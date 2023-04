Hỗ trợ ươm mầm hạnh phúc, mang tới tiếng cười trẻ thơ trong những căn nhà hiếm muộn

Từ năm 2015 đến nay, "Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc" được duy trì như một dấu ấn riêng, một cam kết đồng hành dài lâu của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với các cặp vợ chồng hiếm muộn trên hành trình tìm kiếm con yêu. Nhờ những hỗ trợ thiết thực của chương trình, hàng nghìn gia đình đã "tìm thấy" niềm hạnh phúc trọn vẹn, chạm tới giấc mơ ầu ơ, được bế con yêu trên tay sau nhiều năm khắc khoải mong chờ.

"Thấu hiểu khát khao, mong mỏi cũng như những trở ngại về kinh tế trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ của các gia đình hiếm muộn, qua mỗi năm, Bệnh viện lại tăng thêm nhiều gói hỗ trợ dành cho cộng đồng cả về số lượng cũng như giá trị hỗ trợ. Cụ thể, năm 2023, bệnh viện không giới hạn số lượng các ưu đãi miễn phí: khám, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, chụp tử cung – vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng; tặng phiếu hỗ trợ thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm trị giá 5 triệu đồng, phiếu hỗ trợ phẫu thuật/thủ thuật trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình tới Bệnh viện thăm khám từ 29/04 – 14/05/2023.

Bác sĩ CKI Phạm Văn Hưởng – Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện chia sẻ: "Mỗi cặp vợ chồng hiếm muộn là một câu chuyện, một hoàn cảnh khác nhau nhưng điểm chung là đều mong ước được bế trên tay những đứa con của chính mình. Có những gia đình đã điều trị hiếm muộn 5 năm, 10 năm thậm chí 15 – 20 năm, … quá trình đó thật sự rất dài. Bên cạnh những hạn chế về sức khỏe thì gánh nặng kinh tế cũng chính là trở ngại khiến nhiều gia đình phải tạm hoãn hành trình tìm con của mình. Thấu hiểu những khó khăn, mong muốn tiếp sức cho các cặp vợ chồng hiếm muộn, hàng năm, trong khuôn khổ Tuần lễ Vàng, chúng tôi luôn duy trì và không ngừng mở rộng các gói hỗ trợ. Không chỉ 10 ca miễn phí 100% chi phí thực hiện Thụ tinh trong ống nghiệm dành cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm nay, Bệnh viện còn hỗ trợ thêm nhiều gói miễn phí các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật và hỗ trợ sinh sản khác. Chúng tôi hi vọng những hỗ trợ này sẽ giúp các gia đình rút ngắn được hành trình tìm con, đồng thời truyền động lực cho các cặp vợ chồng hiếm muộn hãy lạc quan, kiên trì và vững tin vào ngày mai tươi đẹp bởi nhất định con yêu sẽ về".

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội (Andrology And Fertility Hospital Of Hanoi) thành lập năm 2009 là Bệnh viện chuyên khoa sâu về Sức khỏe sinh sản, điều trị Vô sinh – Hiếm muộn (cho cả Nam và Nữ); Nam khoa và Y học giới tính (bao gồm cả LGBT và trị liệu tình dục). Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện đã hiện thực hóa ước mơ làm cha làm mẹ cho hàng chục nghìn cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn với tỷ lệ thành công cao (tương đương tỷ lệ của các trung tâm Hỗ trợ sinh sản lớn trong nước và quốc tế) nhờ các phác đồ điều trị và can thiệp y khoa hiện đại.

Bác sĩ CKII Nguyễn Khắc Lợi – Giám đốc Bệnh viện phụ trách chuyên môn cho biết: "Mục tiêu lớn nhất của chương trình Tuần Lễ Vàng là giúp nhiều gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn sớm có cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật, phương pháp điều trị vô sinh – hiếm muộn hiện đại với mức chi phí hợp lý nhất có thể. Chứng kiến niềm hạnh phúc của các gia đình lần đầu chào đón con yêu sau bao năm mòn mỏi đợi chờ, chúng tôi càng có thêm động lực để duy trì và triển khai nhiều hơn nữa các chương trình thiện nguyện hỗ trợ cộng đồng".

Từ năm 2019 đến nay, nhiều trường hợp nhận được các gói hỗ trợ miễn phí trong khuôn khổ Tuần lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc đã có được quả ngọt. Đặc biệt, trong số 40 trường hợp nhận được hỗ trợ miễn phí thụ tinh trong ống nghiệm, 85% gia đình đã có tin vui và sinh con khỏe mạnh với 43 em bé chào đời, số còn lại đang chờ sinh và được theo dõi, hỗ trợ tối đa từ Bệnh viện.