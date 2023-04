Hiệp hội Bảo hiểm: "Đang bị khủng hoảng lớn về niềm tin, hoa hồng 40-50% là có, ngày càng nhiều Đại lý có bằng đại học”

Chiều ngày 24/4/2023, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (HHBH) đã có buổi gặp gỡ, thông tin về thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cũng như định hướng phát triển của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ (BHNT) trong năm 2023.

Kênh Bancassurance chiếm 46% doanh số bảo hiểm năm 2022

Theo Hiệp hội Bảo hiểm, năm 2022, ngành bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tổng số tiền chi trả đạt 44.186 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH nhân thọ đạt 592.811 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số lượng hợp đồng cuối năm 2022 đạt 13.921.675 hợp đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu cả năm đạt 178.327 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023 được xem là giai đoạn khó khăn, thử thách đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng như toàn ngành kinh tế nói chung trước những biến động của thị trường tài chính trong và ngoài nước.

Luỹ kế đến 3 tháng đầu năm 2023, đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH nhân thọ ước đạt 636.585 tỷ đồng - tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH nhân thọ ước đạt 141.235 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng số lượng hợp đồng cuối kỳ ước đạt 13.686.362 hợp đồng, tăng 3,5%. Tổng doanh thu 3 tháng đầu năm ước đạt 37.849 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nói về lý do số luỹ kế giảm, ông Ngô Trung Dũng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm cho biết do các hợp đồng đáo hạn, chấm dứt rồi thì sẽ không được thống kê. Mặt khác, có thể do những lùm xùm thời gian qua làm suy giảm niềm tin, khiến số liệu ít đi.

Ngoài ra, lý do có thể do kênh Bancassurance còn nhiều bất cập. Liên quan đến tỷ lệ duy trì (K2) qua năm thứ hai, nhiều hợp đồng không còn duy trì khiến doanh số chung của giảm đi. Riêng về tỷ lệ K2, ông Dũng nhấn mạnh bản thân ông và Hiệp hội rất muốn được công khai sớm trong thời gian tới, để khách hàng có thể nắm được thông tin rõ hơn và an tâm hơn khi mua bảo hiểm qua kênh liên kết này.

Số liệu từ Hiệp hội cũng cho thấy, năm 2022, kênh Bancassurance đạt 995.414 hợp đồng, tương đương doanh số 23.776 tỷ đồng – chiếm 46% tổng doanh số thị trường BHNT. Luỹ kế đến hết quý 1/2023, số hợp đồng qua kênh Bancassurance đạt 2.920.710 hợp đồng, đóng góp doanh số gần 45.000 tỷ đồng – chiếm 25,2% tổng doanh số thị trường.

"Hoa hồng 40-50% là có nhưng cao thấp chỉ là tương đối"

Trả lời về việc hoa hồng cho nhân viên ngân hàng khi bán bảo hiểm hộ có thể lên đến 40-50%, ông Dũng không phủ nhận. Theo ông, quy định cụ thể hiện nay (được kiểm soát bởi Bộ Tài chính), hoa hồng năm đầu vào mức 20-40%, năm thứ hai là 7-15% và năm thứ ba khoảng 2-3%.

“ Cộng thêm thưởng mấy chục % nữa thì con số 40-50% là có thật, nhưng thường chỉ rơi vào năm thứ nhất . Nếu nói cao , thì cũng phải nghĩ cao thấp chỉ là tương đối . Còn việc c hỉ tiêu ( KPI ) ngân hàng áp cho nhân viên của họ là chuyện nội bộ ngân hàng , công ty bảo hiểm không can thiệp được ”, ông Dũng nói.

Thời gian qua, Hiệp Hội cũng ghi nhận những phản ánh về chất lượng tư vấn, chất lượng dịch vụ khách hàng của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng như những hạn chế liên quan đến kênh phân phối bảo hiểm thông qua ngân hàng.

Ông Dũng khẳng định : “Theo cá nhân tôi, lúc này là giai đoạn khủng hoảng lớn nhất về mặt niềm tin của thị trường” . Hiện, tổng số lượng đại lý 730.000, thì con số vi phạm vừa thống kê lên đến 3.000 đại lý.

Điểm sáng hiện nay là đại lý bảo hiểm chất lượng đang được chú trọng. Đây là xu hướng chung của khu vực cũng như thế giới, ví dụ tại Indonesia dân số gấp đôi Việt Nam thì hiện cũng chỉ có 500.000 đại lý.

“ Xưa các công ty khi tuyển đại lý thì chỉ cần bán là được, nên ai làm đại lý cũng được . Thời gian đầu có quan hệ tốt thì bán tốt , sau một thời gian bá n hết người thân thì giảm đi . Nhưng , nay các bên đã và đang chú trọng đào tạo đại lý chất lượng ca o. Đại lý có bằng đại học ngày càng nhiều ”, ông Dũng nói thêm.

Đến nay, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm, Hiệp hội cũng thông tin đã có những buổi làm việc với từng bộ phận và kênh phân phối của các công ty bảo hiểm nhân thọ. Một số thông tin chú ý gồm:

+ Cam kết tiến hành rà soát hoạt động đào tạo, đảm bảo tuân thủ đúng chương trình đào tạo đại lý bảo hiểm đã đăng ký với Bộ Tài chính;

+ Cải tiến quy trình tư vấn, bán hàng, thẩm định, dịch vụ khách hàng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng;

+ Tăng cường quy trình kiểm soát nội bộ, công tác quản trị rủi ro để hạn chế tốt nhất những tranh chấp, khiếu nại của khách hàng;

+ Cam kết hỗ trợ và xử lý khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng, minh bạch;

+ Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm bảo hiểm, đồng thời cải tiến chất lượng, hình thức tiếp cận để giúp bảo hiểm trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn với người dân.

Đến nay thị trường bảo hiểm Việt Nam đã phát triển với 34 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm cùng nhiều công ty môi giới, giám định bảo hiểm.