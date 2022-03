Hiệu ứng bất ngờ sau cú tát của Will Smith: Clip ẩu đả cán mốc 65 triệu view cứu cả Oscar, người bị đánh lại hưởng lợi béo bở gấp 10 lần

Drama nóng nhất làng giải trí thế giới suốt 2 ngày qua chính là cú tát của Will Smith dành cho diễn viên hài Chris Rock ngay trên sân khấu lễ trao giải Oscar ngày 27/3 vừa qua. Truyền thông và người hâm mộ chấn động trước hành động này của tài tử đình đám, còn dư luận tranh cãi, mổ xẻ tình huống xem ai đúng, ai sai.



1 ngày sau scandal rúng động, hiệu ứng truyền thông bất ngờ sau cú tát của Will Smith thu hút sự quan tâm của dư luận. Tất cả các nhân vật liên quan từ nam tài tử Man In Black, Chris Rock (người bị đánh) cho đến lễ trao giải Oscar đều hưởng lợi béo bở.

Clip cú tát "full không che" cán mốc view quá khủng

Ngay sau khi Will Smith có hành động bột phát trên sân khấu Oscar, truyền thông và MXH trở nên bùng nổ. Hàng loạt bài viết tường thuật vụ việc được chia sẻ trên Facebook, Twitter, Weibo, Instagram,... tạo hiệu ứng khủng khiếp, đồng thời khiến 2 cái tên Will Smith và Chris Rock phủ sóng khắp mọi nơi.

Đáng chú ý, những clip ghi lại hành động của Will dành cho Chris được lan truyền với tốc độ chóng mặt. The Guardian là 1 trong những trang chia sẻ clip Will tung cú tát tại sân khấu Oscar sớm nhất, nhanh nhất và giữ lại đầy đủ câu chửi thề giận dữ của nam diễn viên đình đám. Chỉ sau chưa đầy 1 ngày, clip này đạt hơn 65 triệu view - 1 con số khổng lồ, view lên "ầm âm" không khác gì MV ca nhạc của các ca sĩ nổi tiếng. Và loạt video sau đó của các trang truyền thông khác đều cán mốc vài triệu view sau 24 tiếng đồng hồ.

Video của The Guardian đăng tải thu hút tới 65 triệu view

Trang Raf Production cũng đạt được lượng view 11,8 triệu view sau clip quay cảnh Will Smith hùng hổ lao lên tát Chris Rock

Kênh YouTube của ABC7 cũng đạt lượng view 8,4 triệu view

Oscar được “cứu”: Tăng rating như vũ bão, xoá nhoà ký ức view lẹt đẹt năm ngoái

Theo dữ liệu phân tích từ Nielsen, lễ trao giải Oscar lần thứ 94 thu hút 15,4 triệu lượt người xem thông qua kênh ABC, rating đạt 3.2. Trong khi đó, Oscar năm ngoái chỉ có 9,85 triệu người theo dõi, đạt ngưỡng thấp nhất trong lịch sử trình chiếu giải thưởng này. Con số 15,4 triệu lượt người xem lễ trao giải năm nay cho thấy sự tăng trưởng lên tới 56% so với năm ngoái.

Trong khi đó, rating xem chương trình Oscar thông qua Samba TV đã tăng 32% so với 2021.

Rating Oscar năm nay thoát khỏi cảnh đì đẹt, ảm đạm năm ngoái

Đây là thông tin đáng mừng cho Viện hàn lâm và đài truyền hình ABC. Những năm qua, rating của Oscar liên tục trượt dốc. Ban tổ chức đã cố gắng tạo ra những khoảnh khắc viral ấn tượng để thu hút sự quan tâm cho chương trình, tuy nhiên không ai có thể đoán định được câu đùa của Chris Rock đã khiến Will Smith nổi xung, ngay lập tức có màn ẩu đả trên sân khấu. Sự kiện này đã khiến Oscar trở thành lễ trao giải được nhắc tới nhiều nhất trên MXH.

Chris Rock bất ngờ trở thành người có lợi nhất sau khi… bị tát

Sau khi Will Smith tung cú tát trời giáng, truyền thông và người hâm mộ thi nhau mổ xẻ vụ việc. Không ít ý kiến cho rằng, Will Smith rất có thể tự tay nhấn chìm sự nghiệp huy hoàng của mình vì hành động bạo lực ngay trên sóng truyền hình.

Tuy nhiên, trái ngược với tình cảnh của Will Smith hiện tại, Chris Rock - người có câu đùa vô duyên về Jada Pinkett Smith - hiện nhận được sự chú ý cao độ. Trang NY Post đưa tin, hiện giá vé và nhu cầu đi xem show của Chris đang tăng như vũ bão sau khi nhận cú tát của Will.

Theo lịch trình, diễn viên hài đình đám sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn mang tên Ego Death World bắt đầu từ ngày 2/4. Trang TickPick - đơn vị phân phối bán lại vé show - cho biết. ban đầu, giá vé show của Chris Rock có giá thấp nhất là 46 đô la (khoảng 1 triệu đồng). Tuy nhiên chỉ sau "cú tát thị phi", nay giá vé đã tăng vọt lên 341 đô la (7,8 triệu đồng), gấp gần 10 lần.

Có thể nói, vụ việc gây tranh cãi của Will Smith đã khiến truyền thông Hollywood náo động. Tài tử nhận vừa nhận tượng vàng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" giờ đây gặp sức ép vô cùng lớn từ phía truyền thông, trong khi Chris Rock và Oscar lại "thắng đậm" nhờ bê bối chấn động này.

