: Cảm hứng từ vẻ đẹp của sự kiên trì

Không gì có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn những câu chuyện đời thực. "Hi vọng 2025" với chủ đề Vẻ đẹp của sự kiên trì đã mở ra những hành trình đầy cảm hứng của 6 nhân vật trên con đường theo đuổi đam mê và chinh phục ước mơ. Họ mang đến những trải nghiệm chân thực về lòng kiên trì - không chỉ trong nghệ thuật hay thể thao, mà còn trong chính những thử thách đời thường.

Vượt qua sự phản đối và mặc cảm, hai rapper kiên trì theo đuổi đam mê

Câu chuyện của hai rapper - "anh tài" Rhymastic (tên thật Vũ Đức Thiện) và 7dnight (tên thật Ngô Tuấn Đạt) - là minh chứng cho sự kiên trì để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Đức Thiện từng đối diện với sự phản đối kịch liệt từ cha mẹ khi đi theo dòng nhạc underground. Bởi vậy, chàng trai Hà Thành đã lựa chọn ban ngày miệt mài đến trường đủ 5 năm để nhận tấm bằng kỹ sư xây dựng, còn ban đêm, anh lại mày mò làm nhạc kiểu "con nhà nghèo" - không tên tuổi, không tiền bạc, không người ủng hộ. Năm 2009, Vũ Đức Thiện chính thức đổi nghệ danh thành Rhymastic và chính thức bước vào con đường âm nhạc. Rhymastic khởi nghiệp bằng 8 triệu đồng vay của mẹ để mua một chiếc mic karaoke và cặp loa. Hơn 1 năm sau, anh mới trả hết nợ. Nhìn lại điểm xuất phát đó, nam rapper khẳng định: "Khoảng thời gian nằm gai nếm mật đấy định nghĩa những gì mà mình sẽ trở nên sau này". Với sự kiên trì cùng một loạt "hit" sau đó như Yêu 5, Cứ chill thôi..., Rhymastic đã chứng minh cho gia đình thấy đây không chỉ là đam mê, mà còn là con đường nghiêm túc.

Đều kiên trì theo đuổi đam mê âm nhạc, nhưng hành trình của rapper 7dnight lại có lắm sự gian truân, mặc cảm và cả cô đơn. Để gia đình bớt nghèo, đỡ khổ, 18 tuổi, Đạt đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc. "Lúc em tuyệt vọng nhất là khoảnh khắc em đã thực sự cố gắng gấp 2-3 người khác nhưng vẫn nhận lại những cái lắc đầu" - Đạt nhớ lại khi đi xin việc nhiều nơi đều bị từ chối vì bàn tay trái tật nguyền - "Đó là quãng thời gian mà em ghét bỏ mình nhiều nhất". Những lời động viên của bố mẹ qua điện thoại là động lực lớn đối với Đạt. Anh bắt đầu làm đủ thứ việc từ công xưởng, đồng áng, rửa bát, chạy bàn... Thời điểm đó, âm nhạc như điểm sáng giúp chàng trai trẻ bớt lạc lõng, cô đơn. Đạt phải đi làm 12-14 tiếng một ngày, không có thời gian dành cho âm nhạc nên khi nảy ra ý tưởng trong đầu, anh lại lén ông chủ vào nhà vệ sinh để viết ra giấy những câu rap bất chợt. Để đêm về, anh lại thỏa sức sáng tạo, sống với đam mê âm nhạc. Khi đó, Đạt chỉ xem âm nhạc là nơi bầu bạn, giải tỏa sự cô đơn, nhưng đến sau này, anh nghĩ phải tôn trọng âm nhạc của mình bằng cách làm chỉn chu. Và 7dnight đã trở thành chủ nhân bản hit "Không sao cả" đang nằm trong Top 50 ca khúc thịnh hành nhất trên Spotify tại Hàn Quốc.

Kiên trì không đơn giản nhưng thành công là xứng đáng

Đó là Sơn Tùng "bye béo" - chàng trai giảm từ 170kg xuống 95kg sau một năm nỗ lực tập luyện. Đó là Trần Khánh Vy - cô nàng gen Z được biết đến là một người dẫn chương trình, một nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội đa tài.

