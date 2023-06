Hồ Ngọc Hà để lộ mối quan hệ thân thiết với bố mẹ chồng qua một chi tiết

Tối ngày 4/6, ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ những tin nhắn chúc mừng từ hai nhân vật đặc biệt sau đêm nhạc tại Đà Nẵng. Ba ruột của Kim Lý nhắn gửi tới cô bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt: "Congratulations. We are so proud of you". (Tạm dịch: Chúc mừng. Ba và mẹ tự hào về con). Ba cứ nơm nớp lo sợ trời mưa nhưng may mắn mọi việc đều tốt đẹp và thành công".

Bên cạnh đó, mẹ chồng cũng gửi lời chúc mừng tới cô: "So proud of you" (Tạm dịch: Rất tự hào về con). Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm của bố mẹ chồng: "Ba chồng của tôi thật ấm áp. Má chồng tôi quá dễ thương". Qua chi tiết này, có thể thấy Hồ Ngọc Hà có mối quan hệ thân thiết và được bố mẹ chồng yêu mến quan tâm. Bố mẹ Kim Lý trước đó thường xuyên di chuyển từ Thụy Điển về Việt Nam thăm con cháu.

Nữ ca sĩ có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ chồng

Trong bữa tiệc thân mật, Kim Lý còn công khai tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới với Hồ Ngọc Hà vào cuối năm nay. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp từ đầu năm 2020.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý nên duyên từ khi hợp tác trong một MV ca nhạc vào năm 2017. Kim Lý từng lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm với nữ ca sĩ 8x: "Cô ấy luôn hướng về gia đình. Bạn sẽ không nghĩ rằng một người phụ nữ bận rộn như Hà có thể trở về nhà chăm sóc con cái và cả ba mẹ chồng. Nhưng cô ấy có thể làm tốt tất cả. Thật sự cô ấy rất quan tâm đến gia đình và dành nhiều sự tôn trọng cho họ".