Hồ Núi Cốc trở thành trái tim đô thị, Thái Nguyên sẵn sàng bứt phá

Khi mặt hồ trở thành trái tim đô thị

Trong quy hoạch đô thị hiện đại, việc lấy một hồ nước lớn làm trung tâm phát triển đã trở thành giải pháp chiến lược tinh tế, đặc biệt với những vùng đất nội địa không giáp biển hoặc các thành phố cần một lõi cảnh quan đủ sức định hình bản sắc riêng. Theo đó, những hồ nước lớn đã bước lên vị trí trung tâm quy hoạch đô thị – trở thành trái tim thực sự của một cấu trúc đô thị du lịch đa lớp, hiện đại và bền vững.

Thay vì dồn mọi hoạt động vào một trung tâm duy nhất, các quốc gia tiên phong mô hình đô thị du lịch hồ làm trung tâm phát triển chọn cách phân bổ đều quanh hồ một mạng lưới đô thị vệ tinh liền mạch, với hệ tiện ích đồng bộ: bến du thuyền, đường dạo bộ kéo dài hàng chục kilomet, công viên liên hoàn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, khách sạn sang trọng và những khu nhà ở thượng lưu hướng tầm mắt ra mặt nước.

Thành phố du lịch hồ Balaton tại Hungary

Ba hình mẫu điển hình đã chứng minh sức mạnh kinh tế vượt trội của mô hình đô thị du lịch hồ nội địa. Hồ Balaton (Hungary) đón hơn 3 triệu lượt khách/năm với 8,6 triệu đêm lưu trú. Giá một dinh thự quanh Balaton có thể lên tới 9,9 triệu USD với tiềm năng khai thác dòng tiền khổng lồ, đón tệp khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới không kể mùa vụ. Tiếp đến, Hồ Como (Ý) thu hút 4,8 triệu khách lưu trú dài ngày vào năm 2023, tạo doanh thu 1,5 tỷ Euro, là một biểu tượng sang trọng của vùng Lombardy. Sun Moon Lake (Nhật Nguyệt Đàm, Đài Loan – Trung Quốc) với 5,3 triệu lượt du khách, là một trong những "mặt hồ quốc gia" nổi tiếng nhất Châu Á.

Có thể thấy, từ những thị trấn cổ kính trải dài bên hồ Balaton của Hungary, qua những biệt thự lãng mạn ôm trọn mặt nước lấp lánh của hồ Como ở Ý, đến vẻ đẹp huyền bí của Nhật Nguyệt Đàm – viên ngọc xanh giữa núi rừng Đài Loan (Trung Quốc)… tất cả các đô thị và vùng đất sở hữu hồ nước quy mô đều tuân theo một công thức bất biến: lấy hồ trở thành trung tâm để phát triển, tất cả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hoá và du lịch đều được gắn cùng địa danh hồ, và song song cùng với đó là sự đầu tư và phát triển hạ tầng phục vụ cho định hướng quy hoạch. Chính nguyên tắc ấy đã kiến tạo nên những biểu tượng thành phố và điểm đến hồ nước bất hủ trên bản đồ thế giới.

Hồ Núi Cốc sẵn sàng để Thái Nguyên chuyển mình

Với tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm dẫn đầu cả nước nhiều năm liên tiếp, cùng vị thế đầu tàu kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc đã được khẳng định trong Quy hoạch vùng, Quyết định số 198/QĐ-TTg. Đặc biệt, Quyết định số 1272/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định rõ khu vực phía Tây tỉnh (vùng Hồ Núi Cốc và phụ cận) là một trong những cực tăng trưởng chiến lược mới. Thái Nguyên đang chính thức bước qua ngưỡng cửa lịch sử: chuyển mình từ một tỉnh công nghiệp truyền thống thành trung tâm công nghiệp hiện đại kết hợp dịch vụ cao cấp và du lịch sinh thái thượng lưu, định vị lại hoàn toàn vai trò và diện mạo của mình trên bản đồ phát triển quốc gia.

