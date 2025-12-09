Hiện trạng hai đầu cầu Thăng Long chuẩn bị được 'đại tu'

Để đảm đảm bảo xe đi lại an toàn, tăng tốc độ và giảm ùn tắc, Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt dự án sửa chữa mặt đường hai đầu cầu Thăng Long. Dự án có các nội dung công việc: Sửa chữa các ổ gà, vị trí trồi lún, thảm lại bê tông nhựa các diện tích mặt đường lên tầng 2 cầu Thăng Long; hoàn thiện hệ thống tổ chức giao thông, thời gian thi công là năm 2025-2026.