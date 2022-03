Hồ sơ Mercedes - Hãng ô tô kỳ lạ đặt tên các dòng xe theo bảng chữ cái, G-Class chưa phải là cao cấp nhất

Mercedes là thương hiệu xe sang nổi tiếng của nước Đức. Với lịch sử phát triển lâu đời gắn liền với câu châm ngôn "The best or nothing’’, đây được coi là một trong những thương hiệu đi tiên phong trong việc phát triển các dòng xe có độ an toàn cao, được cả thế giới hưởng ứng và áp dụng. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, ẩn sau hành trình chinh phục người tiêu dùng, biểu tượng ngôi sao 3 cánh cùng cách đặt tên đặc biệt cho mỗi dòng xe của Mercedes là những câu chuyện riêng vô cùng thú vị.

Mercedes - Hãng xe mang tên một người phụ nữ

Nhắc tới Mercedes, người ta không thể không nhắc tới Gottlieb Daimler và Carl Benz. Đây là 2 người đã đặt những nền móng đầu tiên cho các phương tiện gắn động cơ, là tiền bối, là "cha đẻ" đã thai nghén ra hãng xe nổi tiếng lừng danh trên nước Đức.

Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ và vốn cá nhân, Carl Benz thành lập công ty Benz tại Mannheim vào tháng 10/1883, còn Gottlieb Daimler mở công ty động cơ Daimler (DMG) tại Cannstatt vào tháng 11/1890. Cả hai độc lập sản xuất những chiếc xe đầu tiên, sau đó cùng hợp nhất và sáp nhập thành tập đoàn Daimler-Benz vào ngày 28 tháng 6 năm 1926.

Gottlieb Daimler và Carl Benz

Theo Bloomberg, công ty Daimler-Benz mới đây đã chính thức đổi tên thành Mercedes-Benz. Màn lột xác này của một thương hiệu xe sang nổi tiếng được kỳ vọng sẽ phản ánh đúng "trọng tâm chiến lược" mới của tập đoàn: tập trung sản xuất những chiếc xe được nhiều người ao ước sở hữu nhất. Daimler theo đó sẽ chính thức trở thành Mercedes-Benz Group AG và tập hợp 4 thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach và Mercedes-EQ.



Đại diện hãng cho biết sự thay đổi này sẽ giúp Mercedes-Benz gia tăng giá trị thị trường khi tập trung vào công nghệ mới và các tính năng kỹ thuật số. Rõ ràng, nhà sản xuất ô tô truyền thống này đang dõi theo Tesla và khát khao được định giá xứng tầm khi chuyển sang làm xe điện.

Cùng quay lại với nguồn gốc cái tên Mercedes. Mercedes bắt nguồn từ Emil Jellinek, một doanh nhân người Áo thành đạt và giàu có. Năm 1897, với niềm đam mê thể thao và động cơ, ông lặn lội tới thành phố nhỏ bé Cannstatt, thăm quan và đặt mua chiếc xe đầu tiên của Daimler.

Emil Jellinek và cô con gái Mercedes

Tuy nhiên, vận tốc tối đa của chiếc xe lúc bấy giờ chỉ đạt 24km/h và với Jellinek là quá chậm chạp. Ông yêu cầu Daimler làm mọi cách để tăng tốc độ tối đa của xe và không ngừng thúc giục DMG liên tục chế tạo ra các loại động cơ nhanh và mạnh.



Những chiếc xe này sau đó đều được Emil Jellinek sử dụng dưới cái tên Mercedes - tên cô con gái nhỏ của ông trong các cuộc đua xe tốc độ cao. Kết quả là, chúng đã trở nên nổi tiếng một cách chóng mặt.

Đến năm 1900, DMG và Jellinek cùng thống nhất về sự phát triển của hãng xe. Họ quyết định sản xuất một loạt các động cơ mới với tên gọi Daimler–Mercedes, cái tên gắn liền với chiến thắng của Jellinek trong các cuộc đua mà người đàn ông này từng tham dự. Có lẽ, chính ông cũng khó có thể ngờ rằng, tên con gái mình - Mercedes - sau đó lại có thể đi vào lịch sử ngành công nghiệp ô tô thế giới và trở thành một trong những thương hiệu lớn nhất nhì toàn cầu.

Sự ra đời của biểu tượng sao 3 cánh

Trở về lịch sử với những năm cuối thế kỷ 19, khi gửi cho người vợ thân yêu tấm bưu thiếp hình ngôi sao bao quanh ngôi nhà hai người sinh sống, Gottlieb Daimler đã ghi vào đó dòng chữ "Một ngày nào đó, ngôi sao này sẽ toả sáng sự nghiệp của anh".