Để sự chuyển dịch ấy trở nên trọn vẹn, Thái Nguyên cần một lõi cảnh quan thiên nhiên đủ tầm, đủ sâu để định vị bản sắc mới. Chính vì vậy, Thái Nguyên đã tận dụng "viên ngọc ẩn" Hồ Núi Cốc để tạo thành lõi cảnh quan lớn nhất khu vực phía Tây, xác lập rõ ràng là trung tâm của vùng tăng trưởng chiến lược phía Tây, đóng vai trò hạt nhân cho đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên

Hồ Núi Cốc sở hữu 2.500 ha mặt nước phẳng lặng, gần 108 hòn đảo lớn nhỏ ẩn hiện giữa lòng hồ, tất cả được ôm ấp bởi rừng nguyên sinh hàng nghìn hecta còn giữ nguyên vẻ hoang sơ. Khí hậu ôn hòa, không khí trong lành, cảnh sắc thay đổi rõ rệt qua bốn mùa, mang đến tiềm năng nghỉ dưỡng – du lịch cộng đồng cao cấp. Đặc biệt, không gian cảnh sắc hiếm có hồ – rừng - núi - đảo tạo nên sự khác biệt tuyệt đối, biến nơi đây thành một hệ sinh thái xanh lâu năm, giàu tài nguyên tái tạo năng lượng cho cả thể chất lẫn tinh thần.

Thiên nhiên nguyên sơ chính là tài sản quý giá nhất mà Hồ Núi Cốc đang sở hữu, và cũng chính là nền tảng hoàn hảo để kiến tạo dòng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp thực sự trường tồn. Giữa lõi mặt nước rộng lớn và xanh trong bậc nhất vùng trung du miền núi phía Bắc, tầm nhìn World Islands với quy hoạch 250 ha được định vị như hạt nhân chiến lược. World Islands không chỉ là một dự án biểu tượng, mà sẽ trở thành lõi động lực thực sự, biến Hồ Núi Cốc thành thành phố du lịch hồ hiện đại tiên phong của Việt Nam – nơi thiết lập lại chuẩn mực 5 sao quốc tế và chính thức tái định vị bản đồ các đô thị du lịch hồ hàng đầu châu Á. Flamingo Maison 108 chính là bước đi tiên phong trong quần thể World Islands, mở màn cho hành trình khai mở một chuẩn mực nghỉ dưỡng wellness mới tại Hồ Núi Cốc.

Vì thế, trong thập niên tới (2025 – 2035), các chuyên gia dự báo Hồ Núi Cốc chính thức xác lập vị thế "thành phố du lịch hồ" kiểu mẫu tiên phong của Việt Nam – một điểm đến mặt nước nội địa hoàn toàn mới, khác biệt và nổi bật trên bản đồ du lịch quốc gia, đủ tầm vóc để sánh ngang các đô thị hồ danh tiếng thế giới về chất lượng không gian sống, dịch vụ trải nghiệm và bản sắc cảnh quan.

Để hiện thực hóa tầm nhìn ấy, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai một chiến lược "dồn lực" mạnh mẽ và đồng bộ chưa từng có: Các tuyến giao thông huyết mạch như đường Bắc Sơn kéo dài kết nối trực tiếp trung tâm TP. Thái Nguyên tới Hồ Núi Cốc. Đồng thời, hàng loạt công trình trọng điểm quốc gia và tỉnh được quy hoạch dịch chuyển về cực Tây: tiêu biểu là sân vận động Thái Nguyên gần 30.000 chỗ cùng với tuyến đường nối vào đường Bắc Sơn sắp được hoàn thiện vào cuối năm 2025, hay sân Golf Tân Thái 18 hố cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Cùng với đó là hàng loạt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp và quần thể đảo nhân tạo trong lõi hồ được phê duyệt nhanh chóng và khởi công ngay lập tức. Tất cả những động thái quyết liệt này cho thấy Thái Nguyên không chỉ đang nâng cấp hạ tầng, mà đang chủ động kiến tạo một cực tăng trưởng hoàn toàn mới – biến Hồ Núi Cốc từ tiềm năng trên giấy thành một thành phố du lịch hồ hiện đại thực thụ trong thập niên 2025 – 2035.

Có thể nói, việc Thái Nguyên dịch chuyển trục phát triển về phía Tây, lấy Hồ Núi Cốc làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đô thị – du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp không chỉ là lựa chọn hợp lý, mà đã trở thành bước đi chiến lược tất yếu, đưa Thái Nguyên bước lên một vị thế mới trên bản đồ kinh tế và du lịch của vùng Thủ đô và cả nước. Khi tất cả những yếu tố ấy đã hội tụ đầy đủ, chín muồi, Thái Nguyên đang sẵn sàng chuyên mình thành một trong những đô thị nghỉ dưỡng hồ đáng sống bậc nhất thế giới.