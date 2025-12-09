HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia
09-12-2025 - 21:33 PM |
Sống
HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam thu hút sự chú ý bởi phong cách trên sân tập.
02-12-2025
28-11-2025
19-10-2025
Vừa bước xuống xe, thuyền trưởng U22 Việt Nam đã lập tức trở thành “nhân vật chính” khi diện chiếc kính râm đen bóng, tạo vibe cực ngầu sảng khoái bước vào sân tập Trong suốt buổi tập, HLV Kim liên tục giữ phong cách “cool ngầu” khi khi đeo kính, lúc lại tháo ra gài lên vành mũ trông vô cùng thời thượng, chiếm trọn spotlight
Bên cạnh phong cách thu hút, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ tinh thần làm việc cực kỳ nghiêm túc
Ông tự tay sắp xếp marker tập luyện, liên tục hướng dẫn, chỉ đạo học trò, trao đổi nhanh với các trợ lý và ghi chép cẩn thận những nội dung quan trọng HLV Kim Sang-sik đứng quan sát các học trò tập luyện Ông cũng đi quanh sân để kiểm tra mặt sân tập khi các cầu thủ đang khởi động Không khí buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra khẩn trương nhưng thoải mái Toàn đội thể hiện sự tập trung cao độ trước trận đấu được xem là “sống còn” gặp U22 Malaysia - cuộc đối đầu quyết định tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33 Trận đấu then chốt này sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). U22 Việt Nam đang cho thấy tinh thần quyết tâm lớn nhất để tự định đoạt số phận của mình tại vòng bảng
Theo
Phụ nữ số
