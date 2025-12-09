Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia

09-12-2025 - 21:33 PM | Sống

HLV trưởng ĐT U22 Việt Nam thu hút sự chú ý bởi phong cách trên sân tập.

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 1.

Vừa bước xuống xe, thuyền trưởng U22 Việt Nam đã lập tức trở thành “nhân vật chính” khi diện chiếc kính râm đen bóng, tạo vibe cực ngầu sảng khoái bước vào sân tập

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 2.

Trong suốt buổi tập, HLV Kim liên tục giữ phong cách “cool ngầu” khi khi đeo kính, lúc lại tháo ra gài lên vành mũ trông vô cùng thời thượng, chiếm trọn spotlight

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 3.

Bên cạnh phong cách thu hút, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ tinh thần làm việc cực kỳ nghiêm túc

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 4.

Ông tự tay sắp xếp marker tập luyện, liên tục hướng dẫn, chỉ đạo học trò, trao đổi nhanh với các trợ lý và ghi chép cẩn thận những nội dung quan trọng

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 5.

HLV Kim Sang-sik đứng quan sát các học trò tập luyện

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 6.
HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 7.

Ông cũng đi quanh sân để kiểm tra mặt sân tập khi các cầu thủ đang khởi động

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 8.

Không khí buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra khẩn trương nhưng thoải mái

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 9.

Toàn đội thể hiện sự tập trung cao độ trước trận đấu được xem là “sống còn” gặp U22 Malaysia - cuộc đối đầu quyết định tấm vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 33

HLV Kim Sang-sik đeo kính râm cực ngầu, chiếm trọn spotlight ở buổi tập của U22 Việt Nam trước trận "đại chiến" với U22 Malaysia - Ảnh 10.

Trận đấu then chốt này sẽ diễn ra lúc 16h ngày 11/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok). U22 Việt Nam đang cho thấy tinh thần quyết tâm lớn nhất để tự định đoạt số phận của mình tại vòng bảng

Kết quả bốc thăm SEA Games 33: U22 Việt Nam đối đầu Malaysia, chờ gặp Thái Lan chung kết

Theo PH

Phụ nữ số

