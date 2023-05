Hoà Bình (HBC) tuyên bố đã giải quyết xong "nội chiến", 1 lãnh đạo phe đối lập ông Lê Viết Hải chính thức thoái sạch vốn

Thông tin giao dịch đáng chú ý tại Xây dựng Hoà Bình (HBC), ông Lê Quốc Duy - Thành viên HĐQT - đã hoàn tất bán toàn bộ 24.086 cổ phiếu HBC nắm giữ trong khoảng thời gian 24/4 – 12/5, theo phương thức giao dịch khớp lệnh trên sàn. Mục đích để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, ông Duy là một trong những người đã gắn bó lâu năm với HBC, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HBC. Ông Duy sinh năm 1981, theo giới thiệu là Cử nhân Đại học Washington, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Maastricht Hà Lan. Ông Duy sớm tham gia HBC từ năm 2007, với xuất phát điểm là Giám đốc Đầu tư, Phó Tổng giám đốc CTCP XD & KD Địa ốc Hòa Bình kiêm Tổng giám đốc Nhà Hòa Bình.

Dù vậy, ông Duy lại là 1 trong 4 thành viên phe phản đối các quyết định từ phía Chủ tịch là ông Lê Viết Hải (bao gồm nội dung thay Chủ tịch). Sau lùm xùm,27/3 vừa qua HBC đã có nghị quyết thông qua đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Duy.

Trong thông báo mới đây, HBC cho biết khoảng thời gian vừa qua, công tác quản trị nội bộ của công ty đã phát sinh một số vấn đề. Bên cạnh đó, tình hình thị trường bất động sản và tài chính biến động, hàng loạt các công trình phải ngưng thi công dẫn đến việc xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành từ chủ đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến vấn đề thanh, quyết toán.

Ban điều hành cùng toàn thể công nhân viên phải tập trung toàn lực để giải quyết các vấn đề trên. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động xuyên suốt của Công ty, trong đó có việc hoàn thành báo cáo tài chính năm theo đúng thời hạn.

Đến nay, “nội chiến” theo HBC đã được xử lý dứt điểm. HBC cam kết sẽ công bố thông tin đúng thời gian quy định.

Trên thị trường, HoSE vừa tiếp tục có thông báo về việc chuyển cổ phiếu HBC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 15/5, với lý do HBC chậm nộp BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Cổ phiếu HBC đồng thời được theo dõi ở diện kiếm soát do công ty chậm nộp BCTC năm đã kiểm toán trong hai năm liên tiếp.

Dù vậy, tín hiệu mới từ việc đối tác lớn là Novaland khởi động lại dự án tại Phan Thiết và Hồ Tràm, cổ phiếu HBC đã có những phiên tăng điểm trở lại. Trên thị trường, HBC đang dừng ở mức 9.200 đồng/cp.