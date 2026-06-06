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Hình ảnh hiện tại của "Hoàng hậu vạn người mê" của Bhutan ở tuổi 36

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Ngày 4/6, Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan đã đón chào sinh nhật lần thứ 36.

Ngày 4/6, Hoàng hậu Jetsun Pema của Bhutan đã đón chào sinh nhật lần thứ 36. Bà là vợ của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và đã giữ cương vị Hoàng hậu Bhutan từ năm 2011.

Để đánh dấu ngày sinh nhật của Hoàng hậu, Hoàng gia Bhutan đã công bố một bức ảnh mới kèm theo thông điệp: "Hôm nay, chúng tôi cùng người dân Bhutan chúc mừng Hoàng hậu và xin gửi những lời chúc cùng lời cầu nguyện chân thành nhất tới Hoàng hậu, cầu mong Người luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và mọi phước lành trong năm tới".

Ảnh mừng sinh nhật tuổi 36 của Hoàng hậu Jetsun Pema

Câu chuyện tình yêu của bà và Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bắt đầu từ một lời hứa khi bà mới 7 tuổi. Khi lên ngôi, nhà vua đã quyết định từ bỏ chế độ đa thê truyền thống để chung thủy với duy nhất một người vợ. Hôn lễ giản dị năm 2011 của họ đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi tình yêu trở thành nền tảng của chế độ quân chủ.

Sự ra đời của Hoàng tử Jigme Namgyel vào ngày 5 tháng 2 năm 2016, tiếp nối là Hoàng tử Jigme Ugyen, và gần nhất là Công chúa Sonam Yangden chào đời ngày 9 tháng 9 năm 2023, đã hoàn thiện bức tranh hạnh phúc của gia đình hoàng gia.

Hình ảnh của Hoàng hậu trong một hoạt động ngày 3/6

Ở tuổi 36, hoàng hậu "đất nước hạnh phúc nhất thế giới" vẫn giữ nhan sắc trẻ trung và quý phái. Ở tuổi 36, Hoàng hậu Jetsun Pema vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tao, quý phái khiến bao người ngưỡng mộ. Nhan sắc của bà không chỉ dừng lại ở những đường nét thanh tú, đôi mắt sáng thông tuệ mà còn tỏa ra thần thái của một vị hoàng hậu mẫu mực: vừa dịu dàng, đằm thắm lại vừa kiêu sa, vững chãi. Vẻ đẹp của bà mang đặc trưng của người Bhutan, vừa có sự tĩnh lặng của những dãy núi Himalaya hùng vĩ, vừa giữ được sự tươi trẻ, rạng rỡ của một người phụ nữ hạnh phúc viên mãn bên gia đình và vương quốc của mình.

Gia đình hoàng gia Bhutan

Nguồn: Hola

Bhutan: Quốc gia yên bình và xanh nhất thế giới đang chết dần vì ô nhiễm?

Theo Chi Ch

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
Hoàng gia Bhutan

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