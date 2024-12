Hình hài tuyến đường ven biển hơn 4,6 nghìn tỉ đồng ở Nghệ An

Dự án Đường ven biển kết nối từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) có tổng chiều dài thực tế hơn 59km. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2010. Tháng 2/2022, dự án chính thức được triển khai thi công với quy mô đường cấp III đồng bằng có tổng mức đầu tư là hơn 4,6 nghìn tỉ đồng. Dự án do Sở GTVT Nghệ An làm chủ đầu tư.