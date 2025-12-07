Hình ảnh ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng được "thần đèn" di chuyển về đúng chỗ, chủ nhà dọn vào ở

Liên quan đến vụ ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, mới đây, sau hơn 1 tháng thi công, nhóm "thần đèn" đã di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí đất của ông Hữu.

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Hữu cho biết sau khi căn nhà được di chuyển đi, gia đình đã san gạt lại mặt bằng để trả đất cho bà Loan.

Hình ảnh ngôi nhà của ông Hữu đã được di chuyển về đúng vị trí nhìn từ trên cao . (Ảnh: Tiền Phong)

Trên báo Thanh Niên, "thần đèn" Hoàng Đình Bách tiết lộ, quá trình di dời ngôi nhà nói trên phức tạp hơn nhiều so với các công trình khác. Bởi thông thường, "thần đèn" kéo bằng máy, nhưng trường hợp này phải kéo bằng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhóm thợ đã mất 18 ngày đào sâu 3m đất, nâng toàn bộ ngôi nhà 2 tầng lên cao, đồng thời cắt phần sàn nhà, sân trước và một phần phía sau để khớp với kích thước lô đất của ông Hữu.

Ngôi nhà được nhấc hết mặt đất rồi di chuyển khoảng 17m để về đúng vị trí đất của ông Hữu. (Ảnh: Tiền Phong)

Bên trong ngôi nhà. (Ảnh: Tiền Phong)

Sau khi gia cố nền và xây sẵn móng ở vị trí mới, đội thi công sử dụng hệ thống dây tời, gỗ và ống sắt để di chuyển căn nhà từng đoạn, mỗi ngày chỉ di chuyển được khoảng 3m. Khi di chuyển về đúng vị trí đất của ông Hữu, ngôi nhà được hạ đúng vào vị trí móng được chuẩn bị trước.

Ông Bách tiết lộ thêm, hiện nhóm thợ đã hoàn tất công việc gia cố liên kết giữa móng với căn nhà để gia đình ông Hữu dọn vào ở.

Thông tin ngôi nhà đã được di chuyển thành công khiến nhiều người trầm trồ. Dư luận mong rằng sau rất nhiều ồn ào đã qua, 2 gia đình sẽ khép lại quá khứ, trở thành những người hàng xóm văn minh của nhau.