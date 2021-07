Trong số 326 ca mắc Covid-19 rất nhiều công nhân ở trong các doanh nghiệp. Ca bệnh len lỏi vào nhà máy nên nhiều doanh nghiệp bị phong tỏa, tạm đóng cửa và công nhận được đưa đi cách ly. Trong ảnh là các công nhân Công ty TNHH Puku Việt Nam (KCN Đồng An 1, thành phố Thuận An) đang chuẩn bị đi cách ly tập trung do có liên quan đến các ca mắc Covid-19.