Logo Mercedes thay đổi theo thời gian

Cũng với ý nghĩa đó, DMG chọn hình ảnh ngôi sao 3 cánh làm biểu tượng mang tính tượng trưng cho các dòng sản phẩm. Ngôi sao này sau đó đã được đăng ký bảo hộ độc quyền vào tháng 6/1909. Theo đại diện công ty, nó thể hiện đầy đủ nhất ước vọng của Daimler, đó là cơ giới hoá tất cả các phương tiện trên bộ, dưới thuỷ và trên không.

Sau thế chiến thứ nhất, khó khăn chồng chất, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá giảm mạnh, đặc biệt đối với các sản phẩm cao cấp như xe hơi. Việc ngành công nghiệp ô tô tại Đức chịu ảnh hưởng nghiêm trọng đã thôi thúc các chủ doanh nghiệp tìm đến nhau và cùng sáp nhập để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Công ty Benz và Daimler cũng nằm trong số đó. Vào tháng 6/1926, họ chính thức bắt tay, thành lập nên tập đoàn Daimler-Benz. Biểu tượng của hãng sau đó cũng được thiết kế lại và nằm gọn trong một hình tròn in chữ Mercedes.

Biểu tượng của Mercedes

Năm 1996, Daimler-Benz thiết kế lại logo sao đơn giản hơn, từ bỏ kiểu thiết kế hình ảnh kết hợp với tên công ty từ những năm 1920. Logo của Mercedes giờ đây chỉ còn hình ngôi sao 3 cánh nội tiếp trong một đường tròn: đơn giản nhưng tượng trưng cho khát khao chinh phục mãnh liệt của của Gottlieb Daimler.

Cách đặt tên kỳ lạ

Mercedes là hãng xe của Đức nên ngay cả phong cách đặt tên cho xe cũng mang chút dáng dấp, tâm tính của người Đức: đơn giản nhưng hiệu quả. Hãng luôn lấy các chữ cái có trong bảng chữ để đặt tên cho các dòng xe của mình, chẳng hạn như A, B, C, G… Tuy nhiên, liệu đây có thực sự chỉ là những chữ cái mang tính tối giản đơn thuần?

Nhiều người cho rằng xe Mercedes càng ở cuối bảng chữ cái thì đẳng cấp càng cao, chẳng hạn như Mercedes-Benz S65 AMG hay Mercedes Maybach S650. Trong khi đó, những dòng xe ở phân khúc thấp hơn như C-Class thì có từ năm 1994 và A-Class có từ năm 1997. Ngoài ra, mỗi chữ cái cũng được cho là sẽ thể hiện tên các dòng xe mà Mercedes sản xuất, trong đó:

A là dòng sedan, ra đời từ những năm 1990 và là dòng xe đầu tiên được bố trí hệ dẫn động bánh trước.

B là dòng xe chuyên dụng (Multi Purpose Vehicle MPV), phù hợp sử dụng trong các gia đình.

C (Coupe), dòng xe sedan hạng nhỏ ra đời từ những năm 1981, thuộc phân khúc giá tầm trung. Các kỹ sư của Mercedes sau đó cũng phát triển thêm 3 nhánh nhỏ, bao gồm CL (dòng luxury), CLA và CLS.

E trong từ "Einspritz", tiếng Đức nghĩa là "phun xăng". E-class là dòng xe đầu tiên được ứng dụng công nghệ phun xăng điện tử, và tất nhiên, đẳng cấp cao hơn so với dòng C. Nhiều người còn cho rằng E chính là viết tắt của từ Elegant, tức trang nhã, lịch sự.

G là dòng xe thể thao địa hình, thiết kế vô cùng độc đáo và nổi trội, vì vậy giá thành rất cao. "Con cưng" của dòng G-class trứ danh có thể kể đến như Mercedes AMG G63 hay Mercedes G65.

M là phân khúc xe dòng SUV, ra đời dưới bàn tay thiết kế của các kỹ sư hãng tại Alabama, Mỹ vào năm 1997.

R là các mẫu xe MPV (Multi Purpose Vehicle) được hiểu là dòng ô tô đa dụng. Xe được thiết kế rộng rãi với nhiều chức năng, đặc biệt có thể chuyển đổi giữa việc chở người và chở hàng hóa thông qua việc sắp xếp các ghế ngồi phía sau.

Và cuối cùng, S, phân khúc xe đặc biệt, hạng sang. Nhờ sự tiện nghi cùng vẻ đẹp hào nhoáng, lộng lẫy, đây chính là phân khúc được nhiều nguyên thủ quốc gia tin tưởng và chọn lựa. Từ dòng S này, hãng cũng còn có các sản phẩm nhánh nhỏ là SL (Sport-Leicht) và SLK (Sport-Leicht- Kurz, phiên bản nhỏ gọn hơn).

Theo: Volksaffair, Mercedesbenz.com