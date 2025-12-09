Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sở Xây Dựng Hà Nội vừa có kế hoạch sửa chữa lớn hai đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long, thời gian thực hiện từ cuối năm 2025 đến năm 2026. Việc này nhằm xử lý những hư hỏng mặt cầu gây tình trạng ùn ứ giao thông lâu nay.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 1.

Cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng nằm trên đường Vành đai 3. Ở tầng 2 đang là cầu dành cho ô tô có lưu lượng phương tiện qua lại lớn tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 2.

Trong những năm qua mặt cầu đã được sửa chữa lớn (dự án đại tu) nhưng đường dẫn ở hai đầu cầu chỉ được bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, tình trạng hư hỏng, nứt mặt cầu, phát sinh ổ gà.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 3.

Tại đầu cầu phía sân bay Nội Bài dẫn lên, mặt đường nhiều lần được thảm đi thảm lại để xóa các ổ gà, lún nứt khiến mặt đường 'lượn sóng' chỗ cao chỗ thấp.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 4.

Việc này đã làm giao thông qua lại khó khăn, ùn tắc ở hai đầu cầu luôn diễn ra.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 5.

Cầu Thăng Long đang có hai tầng đường, tầng 1 dành cho đường sắt và xe máy (đi ở hai bên cánh gà), tầng 2 dành cho ô tô.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 6.

Để đảm đảm bảo xe đi lại an toàn, tăng tốc độ và giảm ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa mặt đường hai đầu cầu Thăng Long. Dự án có các nội dung công việc: Sửa chữa các ổ gà, vị trí trồi lún, thảm lại bê tông nhựa các diện tích mặt đường lên tầng 2 cầu Thăng Long; hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông, thời gian thi công là năm 2025-2026.

Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'- Ảnh 7.

Ngoài ra dự án cũng trang bị, lắp đặt thêm biển báo, tổ chức giao thông để ngăn xe máy, xe máy làm dịch vụ "xe ôm" lên tầng 2 cầu Thăng Long hoạt động, gây mất an toàn giao thông.

Theo Nhóm Phóng viên

Tiền Phong