Sơn Tùng từng học ngành bác sỹ đa khoa tại Trung Quốc. Anh bị béo phì sau 4 năm du học và đạt mức cân nặng 170kg. Chàng trai rơi vào trầm cảm ở tuổi 35, sống chung với số bệnh tật liệt kê dài đủ một trang giấy. Trước cánh cửa sinh tử và sự tuyệt vọng, Tùng quyết định bỏ hết toàn bộ công việc ở TP Hồ Chí Minh để lên Buôn Ma Thuột giảm cân, chỉ với mục tiêu duy nhất là hi vọng sống. Hành trình giảm cân là một thử thách rất lớn với Sơn Tùng: "Khi càng vận động mình càng ghét bản thân mình. Có lúc gần như mình gục ngã". Hi vọng sống là điều giúp Tùng kiên trì, không bỏ cuộc để giảm 75kg chỉ trong 1 năm. Năm 2025, anh đặt mục tiêu tiếp tục giảm thêm cân nặng, đồng thời giúp những người thừa cân béo phì tìm được lối thoát như mình.

Khánh Vy là hình mẫu của sự kỷ luật và nghiêm khắc với bản thân. "Mình muốn làm tròn tất cả vai trò mà mình đang có. Nghe hơi ôm đồm, nhưng mình nghĩ mỗi người đều có rất nhiều trách nhiệm: không chỉ trách nhiệm trong cộng đồng, trong tập thể của mình, mà còn trách nhiệm với chính bản thân mình. Và những vai trò, những trách nhiệm đó luôn nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng sống tốt hơn, sống cân bằng hơn" – Khánh Vy chia sẻ. Cô khẳng định bản thân hiểu rất rõ mục tiêu và cái đích mà mình muốn tới. Khi mình đã đặt ra mục tiêu, cô sẽ cố gắng đạt được bằng tất cả sự nỗ lực của mình. Khánh Vy khẳng định bản thân cô cảm thấy hạnh phúc khi bận rộn.

Không có khái niệm "thành công" để rèn bản thân tốt hơn mỗi ngày

Kiên trì khổ luyện là một trong những yếu tố không thể thiếu đối với một người thi đấu thể thao đỉnh cao. Kình ngư Ánh Viên và cầu thủ Quang Hải là hai gương mặt đã đạt những thành tích cao từ khi còn trẻ, góp phần mang vinh quang về cho thể thao nước nhà.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên gắn bó với bộ môn bơi lội ở vai trò cô giáo dạy bơi. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi lan toả bộ môn bơi lội tới mọi người và có cơ hội tham gia phòng chống đuối nước. Bước sang chặng mới này, Ánh Viên xác định sẽ là chặng hành trình dài để tìm ra các bạn nhỏ có niềm đam mê bơi lội giống mình lúc nhỏ, để đóng góp cho thể thao nước nhà. Năm 2025, Ánh Viên ấp ủ hy vọng đi đến các tỉnh thành phổ cập môn bơi lội, phòng chống đuối nước cho các bạn nhỏ.

Dù là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam nhưng Quang Hải khẳng định bản thân chưa bao giờ có khái niệm "thành công", mà luôn cố gắng làm tốt hơn ngày hôm qua. "Bóng đá nếu mình dừng lại hoặc cảm thấy hài lòng với bản thân mình thì mình sẽ tụt lại phía sau" – cầu thủ Quang Hải chia sẻ. Ở tuổi 25 sau khi giành vinh quang trong màu áo CLB Hà Nội và ĐT Việt Nam, Quang Hải quyết định xuất ngoại thi đấu cho CLB Pau tại Pháp. Anh trải qua thời điểm khó khăn vì thích nghi ở môi trường mới. "Mỗi buổi sáng thức dậy ở Pháp, tôi thường nhìn lên trần nhà và tự đặt câu hỏi Tại sao mình lại ở đây?". Sau khi suy nghĩ ngược lại, anh tìm ra câu trả lời rằng đến đây để thử thách bản thân và để chứng minh khả năng của người Việt Nam. Đó là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa. Năm 2025, ngoài công việc, Quang Hải đặt mục tiêu trở thành một ông bố giỏi.

Tất cả 6 nhân vật của Hi vọng 2025 đều đã và đang kiên trì bước tiếp. Trên hành trình mà mỗi người lựa chọn, họ sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách mới để bước đến thành công mới. Hi vọng 2025 là chương trình truyền hình đặc biệt đón năm mới được phát sóng thường niên kênh VTV3 của Đài truyền hình Việt Nam. Năm nay Hi vọng 2025 tôn vinh "vẻ đẹp của sự kiên trì" thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng của các khách mời.

Chương trình có đồng hành của nhãn hàng OMO. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên ứng dụng VTVGo và Youtube VTV Shows.